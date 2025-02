Código de promoção do BETMGM: A promoção do BETMGM é o melhor para buscar a Filadélfia vs. Kansas City?

Mais recente BETMGM A nova promoção do usuário oferece até US $ 1.500 em apostas de bônus se sua primeira aposta perderUma excelente oportunidade para aqueles que procuram apostar no confronto da Filadélfia vs. Kansas City no domingo. Comece às 18:30 ET e apresenta um corredor talentoso para a Filadélfia. O ano de 27 anos tem um apressado/menos de 110,5 jardas nas últimas chances de grandes jogos, e esse é um dos apostas mais populares de Kansas City vs. mais populares. Filadélfia em aplicações de apostas. Ele correu para mais de 110 jardas em nove de seus últimos 10 jogos, mas Kansas City não permitiu que um corredor corra por 100 jardas em um jogo nesta temporada, então como isso afeta sua perspectiva de apostar em seu total apressado? Em apostas e casas de apostas?

Kansas City é favorecido por 1,5 pontos nas últimas probabilidades. O excesso/abaixo é de 48,5.

Filadélfia vs. Kansas City

Data Domingo, 9 de fevereiro

Domingo, 9 de fevereiro Hora de partida 18:30

18:30 Dica de propagação Chefes -1.5

Chefes -1.5 Linha de dinheiro Chefes -123, Eagles +103

Chefes -123, Eagles +103 Total 48.5

Avançar

Kansas City está tentando se tornar a primeira franquia da história da liga a vencer o Super Bowl por três anos consecutivos. Uma vitória no domingo também daria aos Chiefs seu quinto troféu Lombardi em geral, que seria empatado em terceiro lugar, apenas atrás dos Patriots e Steelers (seis cada).

Os Mohamses podem adicionar à sua longa lista de realizações individuais. Com uma vitória sobre o Eagles, o 29 -Year -Voting amarraria Terry Bradshaw e Joe Montana pela segunda mais vitórias no Super Bowl por um quarterback, com quatro. Tom Brady lidera todos os jogadores com sete.

Finalmente, Reid pode solidificar seu lugar entre os treinadores mais bem -sucedidos da história da liga. Reid venceu o Super Bowl três vezes, tornando -se um dos 13 treinadores com vários anéis. Com uma vitória no domingo, ele se juntava a Bill Belichick (seis) e Chuck Noll (quatro) como os únicos treinadores com pelo menos quatro.

Chaves de Eagles para o sucesso

Hurts entra no Super Bowl em um de seus melhores jogos da temporada. No jogo do campeonato da NFC contra os comandantes, Hurts passou por 246 jardas e um touchdown, em média de 8,8 jardas para tentativa e obteve uma classificação de 110,1 pinos. Ele também acrescentou três touchdowns no chão.

Hurts lutou nesta temporada quando pressionado. Ao enfrentar a pressão, ele possui uma classificação de 83,5 pinos e lançou sete touchdowns e duas interceptações. Essa é uma queda considerável em seus 103,7, 18 touchdowns e cinco interceptações em geral. Os números de Hurts sob pressão são bem para a defesa de Kansas City, que tem sido uma das melhores da liga para chegar ao marechal de campo. Dirigido por Chris Jones e George Karlaftis, os quartéis de pressão do Chiefs com 37,2% dos contratempos, que ocupa o sexto lugar da liga.

Chaves do Chiefs para o sucesso

Se os chefes esperam fazer história, eles precisarão resolver a defesa da Filadélfia. Os Eagles estão dando apenas 17,9 pontos por jogo nesta temporada, incluindo os playoffs, que é o melhor da NFL. Na pós -temporada, a Filadélfia forçou os oponentes de 10 perdas de bola.

Mohamses e Kansas City estão saindo de seu melhor jogo ofensivo da temporada. No jogo do campeonato da AFC venceu o Bills, o Chiefs marcou 32 pontos. Esse é o único jogo da equipe nesta temporada de marcar pelo menos 30 pontos. Mahomes teve um de seus melhores esforços do ano, indo para 245 jardas e um touchdown e vencendo uma classificação de 111,9 pinos.

Muitos especialistas da Sportsline, incluindo RJ White, Alex Selesnick, Matt Severance e Todd Fuhrman, trancaram suas escolhas Para o Super BowlE o modelo de projeção da Sportsline diz que uma equipe cobre mais de 50% das simulações.

