Serhou Guiarassy inspirou o Borussia Dortmund a vencer 3: 0 no Sporting Lisboa na terça -feira para ajudar o lado alemão a assumir o controle da rodada nos playoffs da Liga dos Campeões. A Guiarassy Internacional da Guiné se tornou o atirador direto da competição com o 10º gol depois de uma hora antes de torcer o fornecedor com um cruzamento perfeito para Pascal Gross para conseguir um segundo lugar para a segunda temporada. Karim Adeyemi chegou ao terceiro quando o contra -ataque rápido de Dortmund cortou os anfitriões no Jose Alvalade Stadium para completar a vitória da primeira etapa.

A Sporting controlou o primeiro tempo, mas Dortmund levantou várias corridas no segundo para vencer a primeira vitória no novo treinador Niko Kovac, em sua segunda partida na vanguarda.

“Os meninos fizeram um ótimo trabalho”, disse Kovac, elogiando “mentalidade, fisicalidade e agressão de sua equipe.

Dortmund manteve seu primeiro lençol limpo em 14 partidas em todas as competições, quando mostraram flashes de qualidade, nos quais surpreenderam os Giants na Europa na última temporada.

“Essa (vitória) foi importante”, disse Gross Amazon Prime.

“No primeiro tempo, pode -se dizer que não estávamos cheios de confiança, mas após o intervalo, jogamos um jogo muito decente”.

O Sporting, que ocupou o 23º lugar na fase de grupos e apenas evitou o corte, certamente jogou no primeiro tempo e fez progresso precoce.

Rui Borges, nomeado em dezembro para substituir o sucessor de combate a Ruben Amorim Joao Pereira, rapidamente parou o navio em Lisboa.

Os esforços do ex -atacante do Barcelona, ​​Francisco Trincao, foram pegos pelo goleiro Dortmund Gregor Kobel e pelo ataque malicioso de Maxi Araujo explodiu com a trave com a folga do rodapé.

Kobel usou seu antebraço para parar o foguete antes de Conrad mais, começando com o melhor atirador Viktor Gykeres, em um banco após uma lesão na coxa.

O ex -técnico Bayern de Munique, Kovac, Dortmund ameaçou pela primeira vez no final do meio, quando o asa Jamie Gittens deixou o lado esquerdo com uma ameaça e fez um esforço pouco amplo.

“Lute até o fim”

Dortmund, que simplesmente não perdeu os oito melhores acabamentos e o progresso automático dos últimos 16 anos, saiu com muito mais no segundo tempo e ganhou o prêmio.

Rui Silva fez uma boa economia para atingir Palm Away Adeyemi, e Gittens bloqueou o tiro na área.

O Sporting respondeu enviando Gyderes a mais difícil, esforçando -se para reverter as filmagens a seu favor.

No entanto, o Dortmund assumiu a principal rede de guinterras com um excelente cabeçalho em loop sobre Silva, da cruz de Julian Brandt.

Nico Schlotterbeck corajosamente escorregou para manter Gyokeres à distância antes que o ex -meio -campista Brighton Gross pegasse um segundo Dortmund.

A Guiarassy produziu uma bola maravilhosa na zona de perigo à direita, e Gross usou a perna para improvisar o acabamento a alguns metros.

Com o interesse esportivo em encontrar um sopé, Dortmund saltou para frente no balcão para conseguir o terceiro lugar.

Adeyemi alimentou Brandt e se jogou na caixa, batendo em casa quando o meio -campista colocou a bola em um prato para ele.

“Depois (o primeiro) gol, nossos fantasmas caíram e sentimos fisicamente … o resultado foi injusto”, disse o treinador de esportes Borges.

“Temos que ser de 200 % na Liga dos Campeões e nem temos 100 %”.

A derrota deixa um desafio esportivo no segundo estágio em Dortmund em 19 de fevereiro.

“Em Dortmund, seguiremos a mentalidade das tentativas de vencer, sabemos que será difícil, mas pagaremos e lutaremos até o fim”, disse Matheus Reis Defender.

