CM Punk zomba de Seth Rollins e Drew McIntyre antes de seu confronto no WWE Raw esta noite

Seth Rollins e Drew McIntyre se encontrarão esta noite em uma revanche

No histórico episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix, CM Punk do ‘The Second City Saint’ triunfou na luta principal, derrotando Seth Rollins em uma luta cansativa que testou a resistência de ambas as estrelas.

Após a vitória, Punk procurou deixar a rivalidade para trás e se concentrar no próximo Royal Rumble PLE para começar sua jornada rumo ao título. No entanto, ele foi interrompido durante o segmento de abertura da semana passada por Seth Rollins.

O segmento entre os dois foi interrompido por Drew McIntyre, o que levou a uma guerra de palavras entre as três estrelas e resultou em um confronto final entre Rollins e McIntyre no episódio desta semana do Monday Night Raw, que irá ao ar no American Airlines Center em Dallas. . Texas.

Esta será uma espécie de revanche de seu último encontro, que foi na WrestleMania 40 PLE do ano passado, onde McIntyre saiu vitorioso e conquistou o título mundial de pesos pesados, encerrando o reinado de 316 dias de Rollins pelo título.

CM Punk anuncia novo título para o confronto entre Rollins e McIntyre

Antes do show da marca Red desta noite em Dallas, Second City Saint acessou suas histórias no Instagram para trollar as duas estrelas com as quais ele tem uma história profundamente falha. Publicando o gráfico da partida entre Rollins e McIntyre, ela escreveu: “Pelo título das divas!” completando o título com emojis cinco estrelas.

O título WWE Divas foi retirado em 2016 e costumava ser disputado na divisão feminina. Charlotte Flair foi a última campeã das Divas oficialmente reconhecida. Eve Torres e AJ Lee detêm o recorde de maior número de reinados, com três.

A história é provavelmente uma maneira inteligente de Second City Saint zombar de Rollins e McIntyre e irritá-los, insinuando que ambos estão agindo como ‘divas’ ao vivo.

Punk também deu uma chance ao New Day e se juntou à lista de fãs e estrelas da WWE que desprezaram o New Day (Xavier Woods e Kofi Kingston) desde que viraram as costas para Big E. O New Day está pronto para retornar à ação no anel. no programa desta noite.

Publicando o gráfico promocional do New Day em sua próxima história, Punk escreveu: “Espero que lutemos contra a APA” e redobrou o insulto adicionando alguns emojis.

