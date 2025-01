Coby White, do Bulls, coloca Victor Wembanyama em um pôster com uma enterrada sobre o fenômeno dos Spurs por 7-4

Coby White não faz muitas enterradas. Mas quando você faz isso, vale a pena.

O guarda do Chicago Bulls fez uma das melhores enterradas da temporada da NBA na noite de segunda-feira, com uma adaga pendurada nos braços estendidos de ninguém menos que Victor Wembanyama. A enterrada coroou um minuto final fantástico para White, que derrotou Wembanyama pelo placar verde alguns segundos antes para ajudar a garantir uma vitória do Chicago por 114-110 sobre o San Antonio Spurs.

Os Bulls superaram os Spurs por 32-15 no quarto período do jogo, enquanto o Chicago se recuperava de uma desvantagem de 79-60 no segundo tempo. Depois que os Bulls perderam por 97-82 no início do quarto período, White deu ao Chicago sua primeira vantagem no jogo ao derrotar Wembanyama faltando 47,1 segundos para o final.

White ficou cara a cara com Wembanyama o defendendo perto da linha de 3 pontos após uma tela. Ele não se intimidou com o favorito de 2,10 metros para ganhar o Jogador Defensivo do Ano. White, um guarda atlético de 6-5, aproveitou a incompatibilidade de perímetro e levou Wembanyama para o buraco para uma bandeja que marcou por cima da mão direita estendida de Wembanyama.

A cesta deu ao Chicago uma vantagem de 111-110. Na próxima posse de bola do Chicago, White baixou a lança.

Desta vez ele se livrou de Jeremy Sochan com uma finta da ala e foi descoberto até a borda. Wembanyama se virou para tentar bloquear o lado da ajuda. Mas foi em vão. White colocou a bola no aro sobre Wembanyama indefeso.

A enterrada foi simplesmente O segundo branco da temporada. Isso ampliou a vantagem do Chicago para 113-10 faltando 15,9 segundos para o fim, e os Spurs não marcaram novamente. As brancas terminaram o jogo com 23 pontos, quatro assistências e quatro roubos de bola, e duas cestas enormes em Wembanyama para garantir a vitória dos Bulls.

“Tínhamos uma piada do tipo: alguém tem que tentar (fazer uma enterrada em Wembanyama).” ditado Zach LaVine, que terminou quase um triplo-duplo com 35 pontos, 10 rebotes e oito assistências. “Tentei, mas não funcionou. Estou feliz e com um pouco de inveja porque Coby fez duas enterradas este ano. Uma delas está em Wemby. Então, parabéns.”

E esta não foi uma noite ruim para Wembanyama. Ele teve uma das melhores noites defensivas de sua excelente segunda temporada, somando 23 pontos, 14 rebotes e oito bloqueios. Ele simplesmente não tinha nada para as brancas no momento decisivo.