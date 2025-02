Clemson irritar nº 2 duque, termina a maior série de vitórias do país em 16 jogos à medida que a corrida do ACC se torna mais forte

Clemson entregou uma das ervas daninhas mais chocantes da temporada no sábado, com uma vitória por 77 a 71 sobre o 2º Duke no Coliseu de Littlejohn. O Blue Devils entrou no fim de semana em uma sequência de 16 vitórias e foi um dos dois programas Power Five que ainda não havia perdido um jogo no jogo da conferência.

A estrela de Clemsson, Chase Hunter, transformou uma bandeja de vantagens com 38 segundos restantes para dar à sua equipe a vantagem para sempre após um último momento final intenso. Os Tigres pararam do outro lado, e o atacante Viktor Lakhin dividiu alguns lances livres para estender a liderança. Lakhin terminou com 22 pontos, enquanto Hunter acrescentou 10.

Duke teve a oportunidade de empatar o jogo com 18 segundos restantes, mas o novato Cooper Flagg escorregou e virou a bola com 14 segundos. Flagg foi controlado durante o primeiro tempo, marcando apenas quatro pontos em 2 de 5 chutes. Flagg marcou 14 pontos após o meio período e terminou com 18 em 6 de 16 chutes.

Dick Vitale planeja seu retorno à transmissão para o jogo Duke vs. Clemson no sábado após combater o câncer Kyle Boone

Clemson é o primeiro time da ACO a vencer cinco jogos consecutivos contra as equipes dos cinco melhores classificados desde que Duke alcançou o feito durante a temporada 2012-13.

Duke liderou até nove pontos com menos de oito minutos no primeiro tempo antes de Clemson se afastar após o intermediário.

Clemson veio de uma derrota de tempo triplo sobre a Georgia Tech mais cedo. Os Tigres estão empatados em segundo lugar na classificação do ACC com Louisville (11-2) e Trail Duke por apenas um jogo para o primeiro lugar.

Duke (20-3, 12-1 ACC) sofreu sua primeira derrota desde que perdeu para o Kansas em novembro. O Blue Devils enfrenta Cal na próxima quarta -feira, enquanto Clemson recebe a Carolina do Norte na segunda -feira.

Quem é o número 1 na segunda -feira?

Com o número 1 de Auburn e o número 2 Duke perdendo no sábado, a parte superior da pesquisa do Top 25 da AP pode ser diferente na segunda -feira. Enquanto Auburn e Duke podem ocupar seus respectivos cargos na pesquisa, o número 3 do Alabama poderia ter a oportunidade de se mudar para o número 1 se a maré vermelha lidar com empresas contra o Arkansas. Duke tem uma vitória de rosto de Auburn, e os Blue Devils teriam um caso forte desde a equipe unânime nº 1 se tivessem ocupado empresas contra Clemson. Se eu tivesse que adivinhar, Auburn deve permanecer número 1 antes de seu confronto contra o Alabama no próximo fim de semana.

Clemson ganha outra grande vitória

Clemson tem cinco perdas totais durante a temporada 2024-25: Boise State, Memphis, Carolina do Sul, Louisville e Georgia Tech. redenção. Clemson deu a Kentucky sua primeira derrota da temporada durante o desafio da SEC/ACC em dezembro e esta é sua segunda vitória sobre um oponente classificado nesta temporada. Com Clemsson e Duke se encontrarem apenas uma vez durante a temporada regular, os Tigres que têm o desempate em frente à cabeça podem percorrer um longo caminho.

O que se segue Duke após a derrota contra Clemsson?

Era muito provável que Duke deva um deslize depois que parece dominante contra a competição ACC. Clemson foi o melhor (oponente da conferência) na programação de Duke. Os Blue Devils devem ser favorecidos em cada jogo da conferência pelo resto da temporada. Duke tem um jogo contra o Illinois no Madison Square Garden no final deste mês, o que deve ser outra oportunidade de adicionar a um currículo já impressionante. Os Blue Devils ainda controlam seu destino para vencer o ACC, mesmo com essa derrota contra Clemsson.