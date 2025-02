Cody Rhodes, Jey Use e Charlotte Flair para aparecer e mais

Olá a todos e bem -vindo à cobertura ao vivo de Khel agora e aos resultados da WWE Friday Night Smackdown (7 de fevereiro de 2025). O início do show fica a apenas algumas horas! Eu sou seu anfitrião abhijit e vou mantê -lo em companhia através do que promete uma fascinante noite de luta noturna. Espere 30 segundos para carregar o blog ao vivo.

A sede em Stamford foi entregue, conforme prometido no Royal Rumble 2025, que teve dois jogos pelo título, bem como os partidos tradicionais de homens e mulheres que ruins. O PLE também começou o caminho para a WrestleMania, com a próxima parada da câmara de eliminação.

A construção do PLE já começou com o programa de Fallout Raw de segunda à noite e o Smackdown Fault Show de sexta à noite fará o mesmo. O episódio de fevereiro de 2025 da marca de 7 de fevereiro do Emana Blue emanará ao vivo do fórum da FedEx em Memphis, Tennesse.

O show continuará sendo construído em direção à câmera da câmara de eliminação e abordará os desenvolvimentos do verdadeiro estrondo de 2025, incluindo as aparições dos vencedores.

WWE Smackdown confirmou um cartão e segmentos de partida

A WWE Cody Rhodes aparecerá

2025 Royal Rumble Men Jey Winner Use para aparecer

2025 vencedora da mulher real Charlotte Flair para aparecer

Remoção da câmara de eliminação

Cody Rhodes, “The American Nightmare”, lutou contra seu ex -amigo Kevin Owens em uma escada em The Rumble Ple. Apesar da dura oposição de Owens Rhodes, ele conseguiu levantar as escadas e capturar o título indiscutível da WWE e o título de Eagle Winged para vencer o jogo.

Depois de Rumble Ple, Jackie Redmond revelou que o pesadelo americano está lidando com várias lesões e não comparecerá ao prensador pós -partido. Redmond também declarou que o estado de Rhodes está no ar.

Jey costumava aparecer

Jey usou surpreendeu a todos quando eliminou o campeão mundial de 16 horas da WWE John Cena para vencer o jogo de homens do Royal Rumble em Indianapolis na semana passada. Jey apareceu no episódio RAW desta semana, onde expressou sua gratidão pelos fãs e provou sua vitória rumbida aos fãs e declarou orgulhosamente que estava indo para o evento principal da WrestleMania.

Durante o segmento, o campeão mundial Gunter apareceu e repreendeu Jey e disse que se Jey o escolher para Mania toda semana, o que leva ao maior estágio será o “inferno”.

Jey devolveu o tiro ao afirmar que está cansado de todos dizer o que ele pode e o que não pode fazer e anunciou que aparecerá no Smackdown para conversar com Cody Rhodes. Jey também garantiu a Gunther que quem escolher, deixará Mania como campeã da WWE.

Charlotte Flair para aparecer

O vencedor do Royal Rumble de 2025, Charlotte Flair, também aparecerá no The Blue Brand Show nesta semana. Flair também não esclareceu quem ele enfrentará pela WrestleMania, apareceu em Raw, onde a campeã mundial Rhea Ripley implorou a Flair para escolhê -la para Mania.

No entanto, Flair é inflexível ao analisar todas as suas opções e, como anunciado, apareceu no episódio NXT 02/04. Charlotte agora aparecerá no show de marcas azuis desta semana em Memphis e provavelmente enfrentará Tiffany Stratton.

