CM Punk, Logan Paul e Seth Rollins aparecerão; Registro de IC para mulheres e mais

Olá a todos e bem -vindo à cobertura ao vivo de Khel agora e aos resultados da WWE Monday Night Raw (24 de fevereiro de 2025). O começo fica a apenas algumas horas! Eu sou seu anfitrião abhijit e vou mantê -lo em companhia através do que promete uma noite fascinante da WWE. Espere 30 segundos para carregar o blog ao vivo.

À medida que a câmara de eliminação de 2025 se aproxima, as histórias e as partidas estão tomando forma, com todos os participantes confirmados da Câmara de Eliminação da WWE na divisão de homens e mulheres.

O episódio 4/24 do Monday Night Raw emanará ao vivo do Heritage Bank Center, Cincinnati, Ohio, EUA.

Partes e segmentos confirmados para 24/04 WWE RAW

Bianca Belair e Naomi (C) vs Liv Morgan e Raquel Rodríguez – WWE Women’s Tag Team Championship

Lyra Valkyria (C) vs Dakota Kai – Materia do Campeonato da Intercontinental da WWE

The New Day (Kofi Kingston e Xavier Woods) vs Lwo (Joaquin Wilde e Cruz del Toro)

Penta vs Ludwig Kaiser vs Pete Dunne

A campeã mundial feminina Rhea Ripley tem uma mensagem para io Sky

WWE Gunter Heote People Worl Champion para falar

CM Punk, Logan Paul e Seth Rollins aparecerão

Depois que as evidências em vídeo surgiram em disputa que mostrou Liv Morgan e Raquel Rodríguez nas proximidades onde Jade Cargill foi atacada, Bianca Belair e Naomi foram para Raw para atacar Morgan, forçando Rodríguez a perder antes de Roxanne Pérez em uma qualificação da câmara de eliminação. Agora, as duas equipes enfrentarão uma partida altamente pessoal da WWE Team Championship.

Dakota Kai, que derrotou o Ivy Nile em um jogo de competidores nº 1, está programado para enfrentar Lyra Valkyria pelo campeonato intercontinental feminino. Valkyria venceu o campeonato inaugural ao vencer Kai nas finais do torneio.

O novo dia vs LWO

Durante o episódio na semana passada, os membros de LWO (Dragon Lee, Joaquin Wilde e Cruz Del Toro) enfrentaram Kofi Kingston e Xavier Woods (New Day) por atacar seu líder Rey Mysterio. O confronto logo se tornou física quando os membros de Lwo infligiram punição a Kingston e Xavier.

A promoção agora estabeleceu um confronto entre as duas facções no episódio desta semana no Heritage Bank Center.

Penta vs Ludwig Kaiser vs Pete Dunne

Penta e Pete Dunne, na semana passada, trancados com chifres dentro do anel quadrado e, como esperado, Ludwig Kaiser apareceu durante o jogo, causando interferência e distração. Após o jogo, Dunne e Kaiser se lutaram quando Penta levou os dois homens com uma imersão suicida.

As três estrelas estão agora prontas para colidir em um jogo triplo, ameaçam -se no que promete ser uma nova adição às suas disputas.

A campeã mundial feminina Rhea Ripley tem uma mensagem para io Sky

A campeã mundial Rhea Ripley aparecerá no episódio desta semana antes de sua defesa do título contra o Iyo Sky. O campeão tem uma mensagem para o desafiante antes de seu choque no programa Fallout Raw da câmara de eliminação.

WWE Gunter Heote People Worl Champion para falar

O campeão mundial de peso mundial Gunther não ficou muito satisfeito com o vencedor do Royal Rumble de 2025, o uso de Jey, escolhendo -o para a WrestleMania e expressou seu descontentamento ridicularizando o desafiante. O campeão agora aparecerá no programa desta semana, seria interessante ver qual mensagem ele tem para o desafiante.

CM Punk, Logan Paul e Seth Rollins aparecerão

Antes de entrar na câmera masculina, CM Punk, Logan Paul e Seth Rollins estão prontos para aparecer no programa desta semana. As três estrelas provavelmente reduzirão uma promoção para o próximo ple, apostando sua reivindicação de vencer o jogo e desafiar o indiscutível campeão da WWE na WrestleMania.

