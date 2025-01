Classifiche Draft NFL 2025: Titans al n. 1, Seahawks al n. 18

La classifica per le prime 18 scelte del Draft NFL 2025 viene stabilita dopo la settimana 18, con i Tennessee Titans che ottengono il primo posto. 1. Classificati al n. 19-32 verrà fissato durante i playoff.

Il Draft 2025 si terrà per la prima volta a Green Bay, nel Wisconsin. Il round 1 inizia il 24 aprile, i round 2 e 3 il 25 aprile e i round dal 4 al 7 il 26 aprile. Il draft sarà trasmesso su ESPN, ABC e sull’app ESPN. Nessuna squadra ha scambiato la propria scelta al primo turno, quindi tutte le 32 squadre sceglieranno il Day 1.

Consulta la classifica per la scelta n. Abbiamo previsto 1-18 di seguito e il resto del primo turno utilizzando il Football Power Index (FPI) di ESPN. I roster delle squadre dei nostri reporter della NFL Nation sono stati aggiornati da metà dicembre per le squadre che hanno perso i playoff.

I Titans sono nella posizione di prendere uno dei migliori quarterback – forse Shedeur Sanders del Colorado o Cam Ward di Miami – ma questo da solo non li renderà una squadra competitiva. Hanno una gamma di esigenze che vanno ben oltre il chiamante; né Will Levis né Mason Rudolph hanno giocato abbastanza bene da mascherare nessuno dei problemi principali.

Brian Callahan ha attraversato un processo simile quando era coordinatore offensivo dei Bengals, che avevano la scelta numero 1 in assoluto nel 2020. 1. Questa bozza ha prodotto contributori chiave sotto forma di Joe Burrow, Tee Higgins e Logan Wilson. Callahan sottolinea di avere la scelta migliore nei turni successivi perché ha anche maggiori possibilità di rafforzare il roster. Ma lo scambio al ribasso è qualcosa che il Tennessee potrebbe prendere in considerazione, poiché li aiuterebbe ad aggiungere più scelte al draft e ad accumulare giovani talenti su cui costruire. –Turron Davenport

I Browns avranno una scelta al primo turno per la prima volta dal 2021 e sceglieranno tra i primi 10 proprio come hanno fatto dal 2018 al 2020. Le difficoltà di Deshaun Watson da quando è arrivato a Cleveland e il suo ultimo infortunio di fine stagione hanno riportato indietro il quarterback sotto i riflettori. Ma la squadra dovrà anche sfruttare la sua scelta per ricostituire un roster che invecchia, soprattutto in trincea, che si è ripreso dalla stagione 2023 di 11 vittorie. –Daniel Oyefusi

È tutta una questione di quarterback dei Giants in questa offseason, in particolare del draft. Al numero 3, potrebbe dover essere intraprendente (cioè trasformarsi tra i primi due) per ottenerne uno.

I Giants avevano già flirtato con la possibilità di prendere un quarterback lo scorso aprile e tagliare Daniel Jones prima della settimana 12. Non è una coincidenza che il direttore generale Joe Schoen e i suoi migliori luogotenenti abbiano fatto diversi viaggi per controllare Sanders e Ward. Se, per qualche ragione, i Giants decidessero di rimandare la decisione del quarterback per un altro anno, accumulare futuri capitali nel draft sarà imperativo. –Jordan Raanan

I Patriots sono scivolati fuori dal primo posto dopo la vittoria per 23-16 sui Bills nella settimana 18, ma sono ancora tra i primi quattro. Jerod Mayo, che è stato licenziato dopo quella vittoria, ha recentemente dichiarato che il debuttante Drake Maye è il loro quarterback del futuro e ora si tratta di costruire attorno a lui. Il placcaggio sinistro, in particolare, è un buco abissale, dato che i Patriots sono arrivati ​​31esimo in questa stagione nei contrasti dopo essere morti nel 2023. E la scelta del terzo turno del 2024, Caedan Wallace, ha faticato all’inizio della stagione prima di finire in riserva per infortuni a 11 settimane a causa di un infortunio alla caviglia. –Mike Reiss

Con la difesa dei Jaguars tra le peggiori del campionato – che consente 5,9 yard a partita nel 2024, pari al 30° posto – quel lato della palla deve essere una priorità assoluta. Jacksonville ha bisogno di un altro linebacker esterno per integrare Tyson Campbell, una safety per sostituire potenzialmente il free agent Andre Cisco e più profondità all’interno della linea difensiva. Due debuttanti difensivi (Maason Smith e Jordan Jefferson) si sono mostrati promettenti, ma gli interni necessitano di importanti aggiornamenti. — Michael Di Rocco

Tre settimane fa, i Raiders bisognosi di QB avevano una pista interna per la scelta numero 1 e un percorso apparentemente chiaro verso Shedeur Sanders o Cam Ward. Aidan O’Connell ha avuto qualcosa da dire al riguardo, dato che i Raiders hanno vinto due delle ultime tre partite e sono usciti dai primi cinque.

Quindi se Las Vegas vuole Sanders, dovrà fare uno scambio per prenderlo. Ricorda, i Raiders hanno utilizzato una scelta al primo turno su un quarterback solo tre volte dalla fusione AFL-NFL nel 1970: Marc Wilson (1980), Todd Marinovich (1991) e JaMarcus Russell (2007). –Paolo Gutiérrez

I Jets avranno un nuovo direttore generale, un nuovo allenatore e una nuova filosofia di draft nel 2025. Supponendo che si separino da Aaron Rodgers, la grande storia sarà al quarterback. Inizierà un’altra ricostruzione con una scelta ad alto draft o cercherà di sistemare le cose al volo con un quarterback da bridge?

Se il nuovo regime decidesse di annullare, potrebbe provare a raccogliere le risorse del draft scambiando una delle giovani stelle della squadra prima di consegnargli un secondo contratto. Il wide receiver Garrett Wilson, il cornerback Sauce Gardner e il running back Breece Hall potranno beneficiare di nuove offerte. –Ricco Cimini

Con la situazione Bryce Young apparentemente risolta, bisognerà prestare attenzione a sostenere una difesa che ha concesso più punti a partita nella NFL (31,4). Se i Panthers si attengono al coordinatore difensivo Ejiro Ever e al suo schema 3-4, trovare un edge rusher come Abdul Carter della Penn State al primo turno soddisferebbe un’esigenza immediata. Anche un altro guardalinee difensivo che gioca al fianco di Derrick Brown (IR, ginocchio) aiuterebbe e migliorerebbe la peggiore difesa del campionato. –David Newton

I Saints hanno una parte significativa del cap legato a giocatori più anziani o infortunati (Cameron Jordan, Demario Davis, Derek Carr, Taysom Hill) e potrebbero superare di 65 milioni di dollari il tetto salariale la prossima stagione. Anche se i Saints hanno aggiunto agenti liberi come Chase Young nonostante lo spazio limitato, potevano fare molto affidamento sulle future scelte del draft per risparmiare denaro. Hanno una varietà di esigenze, tra cui difensore, linebacker, ricevitore largo e linea offensiva. –Katherine Terrell

Non è qui che Chicago si aspettava di draftare dopo un inizio di stagione 4-2, ma una serie di 10 sconfitte consecutive (prima di una vittoria a sorpresa nella settimana 18) fa luce sui problemi dei Bears per il futuro, poiché possiedono la peggiore percentuale di licenziamenti del quarterback (10%). A parte il placcaggio destro Darnell Wright, una delle prime 10 scelte nel 2023, i Bears non hanno investito in giocatori offensivi a lungo termine. Il centro Coleman Shelton e la guardia destra Matt Pryor verranno probabilmente sostituiti in questa offseason, mentre il futuro del placcaggio sinistro Braxton Jones e della guardia sinistra Teven Jenkins è in bilico. –Courtney Cronin

I 49ers erano i delinquenti della NFC, ma la loro reputazione ha avuto un duro colpo in questa stagione poiché sono stati regolarmente battuti su entrambe le linee. Hanno bisogno di un contrasto difensivo e di un altro pass rusher per completare Nick Bosa. San Francisco ha esitato a spendere le prime scelte in attacco, ma necessita di miglioramenti in diversi punti. Potrebbe prendere di mira giocatori che potrebbero competere immediatamente sul lato destro e possibilmente essere una risposta a lungo termine sul lato sinistro. –Nick Wagoner

I Cowboys hanno più bisogno delle linee difensive e offensive. Con agenti liberi in sospeso e potenziali pensionamenti, dovranno trovare risposte nella bozza poiché il loro accesso a spendere anche denaro medio è limitato nel libero arbitrio. Tornare indietro è una necessità, ma ne prendono uno al primo turno (forse Ashton Jeanty di Boise State) come hanno fatto nel 2016 con Ezekiel Elliott? Aggiungi anche safety, cornerback, wide receiver e linebacker all’elenco. –Todd Archer

I Dolphins hanno una dotazione relativamente completa di scelte al draft per il secondo anno consecutivo dopo appena otto nel 2022 e 2023. Con un roster di veterani costoso, il direttore generale Chris Grier – o chiunque scelga ad aprile – deve trovare talenti pronti a contribuire immediatamente. La linea offensiva di Miami avrà probabilmente bisogno di due nuovi titolari e potrebbe concentrarsi su difensori senza palla, sicurezze e contrasti difensivi. Ovviamente, è necessario occuparsi di un quarterback di riserva, ma probabilmente la squadra farebbe meglio ad aggiungere un veterano per quel ruolo. –Marcel Louis-Jacques

I Colts stanno invecchiando rapidamente in difesa, con il guardalinee interno DeForest Buckner e Grover Stewart che compiono rispettivamente 31 e 32 anni nella prima settimana del 2025. Hanno anche agenti liberi chiave nell’edge rusher Dayo Odeyingbo e nel linebacker esterno EJ Speed. Ora è probabilmente il momento di anticipare le cose e affrontare alcune di queste posizioni prima che le loro esigenze diventino ancora più urgenti. –Stefano Titolare

I Falcons sono al secondo posto in campionato per licenziamenti (31,0), percentuale di pressione del quarterback (69,9%) e percentuale di completamento consentita del quarterback (24,5%). La squadra ha un disperato bisogno di difensori che possano raggiungere il quarterback: sono passati sette anni da quando Atlanta ha avuto un leader a doppia cifra (Vic Beasley). I Falcons sono anche 26esimi nelle vittorie run stop, quindi il loro lavoro in attacco dovrà essere risolto presto. –Marco Raimondi

Il draft del 2025 dell’Arizona sarà probabilmente più orientato ai bisogni rispetto ai due precedenti, poiché la squadra sarà nella terza bozza di una ricostruzione sotto la guida del direttore generale Monti Ossenfort e dell’allenatore Jonathan Gannon. Con cinque scelte, i Cardinals stanno ancora cercando aiuto come esterno e potrebbero prenderne di mira uno nel primo turno. Un corner di alto livello potrebbe anche essere sul radar dell’Arizona insieme alla linea offensiva interna. –Josh Weinfuss





Lo spot di Cincinnati WR2 sarà una posizione da tenere d’occhio nel draft del prossimo anno, e i Bengals potrebbero avere una grande opportunità per ottenere uno dei migliori ricevitori disponibili con una delle prime 18 scelte. La proposta di estensione aiuterebbe a compensare la potenziale perdita di Tee Higgins in free agency e a mitigare l’impatto della potenziale estensione del contratto di Ja’Marr Chase, che potrebbe essere la più costosa del suo genere nella storia del campionato (supponendo che Cincinnati non trovi un modo per mantieni entrambi i giocatori). –Ben Baby

La linea offensiva sarà probabilmente al centro dell’attenzione. La guardia sinistra Laken Tomlinson sarà un free agent di 33 anni, il centro Olu Oluwatimi è titolare solo perché Connor Williams ha lasciato bruscamente metà stagione, e il debuttante Satao Laumea è il terzo giocatore che Seattle ha utilizzato come guardia destra in questa stagione. Il direttore generale John Schneider si rifiuta di pagare più del dovuto per i guardalinee offensivi in ​​​​free agency, il che significa che la sua unica possibilità di ottenere giocatori di differenza è arruolarli. — Brady Henderson

Ordine stimato per la selezione n. 19-32 via FPI ESPN