CM Punk e Rhea Ripley aparecerão; Briga de rua; Final do título do IC feminino e muito mais

Olá a todos e sejam bem-vindos à COBERTURA AO VIVO e RESULTADOS do WWE Monday Night RAW de Khel Now (13 de janeiro de 2025). Faltam apenas algumas horas para o início! Sou o seu anfitrião Abhijit e farei-lhe companhia durante o que promete ser uma noite fascinante da WWE. Aguarde 30 segundos para que o blog ao vivo carregue..

Depois de apresentar o histórico episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix, a promoção baseada em Stamford continuará a produzir cartas empilhadas para sua programação regular.

O episódio de 13 de janeiro será a segunda parcela da marca Red em 2025. O episódio de 13/01 da marca Red será transmitido ao vivo do SAP Center em San Jose, Califórnia.

A promoção agora começará a construir rivalidades e um enredo para o próximo Evento Principal de Sábado à Noite e Royal Rumble 2025 PLE. O episódio do dia 13/01 também contará com a partida final do torneio do título Intercontinental feminino.

Card de luta e segmentos confirmados para 13/01 WWE Raw

Finn Balor x Damian Priest – Luta de rua

Chad Gable contra um lutador misterioso

Sheamus x Ludwig Kaiser

Lyra Valkyria x Dakota Kai – finais do torneio do campeonato intercontinental feminino da WWE

A campeã mundial feminina Rhea Ripley aparecerá

O Campeão Mundial Peso Pesado Gunther aparecerá

CM Punk de ‘The Second City Saint’ aparecerá

#MOSTRAR Escalação desta noite: ▫️Finn Balor vs Damian Priest – Street Fight▫️Chad Gable vs Mystery Luchador▫️Sheamus vs Ludwig Kaiser▫️Lyra Valkyria vs Dakota Kai – Finais do Torneio IC Feminino▫️Rhea Ripley aparecerá▫️Gunther aparecerá▫️CM aparecerá#WWE pic.twitter.com/3n9SoGJmEd -KN Wrestling (@knwrestling) 13 de janeiro de 2025

Finn Balor x Damian Priest – Luta de rua

Finn Balor e Damian Priest se enfrentarão mais uma vez no episódio 13/01 da Marca Vermelha em uma briga de rua. As duas estrelas estão em desacordo desde que Balor reacendeu sua rivalidade atacando Priest durante sua luta pelo título contra Gunther no Survivor Series 2024 PLE.

Priest recentemente se vingou ajudando os War Raiders em sua luta pelo título de duplas contra Finn Balo e JD McDonagh. A interferência dos padres custou a Balor e McDonagh os títulos mundiais de tag team. As duas estrelas não tiveram a chance de mostrar suas habilidades no programa de estreia, mas agora se enfrentarão no segundo episódio.

Chad Gable contra um lutador misterioso

No histórico show da marca Red em 01/06, Chad Gable junto com a facção American Made interromperam o gerente geral Adam Pearce que estava sendo entrevistado por Cath Kelley nos bastidores.

Gable elogiou suas próprias conquistas, afirmando que ele destruiu sozinho Otis e a Alpha Academy. Gable então afirmou que queria enfrentar o melhor Lucador Pearce que pudesse encontrar na próxima semana, pois queria acabar com os rumores que sugeriam que ele teria problemas para lutar contra os Lucadores.

O gerente geral Adam Pearce perguntou ao líder da facção American Made se ele tinha certeza, e depois que Gable confirmou, Pearce respondeu que tinha o oponente ideal em mente para ele.

Sheamus x Ludwig Kaiser

‘The Celtic Warrior’ Sheamus retornou à WWE no episódio final da marca Red em 2024. Sheamus está ausente da ação no ringue desde sua luta tripla ameaça contra Bron Breakker e Ludwig Kaiser no Survivor Series 2024 PLE.

O Celtic Warrior continuou sua rivalidade com Ludwig Kaiser, atacando-o em seu retorno. As duas estrelas agora se enfrentarão no SAP Center. O vencedor provavelmente terá uma chance no Campeonato Intercontinental de Bron Breakker.

Lyra Valkyria x Dakota Kai – finais do torneio do campeonato intercontinental feminino da WWE

Lyra Valkyria e Dakota Kai se enfrentarão na partida final do Torneio Intercontinental Feminino da WWE. As duas estrelas derrotaram Iyo Sky e Zoey Strak respectivamente para avançar para a final.

As duas estrelas em ascensão se enfrentarão no episódio 13/01 da marca Red e a vencedora do confronto será coroada a inaugural Campeã Intercontinental Feminina.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.