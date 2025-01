Classifiche PPR fantasy football dell’inizio del 2025 di Mike Clay

Le classifiche del fantasy football 2025 di Mike Clay verranno aggiornate durante l’offseason per riflettere le ultime notizie, tendenze e opinioni. Usali per informare le tue classifiche o usali per progettare la tua squadra.

NOTA: questa valutazione si applica ai formati PPR.

I primi 50

1. Ja’Marr Chase, CIN — WR1

2. Bijan Robinson, ATL-RB1

3. Justin Jefferson, MIN-WR2

4. Saquon Barkley, PHI – RB2

5. Jahmyr Gibbs, IT – RB3

6. Amon-Ra St. Marrone, DET-WR3

7. Puka Nacua, LAR — WR4

8. CeeDee Agnello, DAL-WR5

9. Malik Nabers, New York – WR6

10. Nico Collins, HOU – WR7

11. Brian Thomas Jr., JAX – WR8

12. AJ Brown, PHI – WR9

13. Breece Hall, New York — RB4

14. Jonathan Taylor, IND-RB5

15. De’Von Acane, MIA – RB6

16. Josh Jacobs, Gran Bretagna – RB7

17. Christian McCaffrey, San Francisco – RB8

18. Bucky Irving, Tubercolosi – RB9

19. Jaxon Smith-Njigba, MARE – WR10

20. Kyren Williams, LAR – RB10

21. Brock Bowers, LV – TE1

22. Trey McBride, ARI-TE2

23. Josh Allen, BUF – QB1

24. Lamar Jackson, BAL – QB2

25. Davante Adams, New York — WR11

26. James Cook, BUF – RB11

27. Drake Londra, ATL-WR12

28. Jayden Daniels, WA – QB3

29. Jalen Hurts, PHI – QB4

30. Terry McLaurin, WA – WR13

31. Garrett Wilson, New York – WR14

32. Joe Mixon, HOU – RB12

33. Kenneth Walker III, MARE – RB13

34. Derrick Henry, BAL – RB14

35. Joe Burrow, CIN – QB5

36. George Kittle, San Francisco – TE3

37. DJ Moore, CHI –WR15

38. Tyreek Hill, MIA-WR16

39. Ladd McConkey, LAC-WR17

40. George Pickens, PIT – WR18

41. Alvin Kamara, NO — RB15

42. James Conner, ARI – RB16

43. Mike Evans, tubercolosi – WR19

44.Tee Higgins, CIN-WR20

45. Marvin Harrison Jr., ARI – WR21

46. ​​Xavier Worthy, KC – WR22

47. Giordania Addison, MIN – WR23

48. Chase Brown, CIN-RB17

49. Zay Fiori, BAL – WR24

50. Chuba Hubbard, AUTO — RB18

Quarterback

1. Josh Allen, BUF

2. Lamar Jackson, BAL

3. Jayden Daniels, WA

4. Jalen fa male, PHI

5. Joe Burrow, CIN

6. Baker Mayfield, tubercolosi

7. Patrick Mahomes, KC

8. Brock Purdy, San Francisco

9. Kyle Murray, ARI

10. Jordan Love, GB

11. Caleb Williams, CHI

12. Bo Nix, GIORNO

13. Sam Darnold, MIN

14. Tua Tagovailoa, MIA

15. Dak Prescott, CANZONE

16. Drake Maye, NO

17. Jared Goff, DET

18. Justin Herbert, LAC

19. Anthony Richardson, IND

20. CJ Stroud, HOU

21. Michael Penix Jr., ATL

22. JJ McCarthy, MIN

23. Trevor Lawrence, JAX

24. Bryce Young, CAR

25. Derek Carr, NO

26. Russell Wilson, PIT

27. Geno Smith, SEA

28. Matthew Stafford, LAR

29. Aaron Rodgers, New York

30. Justin Fields, PIT

31. Kirk Cousins, ATL

32. Deshaun Watson, CLE

Correre sulla schiena

1. Sesamo Robinson, ATL

2. Saquon Barkley, PHI

3. Jahmyr Gibbs, IT

4. Breece Hall, New York

5. Jonathan Taylor, IND

6. De’Von Achane, MIA

7. Josh Jacobs, Gran Bretagna

8. Christian McCaffrey, San Francisco

9. Bucky Irving, tubercolosi

10. Kyren Williams, LAR

11. James Cook, BUF

12. Joe Mixon, HOU

13. Kenneth Walker III, NAV

14. Derrick Henry, PACCO

15. Alvin Kamara, NO

16. James Conner, ARI

17. Chase Brown, CIN

18. Chuba Hubbard, CAR

19. Tyrone Tracy Jr., New York

20. David Montgomery, DET

21. JK Dobbins, LAC

22. Brian Robinson Jr., ERA

23. Isiah Pacheco, KC

24. Tony Pollard, IL

25. Aaron Jones, MIN

26. D’André Swift, CHI

27. Rhamondre Stevenson, NE

28. Jaylen Warren, PIT

29. Najee Harris, PIT

30. Travis Etienne Jr., JAX

31. Rachaad White, tubercolosi

32. Nick Chubb, CLE

33. Javonte Williams, GIORNO

34. Zach Charbonnet, MARE

35. Tyjae Spears, QUELLO

36.Tank Bigsby, JAX

37. Jerome Ford, CLE

38. Roschon Johnson, CHI

39. Isaac Guerendo, San Francisco

40. Blake Corum, LAR

41. Ray Davis, BUF

42. MarShawn Lloyd, GB

43. Trey Benson, ARI

44. Rico Dowdle, DAL

45. Jordan Mason, San Francisco

46. ​​Austin Ekeler, COSA?

47. Jonathon Brooks, CAR

48. Jaylen Wright, MIA

49. Alexander Mattison, LV

50. Tyler Allgeier, ATL

Ricevitori larghi

1. Ja’Marr Chase, CIN

2. Justin Jefferson, MIN

3. Amon-Ra St. Marrone, DET

4. Puka Nacua, LAR

5. CeeDee Agnello, DAL

6. Malik Nabers, New York

7. Nico Collins, HOU

8. Brian Thomas Jr., JAX

9. AJ Brown, PHI

10. Jaxon Smith-Njigba, MARE

11. Davante Adams, New York

12. Drake Londra, ATL

13. Terry McLaurin, EX

14. Garrett Wilson, New York

15. DJ Moore, CHI

16. Tyreek Hill, MIA

17. Ladd McConkey, LAC

18. George Pickens, PIT

19. Mike Evans, tubercolosi

20. Tee Higgins, CIN

21. Marvin Harrison Jr., ARI

22. Xavier Degno, KC

23. Giordania Addison, MIN

24. Zay Fiori, BAL

25. Rashee Rice, KC

26. De Vonta Smith, PHI

27. DK Metcalf, IL MARE

28. Chris Olave, NO

29. Jerry Jeudy, CLE

30. Jameson Williams, DET

31. Roma Odunze, CHI

32. Jaylen Waddle, MIA

33. Juan Jennings, San Francisco

34. Deebo Samuel Sr., San Francisco

35. Cooper Kupp, LAR

36. Chris Godwin, tubercolosi

37. Courtland Sutton, GIORNO

38. Khalil Shakir, BUF

39. Jayden Reed, Gran Bretagna

40. Josh Downs, IND

41. Michael Pittman Jr., IND

42. Stefon Diggs, HOU

43. Brandon Aiyuk, San Francisco

44. Calvin Ridley, IL

45. Amari Cooper, BUF

46. ​​Jakobi Meyers, LV

47. Keenan Allen, CHI

48. Rashid Shaheed, NO

49. Marchesa Brown, KC

50. Keon Coleman, BUF

51. Ricky Pearsall, San Francisco

52. Quentin Johnston, LAC

53. Darnell Mooney, ATL

54. Xavier Legette, AUTO

55. Diontae Johnson, HOU

56. Jalen McMillan, tubercolosi

57. Cedric Tillman, CLE

58. Wan’Dale Robinson, New York

59. Christian Watson, GB

60. Christian Kirk, JAX

61. Adonai Mitchell, IND

62. Rashod Bateman, BAL

63. Marvin Mims Jr., GIORNO

64. DeMario Douglas, NE

65. DeAndre Hopkins, KC

66. Jermaine Burton, CIN

67. Ja’Lynn Polk, NO

68. Romeo Doubs, GB

69. Michael Wilson, ARI

70. Jordan Whittington, LAR

Estremità strette

1. Brock Bowers, LV

2. Trey McBride, ARI

3. George Kittle, San Francisco

4. Sam LaPorta, IT

5. David Njoku, CLE

6.Mark Andrews, BAL

7. Travis Kelce, KC

8. TJ Hockenson, MIN

9. Evan Engram, JAX

10. Dalton Kincaid, BUF

11. John Smith, M.I.A

12. Tucker Kraft, Regno Unito

13. Dallas Goedert, PHI

14. Jake Ferguson, DAL

15. Cade Otton, tubercolosi

16. Pat Freiermuth, PIT

17. Kyle Pitts, ATL

18. Hunter Henry, NO

19. Chigoziem Okonkwo, IL

20. Zach Ertz, ERA

21. Cole Kmet, CHI

22. Isaia Probabile, BAL

23. Dalton Schultz, HOU

24.Ben Sinnott, CO

25. Ja’Tavion Sanders, AUTO

26. Theo Johnson, New York

27. Erick All, CIN

28. Michael Mayer, LV

29. Noah Fant, IL MARE

30. Mike Gesicki, CIN