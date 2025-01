Cody Gakpo estrelou quando o Liverpool demoliu o Ipswich e o Arsenal sobreviveu ao drama do cartão vermelho para derrotar o Wolves

Cody Gakpo marcou duas vezes na vitória do líder da Premier League, o Liverpool, sobre o Ipswich por 4 a 1, mantendo uma vantagem de seis pontos sobre o Arsenal, que sobreviveu ao polêmico cartão vermelho de Myles Lewis-Skelly para garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Wolves na Premier League no sábado. O atual campeão Manchester City se recuperou do desastre de estreia de Abdukodir Khusanov e subiu para o quarto lugar com uma vitória vital por 3 a 1 sobre os quatro principais rivais, o Chelsea. Em Anfield, o Liverpool conquistou a segunda vitória consecutiva no campeonato graças a uma série de gols no primeiro tempo.

Dominik Szoboszlai abriu o placar aos 11 minutos, ultrapassando o goleiro do Ipswich, Christian Walton, após assistência de Ibrahima Konate.

Mohamed Salah aumentou a vantagem do Liverpool aos 35 minutos com um chute poderoso para marcar seu 23º gol em todas as competições nesta temporada.

Foi também o 100º gol do atacante egípcio na Premier League em Anfield.

Gakpo matou o Ipswich antes do intervalo, quando bateu na rede depois que Walton defendeu o chute de Szoboszlai aos 44 minutos.

O atacante holandês voltou a marcar aos 66 minutos, ultrapassando Walton após cruzamento de Trent Alexander-Arnold.

O cabeceamento de Jacob Greaves nos acréscimos não serviu de consolo para o Ipswich, terceiro colocado.

A 16ª vitória do Liverpool em 22 jogos do campeonato nesta temporada permite-lhe conquistar o seu primeiro título da Premier League desde 2020.

“Penso em como posso garantir que esses jogadores joguem da maneira que quero que joguem. E eles fizeram isso desde o início. É divertido assistir”, disse o técnico do Liverpool, Arne Slot.

Os Reds, quarto colocado, ainda têm um jogo a menos contra o segundo colocado Arsenal, que deixou o jogo tarde antes de começar a pressionar os líderes.

O Arsenal expulsou Lewis-Skelly por atropelar Matt Doherty, que interrompeu um contra-ataque dos Wolves aos 43 minutos.

O Arsenal ficou furioso, protestando que o desarme do zagueiro de 18 anos estava muito longe do gol para justificar o cartão vermelho.

No entanto, os Wolves também perderam 010 aos 70 minutos, quando João Gomes recebeu o segundo cartão amarelo por falta sobre Jurrien Timber.

O zagueiro italiano Riccardo Calafiori marcou para o Arsenal aos 74 minutos com um chute que acertou a trave mais distante.

“Difícil de aceitar”

“É óbvio que foi muito difícil aceitar. Deixo isso para você porque é muito óbvio. Você não precisa das minhas palavras. Era tão óbvio”, disse Arteta aos repórteres sobre a demissão de Lewis-Skelly.

No Etihad Stadium, o zagueiro uzbeque Khusanov, que veio do Lens como parte da reconstrução do City em janeiro, teve um péssimo começo quando seu cabeceamento mal utilizado permitiu a Noni Madueke dar a vantagem ao Chelsea no segundo minuto.

No entanto, o City, que também estreou pelo atacante egípcio Omar Marmoush após sua transferência do Eintracht Frankfurt, empatou novamente com um chute de Josko Gvardiol aos 42 minutos.

Erling Haaland derrubou o goleiro do Chelsea, Robert Sanchez, para dar ao City a vantagem aos 68 minutos.

Phil Foden marcou cedo e marcou seu sexto gol em seus últimos quatro jogos no campeonato aos 87 minutos, com a equipe de Pep Guardiola ficando um ponto acima do sexto colocado Chelsea.

Foi uma vitória muito necessária para o City, que sofreu uma pesada derrota para o Paris Saint-Germain na quarta-feira e precisa vencer o Club Brugge na próxima semana para ter chances de avançar para a fase de play-off da Liga dos Campeões.

“Não foi o melhor começo, mas nos recuperamos emocionalmente e fizemos uma boa exibição”, disse Guardiola.

“Qualquer jogador pode cometer um erro. Khusanov é tão jovem. Ele aprenderá. Os jogadores estavam juntos. Foi extremamente importante.”

Dango Ouattara marcou três gols na vitória do Bournemouth sobre os quatro primeiros colocados do Nottingham Forest com uma goleada por 5 a 0 no Vitality Stadium.

Os homens de Andoni Iraoli estão invictos há 11 jogos no campeonato e subiram para o sétimo lugar depois que o terceiro colocado Forest encerrou uma impressionante série de oito jogos sem perder na primeira divisão.

Justin Kluivert marcou o primeiro gol do Bournemouth e Ouattara completou uma tripla memorável antes de Antoine Semenyo selar a maior vitória dos Cherries na temporada.

Alexander Isak estrelou como o quinto colocado Newcastle, que venceu por 3 a 1 o último colocado da tabela, o Southampton.

Jan Bednarek colocou o Southampton na frente, mas Isak, em boa forma, marcou duas vezes e Sandro Tonali marcou o terceiro do Newcastle.

O técnico do Everton, David Moyes, comemorou se tornar o terceiro técnico a disputar 700 partidas na Premier League com uma vitória por 1 a 0 sobre o Brighton, graças ao pênalti de Iliman Ndiaye aos 42 minutos.

