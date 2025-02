Clippers commerciale PJ Tucker, Mo Bamba Jazz per Patty Mills, Drew Eubanks

La Clippers si impegna nel negozio PJ Tucker e Mo Bamba per Utah Jazz per Patty Mills e Drew Euban. Una persona con informazioni sulla situazione, segnalata all’Associated Press sabato.

C’è anche una selezione di uno schizzo del secondo round del futuro che AP parlava anonimato per un anonimato perché il commercio non aveva ancora ricevuto l’approvazione della NBA.

ESPN ha annunciato per la prima volta l’accordo. Il limite di tempo per la transazione è giovedì pomeriggio.

Il trasloco otterrebbe le taglierine sotto la soglia fiscale del lusso e fornirebbe una possibile flessibilità per altre aggiunte in questa stagione. Bamba si è esibito in 28 partite in questa stagione per Clippers, in media 4,6 punti e 4,3 rimbalzi.

Tucker non ha giocato per Clippers in questa stagione. Lui e la squadra hanno concordato in ottobre che non è intorno al club che ha cercato di cambiare il 39enne per un po ‘.

Tucker si è unito a Clippers la scorsa stagione dopo aver fatto parte di un negozio che è atterrato anche su Philadelphia 76ers di James Harden. Nell’ultimo anno, è un contratto di tre anni e $ 33 milioni e può essere un candidato per l’acquisto.

Eubanks, che ha compiuto 28 anni sabato, in media 5,8 punti per il jazz in questa stagione. Mills – Veterano NBA, parte della squadra del campionato 2014 di San Antonio – in media 4,4 punti in 17 esibizioni con lo Utah.

Reporting Associated Press.

