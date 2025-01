Coco Gauff e Taylor Fritz guidano gli USA superando la Polonia per il titolo della United Cup

Domenica gli Stati Uniti hanno vinto il loro secondo titolo a squadre miste della United Cup in tre anni dopo aver battuto la Polonia 2-0, con Coco Gauff e Taylor Fritz che hanno entrambi vinto le loro partite di singolare.

Il torneo da 10 milioni di dollari, iniziato con 18 nazioni, ha conquistato il trofeo quando Fritz ha sconfitto Hubert Hurkacz 6-4, 5-7, 7-6 (4) dopo che Gauff ha surclassato Igu Swiatek 6-4, 6-4 a Sydney .

Gli americani hanno vinto il titolo anche nel 2023 nell’edizione inaugurale del torneo, che serve come preparazione agli Australian Open.

Con la seconda gara di singolare in parità con un set a testa, Fritz ha segnato 3-3 nel tie-break decisivo eliminando Hurkacz e innescando grandi festeggiamenti.

Coco Gauff è rimasta imbattuta alla United Cup, vincendo tutte e cinque le partite dell’evento. “Credo di essere una delle migliori giocatrici al mondo”, ha detto. “Quando gioco bene a tennis, è difficile battermi.” Andy Cheung/Getty Images

Gauff aveva già intensificato i preparativi per l’Australian Open, il primo major dell’anno, che inizierà domenica prossima, con una seconda vittoria consecutiva sul numero due del mondo Swiatek in uno scontro di successo che ha dato filo da torcere ai fan della Ken Rosewall Arena.

Gauff, la numero tre del mondo che ha sconfitto Swiatek sulla strada per il titolo delle WTA Finals la scorsa stagione, ha sprecato un vantaggio di 2-0 nel primo set ma ha lottato per prendere il sopravvento nella partita mentre la sua avversaria ha commesso 19 errori non forzati.

Nel successivo set ad alto numero di ottani che seguì, Gauff si riprese per pareggiare le cose sul 4-4 e assicurarsi una vittoria che le assicurò di finire la sua serie imbattuta in singolo al torneo.

“Credo di essere uno dei migliori giocatori al mondo. Quando gioco un buon tennis, è difficile battermi”, ha detto Gauff, che ha battuto anche Leylah Fernandez, Donna Vekic, Zhang Shuai e Karolina Muchova nella partita. evento. “Penso di aver giocato un ottimo tennis oggi. Sono contento di essere riuscito a ottenere un punto per il Team USA. È stata dura oggi, non mentirò”.