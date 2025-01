Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks: como assistir à NBA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório do terceiro trimestre

Apenas um quarto a mais está no Cavaliers e na vitória que foram favorecidos para serem coletados hoje à noite. Eles têm alguma almofada, já que atualmente lideram o Hawks 123-101.

Os Cavaliers entraram no confronto com alguma motivação adicional após a derrota que foi tratada na última vez que essas duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles são capazes de girar o script ou se será mais do mesmo.

Quem está tocando

Atlanta Hawks @ Cleveland Cavaliers

Registros atuais: Atlanta 22-25, Cleveland 38-9

Como olhar

Quando: Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 19:00 ET

Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 19:00 ET Onde: Rocket Mortgage Fieldhouse – Cleveland, Ohio

Rocket Mortgage Fieldhouse – Cleveland, Ohio TV: Máximo

O que saber

O Cavaliers jogará os quatro quartos completos na quinta -feira, mas espera -se que tenham coisas embrulhadas antes disso. Depois de jogar ontem, eles voltarão para ele e receberão o Atlanta Hawks às 19:00 ET em Rocket Mortgage Fieldhouse. Os Cavaliers são pagos com alguns músculos ofensivos, uma vez que tiveram uma média de 121,9 pontos por jogo nesta temporada.

Na quarta-feira, o Cavaliers fez um trabalho fácil de calor e obteve uma vitória de 126 a 106. Para aqueles que realizam a pista em casa, essa é a maior vitória que Cleveland publica contra Miami desde 20 de novembro de 2022.

Donovan Mitchell foi a excelente ofensiva do jogo, pois era de 14 por 23 a caminho de 34 pontos, mais seis assistências e dois assaltos. Além disso, ele também registrou uma porcentagem de 60,9%do campo de campo, que é a mais alta que eles publicaram desde outubro de 2024. Evan Mobley foi outro jogador importante, diminuindo o dobro em 22 pontos e 15 rebotes.

Os Cavaliers estavam trabalhando como unidade e terminaram o jogo com 29 assistências (eles estão em quarto lugar em assistências para o jogo em geral). Esse forte desempenho não era novidade para a equipe: agora eles publicaram pelo menos 25 assistência em nove competições consecutivas.

Enquanto isso, o recente pedaço áspero dos Hawks se tornou um pouco mais difícil na terça -feira, após sua sexta derrota consecutiva. Eles deram um golpe de 100 a 96 para a coluna de perdas nas mãos dos foguetes.

A vitória de Cleveland aumentou seu recorde para 38-9. Quanto a Atlanta, sua perda reduziu seu recorde para 22-25.

Este concurso está emergindo como uma explosão: os Cavaliers foram loucos nesta temporada, tendo esgotado 49,6% de seus campos por jogo (eles estão em segundo lugar em porcentagem de objetivos de campo em geral). No entanto, é uma história diferente para Hawks, pois eles fizeram apenas 45,8% deles nesta temporada. Dada a considerável vantagem dos Cavaliers nessa área, os Hawks precisarão encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

O Cavaliers terminou muito atrás dos Hawks quando as equipes jogaram pela última vez em novembro de 2024, perdendo 117-101. Os Cavaliers terão mais sorte em casa em vez do caminho?

Chance

Cleveland é um ótimo favorito de 10,5 pontos contra Atlanta, de acordo com o último Probabilidades da NBA.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Cavaliers como o favorito de 9,5 pontos.

O Over/Under é de 236,5 pontos.

História da série

Atlanta venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Cleveland.