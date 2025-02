Classifiche NASCAR Power: Ryan Blany, Chase Elliott si sposta in cima dopo lo scontro

Bob Pockrass Fox Nascar Insider

Esso Lo scontro pre -stagione con Bowman Grey è nei libri e mentre NASCAR non ha punti nelle competizioni in un quarto di miglio ovale, la collisione ha dato un’occhiata a come le squadre potrebbero esibirsi quest’anno.

Bowman Grey Stadium era ancora un breve percorso ed era simile a Martinsville. In effetti, i conducenti hanno usato lo stesso pneumatico di Martinsville.

Questa settimana sono i gruppi di potenza NASCAR basati su una miscela delle prestazioni di Bowman Gray e di come il conducente dovrebbe esibirsi quest’anno.

1. Ryan Blany (La scorsa settimana: 3)

Non ha vinto la collisione, ma la sua corsa potrebbe essere stata la più impressionante mentre si è trasferito dall’ultimo (23) alla seconda competizione di 200 round. E il pilota Penske lo ha fatto senza fare nemici.

2. Chase Elliott (LW: 6)

Il pilota più popolare di questo sport ha aperto i suoi fan nel 2025 vincendo Bowman Gray. Il conducente di Hendrick non era solo un buon evento principale; Era praticamente bravo, qualificante e concorrenza di calore.

3. Joey Logano (LW: 7)

Logano è arrivato quarto in Clash, che è stato un solido inizio per difendere il suo titolo. Tutte e tre le auto Penske si sono concluse tra i primi sette e Josh Berry, una sussidiaria, si è classificata al 13 ° posto, dimostrando che questa traccia è caduta nella cabina di controllo Penske.

4. Christopher Bell (LW: 1)

Dall’altro lato dello spettro, solo un pilota di Joe Gibbs ha terminato tra i primi dieci. Bell è arrivato secondo nel suo caldo, ma è finito nell’evento principale il 12.

5. Kyle Larson (LW: 2)

Larson è stato impressionante quando ha vinto l’ultima possibilità di qualificarsi, una competizione che probabilmente non si aspettava di correre, ma è stata spostata dopo che il calore ha ruotato. L’evento principale è stato la sfida perché Larson era 17 °, in parte perché la sua auto Hendrick era composta da 85 round.

6. Denny Hamlin (LW: 10)

Hamlin era terribile all’inizio del fine settimana ed era tutto il terzo sempre. Rendere questi benefici in un weekend di gara può essere un segno che un cambiamento nel capo dell’equipaggio in JGG non impedisce la sua esibizione.

7. Tyler Reddick (LW: 5)

Reddick ha vinto il suo caldo e sembrava forte all’inizio dell’evento principale prima di perdere la maniglia della sua auto e sistemarmi all’ottavo. Non è un brutto finale, ma più previsto dato il forte weekend del pilota 23xi.

8. William Byron (LW: 4)

Byron ha avuto un weekend piuttosto dimenticato. Ha iniziato all’11 ° posto, ha trasformato 85 colpi da percorrere (allo stesso tempo con il suo compagno di squadra HMS Larson e non si è mai ripreso al 18 ° posto. Ora si dirige a Daytona, dove è un vincitore difensivo di Daytona 500.

9 Brad Keselowski (LW: 8)

Keselowski è arrivato secondo nel caldo ed è stato una corsa fissa fino a quando non ha compiuto 80 colpi. Si è rivelato essere l’ultima cautela del giorno. Il pilota delle corse RFK non ha mai raggiunto il team di gestione e si è concluso al 21 ° posto.

10. Bubba Wallace (LW: NR)

Al primo evento di Wallace, più che un rispettabile quinto posto con il nuovo capo dell’equipaggio 23xi-kilpa Charles Denke. Quando ha iniziato dove ha fatto il 14, Wallace è stato in grado di lasciare Bowman Gray con un sorriso.

Caduto: Alex Bowman (LW: 9)

In Verge: Alex Bowman, Chase Briscoe, Chris Bulescher, Kyle Busch, Ross Chastain, Austin Cindric

Bob Pockrass copre NASCAR per FOX Sports. Ha trascorso decenni che coprono le corse automobilistiche, tra cui più di 30 daynos 500, presso STT ESPN, Sporting News, NASCAR Scene e (Daytona Beach). Seguila su Twitter @ Bobpockrass .