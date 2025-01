CM Punk já ganhou o evento WWE Royal Rumble?

A primeira aparição do Second City Saint no Rumble aconteceu em 2007.

‘The Second City Saint’ CM Punk é uma das figuras mais polarizadoras do universo do wrestling profissional. Embora fosse uma das principais estrelas da promoção, ele deixou a WWE em 2014 e se aposentou do wrestling profissional.

No entanto, a vontade de competir ainda estava viva dentro dele, já que Punk inicialmente saiu da aposentadoria e se juntou à AEW em 2021. Second City Saint então deixou a promoção e retornou à WWE em 2023 no Survivor Series PLE que aconteceu em sua cidade natal. de Chicago. .

Punk tem vários elogios, recordes e títulos em seu nome na promoção baseada em Stamford. O Second City Saint também tem sido uma figura importante nas partidas do Royal Rumble, seu destaque tem aumentado ao longo do tempo.

O Second City Saint participou de um total de sete partidas do Royal Rumble, sendo a primeira em 2007, onde entrou como no. 11 e foi eliminado por The Great Khali. A pior aparição de Punk no Rumble foi em 2010, onde ele entrou em no. 3 e sobreviveu apenas 10 minutos e 4 segundos, foi eliminado por Triple H.

Leia também: Todos os vencedores do Royal Rumble no elenco atual da WWE

CM Punk competiu pela última vez no Royal Rumble 2024

Em suas oito aparições no total, Punk acumulou um total de 3 horas, 10 meses e 02 segundos, com um tempo médio de 27 minutos e 09 segundos. No Rumble de 2014, Punk registrou o tempo mais longo de sua carreira com 49 minutos e 13 segundos.

O Second City Saint tem um total de vinte eliminações em suas oito aparições no Rumble e terminou entre os quatro primeiros duas vezes. A média de finalizações de Punk em partidas do Rumble é de 12,29, com sua pior finalização sendo 24, que veio no já mencionado Rumble PLE de 2010.

No entanto, quando se trata de seu melhor resultado, a bola para em 2, já que Second City Saint não venceu uma única partida do Royal Rumble em sua carreira na WWE. Punk esteve muito perto de vencer o Rumble do ano passado, que foi seu primeiro Rumble em dez anos.

Leia também: WWE Royal Rumble: lista de todos os vencedores

O Second City Saint sobreviveu 21 minutos e 45 segundos no Rumble 2024, mas não conseguiu vencer e realizar seu sonho de ser a atração principal da WrestleMania quando foi eliminado por Cody Rhodes.

Punk anunciou sua entrada no Royal Rumble 2025 e busca vencer a partida, apesar da competição acirrada de grandes nomes como John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins e outros.

Poderá CM Punk fazer história e vencer o primeiro Royal Rumble da sua carreira? Quais são seus momentos favoritos das aparições do Punk no Royal Rumble? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.