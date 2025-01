Classifiche di basket universitario: Michigan State, Duke rosa; Diapositive del Tennessee

Giovanni Fanta Conduttore e reporter di basket universitario

È stato un fine settimana di prove su strada per alcune delle migliori squadre di basket universitarie, e i pesi massimi hanno trovato il modo di superarle tutte ed evitare sorprese. Ma una storia grande come in qualsiasi altra parte del paese questo fine settimana circonda la mia squadra numero 1, Auburn. Johni Broome ha fatto cosa Bruce Pearl parla di una significativa distorsione alla caviglia e si prevede che il giocatore numero 1 dell’anno salterà un po’ di tempo. La buona notizia è che domenica una risonanza magnetica ha confermato che Broome non avrà bisogno di un intervento chirurgico. La brutta notizia è che Broome per ora è fuori.

I Tigers hanno comunque trovato il modo di battere la Carolina del Sud in trasferta, 66-63, quando Tahaad Pettiford ha effettuato tiri liberi e la squadra di Pearl ha effettuato l’ultima fermata. Ma ora dobbiamo chiederci: di quanto tempo ha bisogno Broome? Tornerà subito alla normalità? Che aspetto avrebbe Auburn senza il ragazzo che è stato il miglior giocatore del paese per gran parte della stagione? Nella spietata SEC, non ci vorrà molto per capire cosa sarebbero i Tigers senza di lui. Auburn darà il benvenuto ai primi 20 stati del Mississippi martedì prima di visitare una squadra calda e classificata della Georgia sabato. Sembra che la situazione di Broome non sia troppo grave, ma è certamente fluida.

Questa squadra ha una delle migliori unità di difesa del paese – guidata da altri cinque marcatori a doppia cifra oltre a Broome, tra cui Chad Baker-Mazara, Denver Jones e Pettiford – e Dylan Cardwell senior del quinto anno è una solida opzione di backup. A casa di Broome. Tuttavia, questo non è assolutamente il momento per le Tigri di lasciarsi prendere dal panico.

Questa è ancora una delle prime 10 squadre senza Broome, ma un giocatore che ha segnato una media di 17,9 punti, 10,7 rimbalzi e 3,3 assist a partita ha reso i Tigers la migliore squadra del paese. Senza di lui potrebbero faticare, ma io credo ancora in questa squadra e credo che ad aprile sarà a San Antonio nelle Final Four. Tuttavia, questo infortunio rappresenta una porta girevole per il nostro primo posto nei prossimi due mesi verso March Madness.

Auburn non è stato l’unico dei pesi massimi ad affrontare e superare una impegnativa prova su strada questo fine settimana. L’Iowa State ha giocato una delle sue migliori partite della giornata quando Joshua Jefferson, trasferito dal Saint Mary, ha costretto gli straordinari alla sirena e poi ha effettuato i tiri liberi vincenti per battere Texas Tech 85-84. L’Alabama ha combattuto contro il Texas A&M 94-88 dietro 27 punti da Mark Sears, mentre il Tennessee si è ripreso da una sconfitta contro la Florida battendo il Texas 74-70.

Gli altri tre headliner della settimana?

San John’s, che ha vinto nove delle ultime 10 partite, è tornato nella nostra classifica questa settimana dopo le vittorie a doppia cifra contro Xavier e in casa contro il Villanova. RJ Luis è migliorato come selezione All-Big East in prima squadra con 30 punti e 10 rimbalzi nella vittoria dei Wildcats. Rick Pitino ora ha una squadra che è 14-3 e ben inserita nel torneo NCAA. Possono fare una bella corsa a marzo, soprattutto se il tiro dal perimetro continua come nella vittoria contro Villanova.

Che mi dici di Mike White e Georgia? I Bulldogs, che non compaiono nel torneo NCAA da un decennio, sono 14-2 dopo aver vinto sui primi 25 Kentucky e Oklahoma. La matricola a cinque stelle Asa Newell è una delle prime 10 scelte nel draft NBA e sta giocando a un livello davvero alto, mentre il secondo anno Silas Demary ha fatto un bel salto e il trasferimento di Dakota Leffew è stato un marcatore di qualità nel suo ruolo di riserva. Questa settimana è importante per la Georgia, con una trasferta in Tennessee mercoledì seguita da un incontro con Auburn sabato.

Infine, passiamo allo Utah State con una sconfitta, che sabato era sotto 79-77 a nove secondi dalla fine contro Boise State prima che Ian Martinez realizzasse una tripla e subisse un fallo su un layup selvaggio che ha dato la vittoria agli Aggies.

Gli Aggies hanno il loro terzo allenatore in altrettanti anni e sono ben posizionati per fare la terza apparizione consecutiva nel torneo NCAA. Lo scambio dell’attuale allenatore dello Utah Craig Smith con l’attuale allenatore della VCU Ryan Odom e dell’attuale allenatore di Washington Danny Sprinkle con un noleggio schiacciante a Jerrod Calhoun parla della direzione degli Aggies e della loro capacità di trovare gli allenatori giusti per i loro programmi. Ecco perché questa settimana diamo allo Stato dello Utah un po’ di amore nazionale. Data da cerchiare: sabato 1 febbraio vs. Nuovo Messico (21:30 ET su FS1 e app FOX Sports). Sia i Lobos che gli Aggies sono imbattuti (6-0) nel Mountain West.

Nonostante questo, arriviamo alla Top 25!

1. Ramato (15-1)

Anche se abbiamo già discusso a lungo di come ricostruiranno i Tigers senza Broome, che dire della produzione continua della guardia a quattro stelle a Pettiford? Non solo è stato un marcatore a microonde per i Pearl, ma lo ha fatto contro alcune delle migliori squadre difensive del paese: da 21 punti contro Houston a una prestazione da 20 punti contro Duke fino a una vittoria da 18 punti. Purdue.

2. Stato dell’Iowa (14-1)

Curtis Jones ha segnato 26 punti nella vittoria di sabato contro Texas Tech. Non credo che i Cyclones vinceranno l’anno scorso. Ma TJ Otzelberger ha sviluppato quel gruppo in modo offensivo con l’aggiunta di Jefferson e lo sviluppo dei giocatori. Prossimo appuntamento per lo stato dell’Iowa? Kansas. Mercoledì. Hilton Colosseo.

3. Duca (14-2)

Che ne dici di Cooper Flagg, America? Penso che vincerà il premio come Giocatore Nazionale dell’Anno quando tutto sarà stato detto e fatto, unendosi a Kevin Durant, Anthony Davis e Zion Williamson come gli unici altri a vincere l’onore come matricola nella storia del basket universitario. Sabato ha ottenuto la prestazione con il punteggio più alto da parte di una matricola del Duke e dell’ACC, chiudendo con 42 punti (11 su 14 dal campo e 16 su 17 dalla linea di tiro libero), sette assist e sei rimbalzi. una vittoria per 86-78. battere Notre Dame. Flagg sarà la prima scelta assoluta nel draft NBA di giugno 2025.

4. Alabama (14-2)

Non solo Sears ha segnato 27 punti nella vittoria di sabato, ma il Tide ha mostrato la sua profondità quando Chris Youngblood e Aden Holloway si sono uniti per 29 punti dalla panchina. L’Alabama ospita Ole Miss martedì prima di visitare il Kentucky sabato.

5. Tennessee (15-1)

Zakai Zeigler è una delle migliori guardie americane, e lo ha dimostrato ancora una volta sabato con 16 punti e otto assist nella vittoria per quattro punti nell’ex scuola dell’allenatore Rick Barnes in Texas. Sabato Barnes ha avuto dei pensieri imbarazzanti riguardo al suo capocannoniere, Chaz Lanier. Tutto sembra essere un gioco leale nel mondo NIL.

6. Florida (15-1)

I Gators hanno ottenuto la loro prestazione più impressionante della settimana con una vittoria di 30 punti sul Tennessee precedentemente imbattuto dietro ai 18 punti di Alijah Martin. Poi sono andati in Arkansas sabato e hanno superato un iniziale deficit di 13-2 vincendo 71-63 dietro quattro in doppia cifra. Il gruppo di Todd Golden è impilato.

7. Marchetta (14-2)

I Golden Eagles sono 5-0 a Big East, il loro miglior inizio in conference play dalla stagione 2008-2009 dopo una vittoria per 74-66 su Georgetown in cui il giovane Chase Ross ha segnato 27 punti, record in carriera. Marquette fa visita a DePaul martedì prima di ospitare Xavier sabato.

8. Kentucky (13-2)

La Big Blue Nation potrebbe essere sconvolta dal fatto che io abbia avuto i Wildcats al numero 8, ma ogni partita conta – e la Georgia ha fatto cadere il Kentucky martedì, 82-69. Sabato il Kentucky ha risposto con una vittoria per 95-90 sullo Stato del Mississippi, dietro ai 27 punti di Jaxson Robinson e ai pezzi grossi di Ansley Almonor. Anche Amari Williams ha messo a segno 10 punti, 12 rimbalzi e sei assist mentre i Cats hanno ottenuto la loro quarta vittoria contro una squadra della Top 16 NET. Questa squadra sarà in grado di raggiungere San Antonio perché il suo attacco è carico di talento e opzioni.

9. Houston (12-3)

I Cougars si occupano tranquillamente dei loro affari e trattengono le squadre. Sabato, la squadra di Kelvin Sampson ha vinto la sua ottava partita consecutiva con una vittoria per 87-57 sul Kansas State. Emanuel Sharp ha segnato 15 punti, mentre Joseph Tugler ha messo a segno una doppia doppia. Il prossimo appuntamento: mercoledì casa in West Virginia.

10. Stato del Michigan (14-2)

E gli Spartani? Nella sua trentesima stagione al timone, Tom Izzo ha svolto un lavoro straordinario con il Michigan State, che domenica ha vinto la sua nona partita consecutiva con una vittoria per 78-68 sulla Northwestern. Non c’è dubbio che Sparty marcerà verso il 27esimo torneo NCAA consecutivo e il Michigan State raggiungerà il suo 16esimo Sweet 16 sotto il mandato di Izzo. Adoro il modo in cui Jeremy Fears può attaccare durante la transizione e offendere un programma Spartans che sembra essere mancato negli ultimi anni. Aggiungi Jaden Akins come primo giocatore, la matricola Jase Richardson come fattore X dalla panchina e il ritorno di Jaxon Kohler, e gli Spartans sono davvero a tutto tondo. Questa squadra può vincere i Big Ten.

Coen Carr schiaccia per estendere il vantaggio del Michigan State sulla Northwestern

11. Kansas (12-3)

12. Texas A&M (13-3)

13. UConn (13-4)

14. Michigan (13-3)

15. Illinois (12-4)

16. Oregon (15-2)

17. Stato del Mississippi (14-2)

18. Menfi (13-3)

19. Sii una signorina (14-2)

20. Gonzaga (14-4)

21. Purdue (13-4)

22. San Giovanni (14-3)

23. Stato dell’Utah (16-1)

24. Nebraska (12-4)

25. Stato del tasso (13-3)

