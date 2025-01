Classifiche NASCAR Power: Kyle Larson o Christopher Bell No. Prima dello scontro?

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Quando Fox è arrivato questo fine settimana al Bowman Grey Stadium, è il momento opportuno per determinare la trasmissione della serie NASCAR Cup circa del 2025.

Una cosa è garantita: stanno cambiando tutto l’anno.

1. Christopher Bell

Il pilota di Joe Gibbs Racing ha avuto una grande offseason perché era in grado di competere. Mentre JGG si rilassava con la sua politica con i suoi piloti in auto nane e macchine da sprint, Bell ha goduto del suo ritorno sulla pista sporca a novembre. È felice e sano. È pronto.

2. Kyle Larson

Kyle Larson ha anche avuto una solida offseason in battaglie con Bell e altri, e Larson ha rivendicato la più grande competizione nel Chili Bowl. Il pilota di Hendrick Motorsports ha il campionato Cup e anche se è stato quattro anni fa, sembra rilassato ed entusiasta intorno al 2025.

3. Ryan Blany

Blany può essere il più coerente dei conducenti e guida all’organizzazione Penske, che sembra avere successo in autunno. È inverno in questo momento, quindi è così tanto.

4. William Byron

Byron ha realizzato il campionato 4 negli ultimi due anni, ma è diventato breve ogni volta. Ora è un veterinario esperto i cui oltre 250 tazze iniziano all’età di 27 anni. Non c’è motivo di aspettare una recessione.

5. Tyler Reddick

Il campione della stagione regolare dell’anno scorso inizierà il terzo anno nelle corse 23xi. Scorre di fiducia. Sebbene ci saranno domande sul fatto che 23xi sarà in grado di mantenere la sua forza, Reddick sembra essere pronto a continuare a costruire nel 2024.

6. Chase Elliott

L’anno scorso, Elliott l’anno scorso era 11,7 – il migliore dei conducenti distrettuali del 2024. Questo investimento può essere un po ‘basso.

7. Joey Logano

Campione della serie in carica così bassa? Bene, era 13 ° in media l’anno scorso. Questa squadra tende a guarire durante la stagione, quindi aspettare un rapido inizio non sarebbe una sorpresa.

8. Brad Keselowski

Keselowski è uno dei due driver di questa lista con un nuovo maestro dell’equipaggio, ed è l’unico che desiderio Nuovo capo dell’equipaggio. Si è fuso con Jeremy Bullins, che ha vinto 17 gare di Xfinity con Keselowski.

9 Alex Bowman

Bowman aveva una solida seconda metà del 2024 e avrebbe reso le semifinali dei playoff, se non la giustizia di Charlotte perché l’auto era troppo leggera.

10. Denny Hamlin

Hamlin ha perso il ruolo del capo dell’equipaggio Chris Gabehart JGG per interpretare il ruolo di leader della competizione e ora Chris Gayle sta dirigendo la squadra. Hamlin non ha lavorato molto con Gayle e Gayle è abituato a un pilota con più esperienza.

In Verge: Chase Briscoe, Chris Bulescher, Kyle Busch, Ross Chastain, Ty Gibbs, Bubba Wallace

Bob Pockrass copre NASCAR e IndyCar per Fox Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @Bobpockrass.