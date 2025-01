Coco Gauff spera che il divieto di TikTok negli Stati Uniti sia di breve durata

Coco Gauff ha scritto “RIP TikTok USA” e ha disegnato un cuore spezzato sull’obiettivo della sua fotocamera dopo aver raggiunto i quarti di finale dell’Australian Open domenica dopo che la popolare app utilizzata da 170 milioni di americani ha smesso di funzionare negli Stati Uniti.

L’app TikTok è stata rimossa dai principali app store, compresi quelli gestiti da Apple e Google, sabato sera, mentre il sito Web dell’azienda informava gli utenti che la piattaforma video di social media in formato breve non era più disponibile. L’interruzione è iniziata poche ore prima dell’entrata in vigore del divieto federale su TikTok.

Gauff, che ha più di 750.000 follower su TikTok, ha detto domenica che probabilmente avrebbe più tempo per perseguire altri interessi con l’app non disponibile sul suo telefono a Melbourne.

“Onestamente pensavo di potercela fare perché ero in Australia”, ha detto Gauff, che ha sconfitto Belinda Bencic 5-7, 6-2, 6-1 al quarto turno. “Immagino che abbia qualcosa a che fare con il mio numero. Non lo so. Devo fare qualche ricerca.”

“Spero che ritorni. È davvero triste. Adoro TikTok. È come una fuga. Onestamente lo faccio prima delle partite. Penso che mi faccia leggere più libri, probabilmente essere una persona più produttiva. Forse è una benedizione.” sotto mentite spoglie.”

Coco Gauff ha scritto: “RIP TikTok USA” sull’obiettivo di una fotocamera domenica agli Australian Open, riferendosi al divieto federale della popolare app negli Stati Uniti. MARTIN KEEP/AFP tramite Getty Images

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che “molto probabilmente” concederà a TikTok una tregua di 90 giorni dal divieto dopo essere entrato in carica lunedì.

Gli utenti che hanno aperto l’app TikTok sabato hanno riscontrato un messaggio pop-up che impediva loro di scorrere i video con la scritta: “Siamo spiacenti, TikTok non è attualmente disponibile”.

“Negli Stati Uniti è stata approvata una legge per vietare TikTok”, si legge nel rapporto. “Sfortunatamente, ciò significa che per ora non è possibile utilizzare TikTok. Siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi su una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica.”

TikTok ha anche detto ai suoi utenti di rimanere sintonizzati. Gauff ha aggiunto domenica che aveva la sensazione che TikTok sarebbe tornato in qualche modo.

La campionessa in carica dell’Australian Open Aryna Sabalenka, che vive a Miami ed è una grande fan di TikTok, ha detto che spera anche in una rapida soluzione.

La Bielorussia ha oltre 500.000 follower su TikTok e ha ricreato uno dei suoi video virali di danza con i fan alla Rod Laver Arena dopo la sua vittoria nel round di apertura una settimana fa.

“Questo non è qualcosa che possiamo controllare e spero che lo capiscano perché amo TikTok”, ha detto.

A Washington, legislatori e funzionari amministrativi hanno da tempo espresso preoccupazione per l’app, che vedono come una minaccia alla sicurezza nazionale a causa della sua proprietà cinese. TikTok è di proprietà di ByteDance, una società tecnologica con sede a Pechino che gestisce le popolari app di editing video CapCut e Lemon8, anch’esse non disponibili sabato sera.

La legge federale imponeva a ByteDance di recidere i legami con TikTok entro domenica o di affrontare un divieto a livello nazionale. Lo statuto è stato approvato dal Congresso ad aprile dopo essere stato incluso come parte di un pacchetto ad alta priorità da 95 miliardi di dollari che forniva aiuti esteri a Ucraina e Israele. Il presidente Joe Biden lo ha firmato rapidamente, quindi TikTok e ByteDance hanno subito fatto causa ai sensi del Primo Emendamento.

Mentre difendeva la legge in tribunale, l’amministrazione Biden ha affermato di essere preoccupata per il fatto che TikTok stesse raccogliendo grandi quantità di dati degli utenti negli Stati Uniti che avrebbero potuto essere messi nelle mani del governo cinese.

I funzionari hanno inoltre avvertito che l’algoritmo alla base di ciò che gli utenti vedono nell’app è vulnerabile alla manipolazione da parte delle autorità cinesi, che possono utilizzarlo per modellare i contenuti sulla piattaforma in modi difficili da rilevare. Ad oggi, tuttavia, gli Stati Uniti non hanno fornito pubblicamente prove che TikTok abbia consegnato i dati degli utenti alle autorità cinesi o che abbia manomesso il suo algoritmo a vantaggio degli interessi cinesi.

Venerdì la Corte Suprema ha stabilito all’unanimità che il rischio per la sicurezza nazionale rappresentato dai legami di TikTok con la Cina superava le preoccupazioni sulla limitazione della libertà di parola dell’app o dei suoi 170 milioni di utenti negli Stati Uniti.

Reuters e The Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.