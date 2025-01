Classifiche di basket universitario: Auburn, Tennessee in cima; L’Illinois sta facendo un grande passo avanti

Giovanni Fanta Conduttore e reporter di basket universitario

L’arrivo del 2025 significa che le conference play sono in pieno svolgimento nel basket universitario e il viaggio a marzo aumenta l’intensità di qualche livello.

I prossimi due mesi saranno montagne russe selvagge, e ne abbiamo avuto un assaggio la scorsa settimana con alcune esibizioni importanti che hanno portato a sconvolgimenti nelle ultime classifiche di basket del college.

Ecco le mie principali considerazioni prima di entrare nella classifica:

IL SEZ è al vertice dello sport, ma la profondità Grandi Dieci non deve essere sottovalutato.

Nella mia Top 25 di questa settimana, ho un totale di sette squadre delle Big Ten, evidenziate dalla squadra dell’Illinois di Brad Underwood, che ha fatto la differenza più grande di quella che abbiamo visto in questa stagione con una vittoria per 109-77 in Oregon. .

Parleremo di quella vittoria e altro ancora nella capsule collection della nostra squadra di seguito, con la vetta della classifica rimasta invariata e caratterizzata da un grande dibattito tra Auburn e Tennessee.

(Per saperne di più: Stiamo organizzando i 50 migliori giocatori e allenatori del paese )

Nonostante questo, arriviamo alla Top 25!

1. Ramato (13-1)

I Tigers rimangono tra i miei migliori per il loro lavoro complessivo e per il fatto che hanno l’attacco numero 1 di KenPom e una difesa tra i primi 15 che include il Rookie of the Year Johni Broome. come pioniere. Bruce Pearl ha pareggiato Joel Eaves come capo allenatore più vincente nella storia del basket maschile di Auburn con la sua 213esima vittoria mentre i Tigers hanno battuto il Missouri 84-68 sabato. Broome ha segnato 24 punti e sette rimbalzi, di cui uno su cinque in doppia cifra e uno su sette per abbattere una tripla. L’equilibrio di questa squadra è speciale.

2. Tennessee (14-0)

I Volunteers hanno aperto il gioco della SEC dando all’Arkansas un grande confronto con la realtà, portando i Razorbacks a una sconfitta per 76-52 a Knoxville sabato. È francamente sorprendente che Rick Barnes e il suo staff siano stati in grado di realizzare una seconda aggiunta consecutiva al portale di trasferimento con una stagione della prima squadra All-America. Il trasferimento nel nord della Florida Chaz Lanier è stato fantastico e sabato ha continuato la sua stagione forte con 29 punti su 10 su 20 tirando da terra. Igor Milicic Jr. ha segnato 13 punti e 18 rimbalzi come parte del vantaggio 51-29 del Tennessee.

3. Stato dell’Iowa (12-1)

Quando i Cyclones hanno raggiunto gli Sweet 16 l’anno scorso e hanno restituito la maggior parte di quel nucleo, tutti i segnali indicavano che erano tra i primi 5-6 semi in America, ma questa è un’altra cosa a sostegno del discorso. Lo hanno fatto in ogni modo e anche di più fino ad ora. Con un 12-1 in stagione, sembrano la migliore squadra dei Big 12 settimana dopo settimana. Ciò è continuato sabato con il 74-55 di Baylor dietro ai 16 punti, 10 rimbalzi e cinque assist di Keshon Gilbert. Lo sviluppo offensivo di questa squadra si distingue con il trasferimento di Saint Mary, Joshua Jefferson, che fornisce una bella spinta.

4. Duca (12-2)

Sabato i Blue Devils hanno dato il benvenuto alla SMU all’ACC, viaggiando fino a Dallas e spazzando via i Mustang 89-62. Questa squadra della Duke ha vinto otto partite di fila e Cooper Flagg ha avuto la sua ultima prestazione con 24 punti, 11 rimbalzi e tre assist, mentre Kon Knueppel e Tyrese Proctor hanno combinato sette tre. Penso che questa squadra abbia meno di tre sconfitte nell’ACC e domenica sarà la scelta numero 1.

5. Alabama (12-2)

I Crimson Tide hanno concluso la stagione imbattuta dell’Oklahoma con una vittoria per 107-79 sui Sooners sabato sera a Tuscaloosa nell’apertura della SEC. Quando questa squadra di Tide si blocca in difesa, è brava a livello di campionato nazionale. La squadra di Nate Oats ha superato l’Oklahoma per 48-31 nel primo tempo, mantenendo la superstar dell’OU Jeremiah Fears sullo 0-7 tirando da terra. Fattore X in aumento per la marea: il Kansas trasferisce Labaron Philon, che ha segnato una media di 15 punti a gara nelle ultime tre settimane.

6. Marchetta (13-2)

Shaka Smart dovrebbe essere il candidato ad allenatore dell’anno. Ha perso Tyler Kolek e Oso Ighodaro nella NBA e si pensava che fosse una delle prime 25 scelte. Invece, hanno vinto su Purdue, Wisconsin, Maryland e Georgia in partite non in conferenza e sono partiti per 4-0 nel gioco del Big East dopo aver battuto Creighton 79-71 venerdì. Kam Jones ha segnato 22 punti, nove rimbalzi e cinque assist nella partita, mentre Stevie Mitchell ne ha segnati 18. Jones è in discussione per il titolo di giocatore nazionale dell’anno, ma Mitchell è anche una delle migliori guardie americane e farà molto per la squadra di Smart .

7. Kentucky (12-2)

I Wildcats hanno aperto la partita della SEC sabato, regalando alla Florida la prima sconfitta stagionale a Lexington con una vittoria per 106-100 su 7 su 9 tirando da oltre l’arco. Koby Brea e sei giocatori che segnano almeno 14 punti. Mark Pope ha instillato un nuovo attacco che dovrebbe essere rinfrescante per la Big Blue Nation da guardare mentre i Cats tiravano con il 55% da terra in una vittoria contro una grande squadra della Florida e Lamont Butler aveva 19 punti e otto assist.

8. Houston (10-3)

I Cougars sono al primo posto nella classifica di Torvik e al terzo in KenPom, quindi non ho problemi a classificarli più in alto rispetto alla maggior parte degli esperti. Perché? Perché non biasimo Houston per aver perso alcune partite ravvicinate contro Alabama, Auburn e San Diego State. Due di queste squadre sono sopra di loro in questa classifica e tutte e tre le sconfitte sono state di cinque punti o meno. Questa squadra sta facendo dei progressi in attacco, e lo abbiamo visto sabato quando la squadra di Kelvin Sampson ha segnato 16 triple nel percorso verso una vittoria per 86-55 sulla BYU. Emanuel Sharp è un giovane che sabato segna 18 punti, mentre Terrance Arceneaux ha fornito una bella scintilla dalla panchina.

9. Florida (13-1)

I Gators non sono più imbattuti, ma la squadra di Todd Golden è ancora una contendente alle Final Four e ha uno dei migliori backcourt del paese, messo in risalto da Walter Clayton e Alijah Martin. Si sono uniti per 59 dei 100 punti della squadra nella sconfitta di sabato contro il Kentucky. I Gators possono segnare al meglio e classificarsi al terzo posto nell’efficienza offensiva modificata da KenPom.

10. Illinois (11-3)

I Fighting Illini sono il mio grande vincitore della settimana grazie a quello che hanno fatto all’Oregon a Eugene giovedì. Il margine di vittoria di 32 punti è stato il più grande di una squadra su strada rispetto a una squadra AP Top 10 nella storia del basket universitario. Il gruppo di Brad Underwood era guidato da Tre White con 20 punti e 11 rimbalzi, mentre il trasferimento di Evansville Ben Humrichous ha segnato 18 punti in una stagione molto incoraggiante. Cosa mi ha mostrato l’Illinois? Che è la squadra più talentuosa della Big Ten. Ciò significa che vincerà questo campionato o andrà più lontano in March Madness? Non necessariamente, ma con le abilità di Kasparas Jakucionis e le sue opzioni versatili, adoro tutto di questo gruppo.

11. Texas A&M (12-2)

12. UConn (12-3)

13. Stato del Michigan (12-2)

14. Stato del Mississippi (13-1)

15. Menfi (12-3)

16. Kansas (10-3)

17. Oklahoma (13-1)

18. Sii una signorina (12-2)

19. Virginia Occidentale (11-2)

20. Oregon (13-2)

21. Gonzaga (12-4)

22. Purdue (11-4)

23. Michigan (11-3)

24. Nebraska (12-2)

25. Stato dell’Utah (14-1)

John Fanta è un emittente nazionale di basket universitario e scrittore per FOX Sports. Si occupa di sport in vari ruoli, dalla chiamata delle partite per FS1 al ruolo di annunciatore principale per BIG EAST Digital Network e commentatore per The Field of 68 Media Network. Seguitelo a @John_Fanta .

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)