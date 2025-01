Clemson contrata o coordenador defensivo da Penn State, Tom Allen

Clemson encontrou seu novo coordenador defensivo.

Os Tigers anunciaram na terça-feira que Tom Allen, da Penn State, se mudaria para o ACC. Allen, ex-técnico do Indiana, estava no State College há uma temporada.

“Ele começará a correr esta semana para começar a nos ajudar a atingir todos os nossos objetivos em 2025”, disse o técnico do Clemson, Dabo Swinney, em um comunicado. “Ele traz muita experiência e foi altamente recomendado por algumas das melhores pessoas do ramo. Obviamente, ele está saindo de um ótimo ano como coordenador defensivo na Penn State e estamos entusiasmados em recebê-lo como nosso coordenador defensivo aqui em Clemson. “

Clemson estava procurando um coordenador defensivo depois de se separar de Wes Goodwin. A defesa dos Tigers foi destruída pelo jogo corrido do Texas na primeira rodada do College Football Playoff, com a vitória dos Longhorns por 38-24. No geral, Clemson permitiu 4,7 jardas por corrida nesta temporada e permitiu pelo menos 267 jardas corridas em três de seus últimos quatro jogos.

Allen substituiu Manny Diaz como coordenador defensivo da Penn State depois que Diaz se tornou o técnico principal de Duke. A defesa do PSU foi uma das melhores do futebol universitário em 2024, permitindo tantas jardas por jogada no geral quanto Clemson fez por tentativa de corrida. Os ataques adversários tiveram uma média de apenas 3,1 jardas por corrida contra os Leões de Nittany.

Allen disse em um comunicado de Clemson que mudar da Penn State aproxima ele e as duas filhas de sua esposa Tracy.

“Minha família é muito importante para mim e esta mudança nos dá a oportunidade única de morar perto de nossas filhas”, disse Allen. “Os nossos filhos fizeram inúmeros sacrifícios ao longo dos anos na profissão de treinador e este movimento une-nos.”

“Mal posso esperar para começar a trabalhar com a equipe e a equipe da Clemson e seu compromisso com ‘O melhor é o padrão’.”

Allen foi para a Penn State depois de ser demitido do Indiana após a temporada de 2023. Allen passou oito temporadas como técnico principal do Indiana, enquanto o time teve um recorde de 33-49 durante sua gestão. Indiana foi a três jogos de bowl nessas oito temporadas. Os Hoosiers contrataram o técnico de James Madison, Curt Cignetti, para substituir Allen na temporada de 2024 e Indiana venceu 11 jogos pela primeira vez na história da escola para chegar ao College Football Playoff.