Cody Rhodes confirma sua programação completa de janeiro antes da estreia do WWE RAW na Netflix

Cody Rhodes é o nosso atual campeão indiscutível da WWE

Daqui a um mês, o indiscutível campeão da WWE Cody Rhodes defenderá seu campeonato contra seu amigo que se tornou rival Kevin Owens. Os dois estão programados para se enfrentar em uma luta no Royal Rumble em 1º de fevereiro de 2025, no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis.

Antes do espetáculo anual, a WWE transferirá seus principais programas para a plataforma de streaming Netflix a partir de 6 de janeiro. Esta é a primeira vez em qualquer show de luta livre. Embora Cody Rhodes permaneça no elenco do SmackDown, tudo pode acontecer nas próximas semanas devido ao problema da janela de transferência, que permite aos Superstars da WWE trocar de marca em determinadas situações.

Entre todos esses eventos incríveis, The American Nightmare anunciou todas as datas de suas aparições neste mês nas redes sociais. Acontece que ele estará no Monday Night Raw por três episódios. No entanto, não está claro se é para programas ou se está apenas funcionando em darkmatches:

Cody Rhodes e Kevin Owens estão brigando há meses, então talvez o Royal Rumble acabe com isso. Mas há uma grande questão antes do evento: Será que The Prizefighter derrotará The American Nightmare tão perto da WrestleMania 41?

Rhodes retornou à WWE em 2022, após seis anos em diferentes empresas de wrestling. Ele se tornou o rosto da empresa e o líder babyface. Ele agora enfrentará Kevin Owens, e The Rock provavelmente será seu próximo oponente se ele mantiver o campeonato no Royal Rumble.

Embora Kevin Owens capture o Undisputed WWE Championship no início da temporada da WrestleMania pareça improvável, não é impossível. Especula-se que The American Nightmare enfrentará John Cena este ano no grande palco. Cena fará uma turnê de despedida de janeiro a dezembro.

A personalidade da WWE, Sam Roberts, acredita que Kevin Owens deveria lutar contra The Cenation Leader porque seu personagem cresceu significativamente desde sua estreia em 2015, quando ele derrotou imediatamente o homem de 47 anos. Roberts disse que o “implacável e sem coração” Owens é o oponente ideal para o venerado veterano.

