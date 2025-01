Clinical Jannik Sinner derrotou Alexander Zverev e defendeu seu título do Aberto da Austrália

O clínico Jannik Sinner ultrapassou Alexander Zverev para defender seu título do Aberto da Austrália no domingo e consolidou seu status como jogador dominante do mundo ao se tornar o primeiro italiano a vencer três Grand Slams. O jogador de 23 anos sobreviveu a uma tensa batalha de 6-3, 7-6 (7/4), 6-3 entre dois dos melhores jogadores do mundo na Rod Laver Arena, levantando as mãos e olhando para o céu em comemoração. Ao fazê-lo, tornou-se o primeiro italiano, homem ou mulher, a vencer três Grand Slams, superando as duas vitórias de Nicola Pietrangela.

A vitória fez dele, junto com Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic, os únicos homens a defender com sucesso os títulos do Melbourne Park neste século.

No entanto, foi uma desgraça ainda maior para o alemão Zverev, que continua a ser um dos melhores jogadores do mundo por nunca ter experimentado a glória do Grand Slam, perdendo mais uma vez na sua terceira grande final.

O gelado Sinner emergiu como uma torre de força mental na Austrália, com sua defesa emergindo no contexto de um caso de doping em andamento, depois que ele testou positivo duas vezes para vestígios do esteróide clostebol no ano passado.

O apelo da Agência Mundial Antidopagem contra a sua absolvição pairou sobre a sua cabeça e a organização internacional exigiu uma suspensão prolongada.

A audiência no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) acontecerá em abril.

No entanto, ele deixou todas as preocupações de lado e conquistou seu 19º título na carreira e estendeu sua incrível sequência de vitórias para 21 partidas.

No ano passado, Sinner precisou de cinco sets para domar Daniil Medvedev e vencer seu primeiro Grand Slam, mas desta vez não parecia que ele iria longe.

Ele começou com um ás decisivo e venceu seus dois primeiros jogos de serviço, que adorou, enquanto Zverev lutava para entrar na disputa.

O alemão reagiu, salvou dois break points e manteve o placar em 2 a 2, saindo da confusão.

Ele começou a encontrar seu radar, tirando quatro pontos do saque seguinte de Sinner em uma partida que viu o rally chegar a dois duas vezes.

A corrida é clara

Porém, no oitavo jogo, a barragem rompeu.

Zverev salvou três break points, mas não teve resposta no quarto, quando foi derrotado por um chute de passe e perdia por 5-3.

Sinner venceu o set aos 46 minutos e manteve a pressão no segundo, quando começaram a aparecer rachaduras no jogo do adversário.

O italiano tem uma capacidade fenomenal de transformar remates de recuperação em remates dinâmicos e após o serviço de Zverev ganhou uma vantagem de 15-40 para 1-1.

Mais uma vez, a segunda semente cavou fundo para grudar.

A partir desse momento foi impossível separá-los e houve um tie-break, em que Sinner acertou uma bola de sorte na rede, que driblou e quebrou para 5-4, e então ele rapidamente ganhou um dois- definir liderança.

Sinner venceu todas as quatro prorrogações que disputou em Melbourne e 16 das últimas 18.

Zverev quebrou a raquete de frustração após a mudança de campo e, no terceiro set, finalizado pelo implacável italiano, as coisas não melhoraram.

Sinner abriu para 4-2 quando Zverev fez um longo forehand e o cada vez mais decepcionado jogador de 27 anos não teve mais volta.

Zverev entrou no confronto com um recorde de 4-2 sobre Sinner, mas todas essas vitórias vieram antes do italiano vencer um Grand Slam ou chegar ao número um do mundo.

No ano passado, Sinner conquistou oito títulos, incluindo o Aberto dos Estados Unidos e a ATP Final, que encerrou a temporada, e foi o primeiro jogador desde Federer em 2005 a passar uma temporada sem derrota definida.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)