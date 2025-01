CM Punk revela sua luta dos sonhos na WWE e reflete sobre sua lesão no Royal Rumble

O Second City Saint enfrentará Seth Rollins esta noite

‘The Second City Saint’ CM Punk está programado para enfrentar seu feroz rival Seth ‘Freakin’ Rollins no evento principal do histórico programa de estreia do Monday Night Raw na Netflix. As duas estrelas resolverão sua disputa esta noite no Intuit Dome em Inglewood.

Punk retornou após um hiato após sua partida brutal e infernal contra Drew McIntyre no Bad Blood 2024 PLE. Second City Saint uniu forças com OG Bloodline (Roman Reigns, The Usos e Sami Zayn) para lutar contra Bloodline (Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga, Tonga Loa e Bronson Reed).

As duas facções se enfrentaram na partida masculina de WarGames no Survivor Series 2024 PLE, onde a facção OG foi vitoriosa. Punk então fez seu retorno no show WWE RAW Fallout de 24/02/12, onde reiterou suas intenções de lutar pelo título e manchete da WrestleMania.

Porém, ele foi interrompido por Seth Rollins e começou uma guerra de palavras entre os dois que gerou uma briga no episódio seguinte. A animosidade entre os dois ficou evidente durante a briga que levou ao anúncio do confronto final entre os dois.

CM Punk nomeia a lenda da WWE Stone Cold como seu oponente dos sonhos

Antes do confronto no show de estreia desta noite, The Second City Saint conversou com Shannon Sharpe e Chad “Ochocinco” Johnson em seu podcast Nightcap.

Durante sua aparição, Second City Saint falou sobre a lesão que sofreu no Royal Rumble 2024 PLE que o forçou a ficar fora de ação na WrestleMania 40. Punk também expôs seu plano após derrotar Rollins no Royal Rumble PLE.

Ao falar sobre luta livre para o público e luta livre para a televisão, Johnson perguntou a Punk se ele tinha uma luta dos sonhos envolvendo uma lenda do passado ou do elenco atual. O Second City Saint nomeou Stone Cold e Bret Hart como seus oponentes dos sonhos, revelando a influência que as duas lendas tiveram sobre ele.

“Quando me fazem essa pergunta, um nome que sempre me vem à mente é Stone Cold Steve Austin. Infelizmente, ele teve que se aposentar devido a lesões. Bret Hart é outro. “Bret Hart seria um sonho para mim porque ele é um cara que eu admirava quando criança.” Punk disse.

Punk também declarou suas intenções de lutar contra o atual campeão peso-pesado Gunther e “seu garoto” Cody Rhodes, que é o atual campeão indiscutível da WWE.

“Há muitas pessoas que eu adoraria… adoraria estar lá com Gunther, ele é um campeão no RAW, adoro misturar tudo com ‘meu garoto’ Cody (Rhodes)”, disse Punk.

As lutas dos sonhos de Punk, incluindo um possível evento principal da WrestleMania, dependem de ele conseguir uma vitória contra Rollins na luta rancorosa desta noite.

Quem você acha que sairá vitorioso do confronto entre os dois na luta principal? Quem você quer que CM Punk enfrente se vencer a luta contra Rollins? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

