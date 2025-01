Classifiche di potenza nel basket femminile NCAA: la Georgia Tech può rimanere imbattuta?

Gli allenatori e il panel dei media hanno selezionato Notre Dame come la favorita della preseason nell’ACC. Per ora se lo tiene stretto. Le donne irlandesi sono anche questa settimana no. 3 nella classifica ESPN di basket universitario femminile e sono la n. 1 in Bracketologia.

L’ACC ha avuto un rappresentante nelle Final Four femminili in otto degli ultimi 10 tornei NCAA – un periodo che (non a caso) è iniziato l’anno in cui Notre Dame si è unita alla lega. Gli irlandesi sono l’unica squadra ACC in quell’arco di tempo a vincere un campionato nazionale (nel 2018) e sembrano essere una delle migliori contendenti anche in questa stagione.

Quali altre squadre dovrebbero ottenere un doppio addio ai quarti di finale del torneo ACC e prepararsi per una posta in gioco alta nel torneo NCAA? Mancano due mesi a partire da oggi e molte cose possono cambiare questa risposta. Ma prima dell’inizio di questa stagione, la Georgia Tech probabilmente non era considerata un’opzione.

Tuttavia, le giacche gialle imbattute sono nella classifica Power Ranking per la quarta settimana consecutiva. Erano 10° nel sondaggio ACC pre-campionato, ma sono partiti con un 15-0. Attualmente si proiettano come Torneo NCAA n. 4 teste di serie, che permetterebbero loro di ospitare i primi turni. La Georgia Tech non ha mai ospitato una partita di un torneo NCAA, ma è arrivata agli Sweet 16 nel 2012 e nel 2021. (Le giacche gialle erano la testa di serie numero 4 nel 2012, ma il torneo aveva posti predeterminati al primo turno e la Georgia Tech ha giocato a quelle partite. Chapel Hill, Carolina del Nord. Tutte le partite del torneo del 2021 si sono svolte nella bolla COVID-19 di San Antonio.)

Le giacche gialle, che giovedì ospiteranno il Virginia Tech, sono guidate dal trio di guardie formato dalla matricola Dani Carnegie e dalle junior Kara Dunn e Tonia Morgan. Il test più importante della Georgia Tech dovrebbe essere il 16 gennaio a Notre Dame.

L’altra squadra ACC attualmente classificata tra le prime quattro teste di serie della NCAA è Duke, che avrà il primo dei suoi due incontri con la Carolina del Nord giovedì (19:00 ET, ACC Network) a Chapel Hill. I Blue Devils iniziano 3-0 nell’ACC insieme a Notre Dame, Florida State, Georgia Tech e NC State. I Tar Heels hanno due sconfitte in campionato (contro Georgia Tech e Notre Dame).

Mentre la Georgia Tech è stata una delle più grandi sorprese di questa stagione, il nuovo arrivato dell’ACC Stanford è stata una delusione insolita. Per essere onesti, i Cardinal hanno a che fare con molte novità: la loro prima stagione in quasi 40 anni senza Tara VanDerveer come capo allenatore, la perdita di giocatori chiave nel draft WNBA e nella finestra di trasferimento e il trasferimento a una conferenza che si trova in tutto il paese rispetto al campus Cardinal.

Stanford è 0-3 in campionato e ha perso cinque delle ultime sei partite, comprese le sconfitte consecutive nella sua prima vera trasferta ACC: la scorsa settimana contro SMU e Clemson. (Un breve viaggio al rivale di lunga data del Pac-12 Cal per l’apertura dell’ACC di quelle squadre il 13 dicembre a Berkeley non conta davvero.)

È così strano vedere Stanford in un gruppo di squadre in fondo all’ACC; I Cardinal sono tre volte campioni NCAA e hanno vinto 27 titoli Pac-10/Pac-12 nella stagione regolare. Ma come Cal, che è 2-1 per aprire il gioco dell’ACC, Stanford deve adattarsi a un’esperienza molto diversa – inimmaginabile fino a quando non è accaduta, in realtà – nel gioco della conferenza.

Valutazione precedente: 1

I Bruins hanno visitato lo stato natale del leggendario allenatore dell’UCLA John Wooden, l’Indiana, e hanno ottenuto vittorie su Indiana e Purdue. Wooden vorrebbe il modo in cui sta giocando il centro Lauren Betts: ha totalizzato 42 punti e 19 rimbalzi e ha tirato con il 70,8% dal campo in quelle vittorie.

Prossimi sette giorni: contro Nordoccidentale (12 gennaio)

Valutazione precedente: 2

Martedì i Gamecocks hanno ricevuto notizie terribili: l’attaccante junior Ashlyn Watkins sarà fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore riportato domenica nella vittoria dei Gamecocks contro lo stato del Mississippi. Ha concluso la sua stagione con una media di 7,2 punti, 6,1 rimbalzi e 1,9 stoppate; La Carolina del Sud, in particolare, sentirà molto la mancanza della sua presenza difensiva. Il lato positivo è la profondità dei Gamecocks, con Chloe Kitts, Joyce Edwards e Sania Feagin in avanti.

Prossimi sette giorni: contro Texas A&M (9 gennaio), contro. Texas (12 gennaio)

Valutazione precedente: 3

Gli irlandesi hanno vinto la loro unica partita la scorsa settimana 76-66 in casa del North Carolina. L’attaccante senior del quinto anno Maddy Westbeld ha fatto il suo debutto stagionale dopo essere stato bloccato da un infortunio alla gamba e ha giocato 13 minuti. Notre Dame trarrà vantaggio dalla sua esperienza e potrà permettersi di facilitare il suo ritorno in campo. I Fighting Irish erano una buona squadra in ripresa anche senza di lei.

Prossimi sette giorni: contro Wake Forest (9 gennaio), @ Clemson (12 gennaio)

Valutazione precedente: 4

I Trojans hanno superato Rutgers 92-42 domenica nell’attesissimo incontro tra la stella del secondo anno dell’USC JuJu Watkins e la matricola degli Scarlet Knights Kiyomi McMiller che non è accaduto. La McMiller è stata licenziata per motivi disciplinari e ha espresso il suo disappunto sui social media. L’USC, che ha tre vittorie sulle prime 25 squadre, si dirige verso un’altra nel Maryland.

Prossimi sette giorni: @ Maryland (8 gennaio), contro Penn State (12 gennaio)

Valutazione precedente: 5

I Longhorns hanno aperto la partita della SEC contro l’ex nemico dei Big 12, l’Oklahoma, vincendo 80-73 in una partita sporca che sfortunatamente ha visto l’arbitraggio al centro della scena. Non ci fu un simile dramma nel successivo smantellamento del Texas da parte dell’Arkansas nel 1990-56. La versatilità nel punteggio dei Longhorns continua a risaltare. Molti occhi saranno puntati su Texas vs Carolina del Sud in una battaglia tra i primi cinque.

Prossimi sette giorni: contro Alabama (9 gennaio), Carolina del Sud (12 gennaio)

Valutazione precedente: 6

Gli Huskies sono sollevati dal fatto che l’infortunio al ginocchio della guardia Paige Bueckers, subito domenica a Villanova, sia una distorsione e non dovrebbe tenerla fuori a lungo. Gli Huskies hanno vinto 83-52, che è il tipo di punteggio che puoi aspettarti nelle loro partite del Big East.

Prossimi sette giorni: contro Xavier (8 gennaio), @ Georgetown (11 gennaio)

Valutazione precedente: 8

I Terps hanno vinto la scorsa settimana su Rutgers e Iowa, guidati dalla senior Shyanne Sellers (39 punti, 14 rimbalzi, 7 assist). Anche Kaylene Smikle ha totalizzato 39 punti in quelle partite. Ora il Maryland può ottenere quella che sarebbe la sua più grande vittoria della stagione finora contro l’USC?

Prossimi sette giorni: contro USC (8 gennaio), Wisconsin (14 gennaio)

Valutazione precedente: 7

I Tigers rimangono imbattuti dopo le vittorie su Arkansas e Auburn. Kailyn Gilbert, un giovane trasferito dall’Arizona, ha guidato la LSU nel segnare per la prima volta in questa stagione con 16 punti contro i Razorbacks sopraffatti. Ora, come se la caveranno i Tigers contro una squadra dei Tennessee Volunteers che cercherà di spingerli in gioco?

Prossimi sette giorni: @ Tennessee (9 gennaio), contro. Vanderbilt (13 gennaio)

Valutazione precedente: 9

Come il Texas, l’Oklahoma è stato frustrato da 54 falli nella sconfitta contro i Longhorns. Ma i Sooners si sono ripresi consegnando al Tennessee la prima sconfitta stagionale (87-86), guidati dai 16 punti di Payton Verhulst a Knoxville. L’Oklahoma ha condotto per la maggior parte del percorso, poi ha tenuto a bada i Lady Vols nonostante abbia commesso 31 palle perse nella partita ed è stato superato di 15 punti nel quarto quarto. Gli omaggi sono l’area più grande in cui i Sooners continueranno a cercare di migliorare.

Prossimi sette giorni: @ Stato del Mississippi (9 gennaio), vs. Texas A&M (12 gennaio)

Valutazione precedente: 10

L’Ohio State è una delle tre squadre Big Ten, insieme a UCLA e Maryland, che è ancora imbattuta. Ciò potrebbe essere testato mercoledì in Michigan. I Buckeyes hanno superato la Northwestern 92-62, guidati dai 20 punti e sei rimbalzi della matricola Jaloni Cambridge.

Prossimi sette giorni: @ Michigan (8 gennaio), contro. Oregon (12 gennaio)

Valutazione precedente: 11

TCU ha ottenuto 29 punti e sette assist dalla guardia Madison Conner nella vittoria per 81-66 contro Cincinnati, con il centro Sedona Prince che ha aggiunto 21 punti e nove rimbalzi. Gli Horned Frogs sono 3-0 nei Big 12, il loro miglior inizio in campionato da quando si sono uniti alla conference nel 2012-2013.

Prossimi sette giorni: @ Kansas (7 gennaio), @ Texas Tech (11 gennaio), vs. UCF (14 gennaio)

Valutazione precedente: 14

La matricola Dani Carnegie ha ottenuto 28 punti, tra cui sei triple, nella vittoria per 85-68 sul Syracuse. Ha segnato in doppia cifra in tutte le partite tranne due per le giacche gialle. La Georgia Tech non è mai stata classificata tra i primi 10 nel sondaggio dell’Associated Press, ma se i Jackets continuano a vincere, lo faranno.

Prossimi sette giorni: contro Virginia Tech (9 gennaio), @ Louisville (12 gennaio)

Valutazione precedente: 13

Finora i Wildcats hanno navigato tra i Big 12, ottenendo una vittoria di 20 punti su Texas Tech. Il centro Ayoka Lee ha segnato 19 punti e otto rimbalzi in soli 17 minuti di gioco, uscendo dal campo 9 su 11 e aumentando la sua percentuale di tiro a 66,9. Il prossimo è lo Utah, che secondo il sondaggio attuale è l’unica squadra che il K-State giocherà a gennaio.

Prossimi sette giorni: @Utah (8 gennaio), @BYU (11 gennaio)

Valutazione precedente: 12

I Blue Devils si sono ripresi dalla sconfitta pre-natalizia nel sud della Florida per dominare il Boston College e Pittsburgh con un totale di 65 punti. La loro rivalità contro la Carolina del Nord risale al 1976; I Tar Heels guidano la serie 55-53. La scorsa stagione le squadre si sono divise le partite, vincendo ciascuna in casa.

Prossimi sette giorni: @ Carolina del Nord (9 gennaio), @ Virginia (12 gennaio)

Valutazione precedente: 16

I Wildcats hanno aperto la partita della SEC con vittorie decisive contro Mississippi State e Vanderbilt, superando i 90 punti in entrambe le partite. Il Kentucky ha stabilito un record scolastico con 18 triple contro i Bulldogs, con sette ciascuna di Georgia Amoore e Dazia Lawrence. Amoore ha totalizzato 51 punti e 18 assist nelle due partite.

Prossimi sette giorni: @ Florida (9 gennaio), vs. Ramato (12 gennaio)

Valutazione precedente: 15

I Lady Vols hanno aperto la partita della SEC con una vittoria sul Texas A&M e un quasi fallimento contro l’Oklahoma in cui sono migliorati significativamente nel quarto quarto ma sono rimasti inferiori di un punto nella prima sconfitta stagionale. Jewel Spear ha totalizzato 48 punti in quelle partite. I Sooners sono il nemico più duro che il Tennessee abbia mai affrontato; la centrale elettrica LSU è la prossima.

Prossimi sette giorni: contro LSU (9 gennaio), @ Arkansas (12 gennaio)

