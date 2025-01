CM Punk, Liv Morgan e outras estrelas da WWE revelam seus objetivos para 2025

As superestrelas da WWE desejam ao universo WWE um novo ano

A WWE acaba de lançar um vídeo divertido apresentando alguns de seus Superstars favoritos, como CM Punk, Liv Morgan, LA Knight, Dominik Mysterio, The New Day e muito mais, todos revelando o que pretendem alcançar em 2025. De sonhos de campeonato a missões paralelas hilariantes, este é o que eles tinham a dizer!

Liv Morgan não está jogando! Ela estabeleceu três grandes metas para 2025. Primeiro, ela quer manter seu reinado como a maior campeã mundial feminina de todos os tempos. Em segundo lugar, ela está considerando o título de tag team feminino com sua parceira, Raquel Rodríguez, para se tornar tricampeã. E terceiro? Liv quer manter as coisas perfeitas com seu “papai Dom”, Dominik Mysterio. Fale sobre ambicioso!

CM Punk está pronto para conquistar 2025. Ele está determinado a vencer o Royal Rumble, conquistar todos os títulos e dominar a WWE. Mas isso não é tudo, ele também fez algumas travessuras clássicas do Punk, prometendo fazer o The New Day usar uniformes de zelador e raspar o bigode de Dominik Mysterio. Punk mantém-no competitivo e divertido.

Dominik Mysterio tem uma meta mais suave para 2025. Ele está cansado de ser incompreendido e quer que os fãs vejam quem ele é de verdade. “Sou apenas um cara quieto”, disse ele, na esperança de mudar sua reputação.

LA Knight está focado em subir na hierarquia do campeonato. Ele planeja começar com o título americano ou intercontinental e depois focar no World Heavyweight Championship e no WWE Undisputed Championship. A confiança de LA Knight? Sim, é de primeira qualidade.

Karrion Kross manteve tudo simples e um pouco assustador. Sua meta para 2025? Destrua o máximo de vidas possível. Se alguém pode apoiar uma ameaça como essa, é Kross. Kevin Owens não limita seus planos a apenas 2025. Ele declarou que não só é o legítimo campeão da WWE, mas planeja permanecer assim por toda a década. Se consistência é fundamental, KO a garante.

Xavier Woods e Kofi Kingston, como sempre, trouxeram as boas vibrações. Seu plano é trazer ainda mais ouro para o Novo Dia e provar que o céu é o limite. Eles até terminaram sua parte com uma exigência hilariante de “cortar a alimentação”. Energia clássica do Novo Dia!

Com o ano de 2025 chegando, é emocionante ver o que essas estrelas podem alcançar. Liv e Raquel se tornarão campeãs de tag team? O Punk pode realmente dominar a WWE? E será que Dominik finalmente conquistará os fãs? Fique, vai ser um passeio selvagem! Deixe-nos saber nos comentários o que você acha que pode acontecer.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.