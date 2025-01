Clemson demite o coordenador defensivo Wes Goodwin após 3 temporadas

Clemson está mudando de coordenador defensivo, demitindo Wes Goodwin após três temporadas no cargo. Treinador principal Dabo Swinney anunciou o movimento na manhã de segunda-feira.

Os Tigers chegaram ao College Football Playoff ao vencer o jogo do campeonato ACC sobre o SMU. Mas a defesa lutou para impedir a sequência de rebatidas durante toda a temporada. Clemson permitiu 292 jardas corridas por jogo, ficando em 77º lugar no país. No geral, a defesa ficou em 69º lugar no país em jardas permitidas por jogo, permitindo uma média de 494 jardas.

As lutas de Clemson contra a corrida continuaram no CFP, permitindo 292 jardas corridas em sua derrota por 38-24 para o Texas.

O desempenho dos Tigers sofreu uma queda significativa após ficar em 8º lugar na defesa total durante a temporada de 2023, apesar do retorno de talentos, incluindo os atacantes Peter Woods e DeMonte Capehart, o running back TJ Parker e Barrett Carter e Sammy Brown como linebackers.

Woods, Parker e Brown, junto com o linebacker Wade Woodaz (empatado na liderança do time em tackles) e o zagueiro Avieon Terrell, retornarão em 2025.

“Começarei o processo de entrevistas imediatamente e espero nomear nosso novo coordenador defensivo até o final do mês ou antes.” Swinney disse em um comunicado. divulgado pelo programa.

“Nossa equipe trabalhou duro em nossa escalação e esperamos solidificar nossa posição de coordenador defensivo para ajudar a liderar este grupo extremamente talentoso enquanto buscamos nossos objetivos para 2025”.

Goodwin, 40, foi promovido a coordenador defensivo e técnico de linebackers depois que Brett Venables foi contratado como técnico principal em Oklahoma. Goodwin passou as quatro temporadas anteriores com Clemson como assistente de defesa sênior.

Antes disso, Goodwin passou três temporadas como assistente do técnico Bruce Arians no Arizona Cardinals. Antes de ir para o Arizona, Goodwin foi assistente graduado e analista defensivo na Clemson por seis temporadas.

Wes Goodwin foi demitido “sem justa causa”, o que motivou a compra da universidade. Foi prorrogado em fevereiro passado até a temporada de 2026, então Clemson deve a Goodwin US$ 1,5 milhão em 2025 e US$ 1,6 milhão em 2025, pagos mensalmente. (A menos que você encontre outro emprego, o que resulta em mitigação.) —Jon Blau (@Jon_Blau) 6 de janeiro de 2025

Como foi demitido sem justa causa, Goodwin receberá uma compra de US$ 3,1 milhões. Isso equivale ao restante do que ele receberia nos últimos dois anos de contrato. (Ele recebeu um aumento de US$ 550.000 em fevereiro, aumentando seu salário anual para US$ 1,4 milhão.) Essa rescisão poderia ser reduzida por qualquer salário que Goodwin receba em seu novo emprego.

No lado ofensivo, o quarterback Cade Klubnik retornará na próxima temporada, junto com os principais recebedores Antonio Williams, Bryant Wesco Jr.