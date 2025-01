Classifiche di potenza di Tom Brady: chi ha creato le 5 migliori squadre di playoff NFL del GOAT?

L’anno 2024 NFL la postseason è quasi arrivata!

Ma prima di FOX Sports, il principale analista della NFL Tom Brady si dirigerà al Lincoln Financial Field per annunciare la partita di domenica tra i Green Bay Packers e i Philadelphia Eagles. È tempo che GOAT annunci le sue ultime classifiche di potenza!

Dai un’occhiata alla sua ultima Top 5 e all’analisi completa qui:

Classifiche di potenza della settimana 18 di Tom Brady | ESCLUSIVA DIGITALE

Ecco chi il GOAT ha classificato tra le sue prime 5 squadre per la postseason della NFL!

Risultato della settimana 18: Una sconfitta contro i Detroit Lions 31-9

I pensieri di Brady: “(Loro) hanno subito una dura sconfitta a Detroit, dove l’attacco ha davvero faticato a far funzionare qualcosa. Ma il Minnesota ha avuto una stagione eccezionale. Hanno vinto 14 partite con Kevin O’Connell.

“Non vedo l’ora di vedere (Sam) Darnold e l’attacco dei Vikings tornare in pista a Los Angeles lunedì sera. Che partita.”

Sam Darnold era sotto pressione per la maggior parte delle sconfitte dei Vikings contro i Lions, completando solo 18 passaggi su 41. (Foto di Erick W. Rasco/Sports Illustrated tramite Getty Images)

Risultato della settimana 18: Batti i New York Giants 20-13

I pensieri di Brady: “Raggiungeranno i playoff vincendo 12 delle ultime 13 partite. Saquon Barkley è stato inarrestabile tutto l’anno. Sarebbe stato fantastico vederlo raggiungere il record di corsa nella settimana 18. Non mentirò. Ma io non vedo l’ora di vedere in prima persona come i Packers intendono rallentarlo domenica su FOX.”

Saquon Barkley degli Eagles RB era a sole 101 yard dal battere il record di Eric Dickerson per il maggior numero di yard di corsa in una singola stagione, ma è stato cancellato dalla squadra nella settimana 18. (Foto di Kathryn Riley/Getty Images)

Risultato della settimana 18: Una sconfitta contro i New England Patriots 23-16

I pensieri di Brady: “Che stagione fantastica è stata per i Bills. Hanno segnato una media di 31 punti a partita. Josh Allen, ha sicuramente difeso il suo primo premio MVP. Non vedo l’ora di vedere come si comporterà Josh contro la grande difesa di Denver nel round delle wild card.”

Josh Allen ha giocato solo uno snap nella sconfitta di Buffalo contro i Patriots per continuare la sua serie di vittorie consecutive. Il QB dei Bills entra nella postseason come il favorito nelle scommesse per vincere l’MVP. (Foto di Rich Gagnon/Getty Images)

Risultato della settimana 18: Batti i Minnesota Vikings 31-9

I pensieri di Brady: “Hanno vinto un record di franchigia di 15 partite e hanno conquistato la testa di serie n. 1 nella NFC. Hanno terminato l’anno con il miglior gol offensivo del campionato. E che prestazione incredibile della difesa di Aaron Glenn contro i Vikings la scorsa settimana. Ottimo lavoro, Detroit.

“Ora si sono guadagnati il ​​riconoscimento che meritano e so che Ford Field farà scalpore nel round di divisione.”

Jahmyr Gibbs ha segnato quattro touchdown nella vittoria dei Lions sui Vikings, regalandogli 20 touchdown da leader del campionato in stagione. (Foto: Kevin Sabitus/Getty Images)

Risultato della settimana 18: Perdendo contro i Denver Broncos 38-0

I pensieri di Brady: “Un’altra stagione incredibile da parte di Andy Reid e Patrick Mahomes. Hanno vinto 15 partite, record di franchigia. Che ne dici della difesa (di Steve Spagnuolo) che finisce tra le prime cinque reti per il secondo anno consecutivo?

“Possono i KC diventare la prima squadra a vincere tre Super Bowls consecutivi? Non vedo l’ora di scoprirlo. Andiamo!

“Questa stagione regolare è stata divertente portandovi la mia classifica di potenza, ma ora è una stagione con una sola partita. Non vedo l’ora di guardare questi playoff.”

Patrick Mahomes e Travis Kelce non hanno giocato nel finale di stagione regolare dei Chiefs contro i Broncos. Con un addio al primo turno, Mahomes, Kelce e alcuni altri importanti giocatori dei Chiefs avranno almeno 24 giorni liberi prima della loro prima partita di playoff. (Tammy Ljungblad/Kansas City Star/Tribune News Service tramite Getty Images)

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata.