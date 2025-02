Clayton Kershaw há muito tempo para o acordo para retornar aos Dodgers, aparece no treinamento da primavera

Clayton Kershaw não vai a lugar nenhum.

O Los Angeles Dodgers está prestes a assinar um novo acordo com o arremessador por um longo tempo, o que foi visto nas instalações de treinamento da equipe da equipe na terça -feira de manhã, segundo vários relatórios. Isso não deve ser uma grande surpresa, considerando que Kershaw disse que quer ser uma “vida pela vida”, mas atingiu a agência livre nesta temporada depois de rejeitar a opção de 2025 em seu acordo anterior.

Os detalhes do novo acordo Kershaw com a equipe ainda não são conhecidos, ou quando realmente será acordado. Mas, levando em consideração que ele parecia o treinamento da primavera sem um acordo terminando, deveria estar em um futuro muito próximo.

Kershaw perdeu toda a pós -temporada no outono passado, e a série World Dodgers correu, devido a uma lesão nos pés e no joelho que terminou em cirurgia em novembro. Ele tinha o menisco no joelho esquerdo e, em seguida, tinha uma operação no pé para embarcar em um esporão de osso, artrite e uma ruptura da placa plantar. O ano de 36 anos disse na época que planeja voltar ao monte na próxima temporada.

Kershaw, que fez sua estréia na MLB em 2008, passou toda a sua carreira com os Dodgers. No entanto, ele foi lançado em 30 de agosto pela última vez e fez apenas sete vagas para a equipe na última temporada, o que marcou o menor valor em uma temporada que ele teve em sua carreira de 12 anos. O três vezes vencedor do CY Young da NL foi por 2-2 na última temporada, com uma eficácia de 4,50.

O acordo de Kershaw marca a última coisa que a equipe fez na temporada incrivelmente cara, onde Roki Sasaki, Blake Snell, Teoscar Hernández, Hyseong Kim e outros desembarcaram. Espera -se que eles tenham uma folha de pagamento de mais de US $ 375 milhões na próxima temporada, o que é, com muito o maior da liga, os levará a um imposto de luxo enorme e esfregou pelo menos outro proprietário da maneira errada. Kershaw se juntará a uma rotação que se espera que a estrela Shhehei Ohtani retorne ao monte pela primeira vez desde que ele também desembarcou com os Dodgers.

Claramente, a franquia vai para tudo em uma viagem de volta à World Series. A empresa de Kershaw é de alguma forma uma pequena parte nessa pesquisa.