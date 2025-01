Cody Rhodes x Kevin Owens: recorde de confronto direto na WWE

De melhores amigos a rivais ferrenhos, essas duas estrelas já viram de tudo.

A amizade entre ‘The American Nightmare’ Cody Rhodes e ‘The Prizefighter’ Kevin Owens já foi um dos laços mais genuínos e sinceros da WWE. Porém, como diz o ditado, as coisas boas não duram muito, a amizade deles também não resistiu ao teste do tempo e as duas estrelas estão agora envolvidas em uma rivalidade brutal.

A rivalidade que começou no Bad Blood 2024 PLE, quando Rhodes se juntou a Roman Reigns para lutar contra Bloodline, agora culminará no Royal Rumble 2025 PLE. As duas estrelas se enfrentarão em uma Ladder Match no primeiro PLE deste ano.

Rhodes defendeu seu título contra Owens na edição de 14 de dezembro de 2024 do Evento Principal de Sábado à Noite. Após a derrota, Owens atacou Cody e entregou um polêmico pacote Piledriver, resultando em uma grave lesão no pescoço de Rhodes. KO também roubou o título de Winged Eagle após o ataque, o título foi deixado pelo WWE CCO Triple H para Rhodes.

O ataque apenas aprofundou a animosidade quando American Nightmare se envolveu em uma guerra de palavras com Owens após seu retorno no mês passado no SmackDown 27/12. Rhodes, ao retornar, lançou a ideia de uma luta entre os dois no Royal Rumble PLE.

Nas semanas que se seguiram, Rhodes e Owens entraram em confronto repetidamente, transformando o Friday Night SmackDown em um caos completo com suas brigas implacáveis. A desavença entre os dois ex-amigos atingiu um ponto de ebulição, com estrelas atacando uma à outra à primeira vista.

O WWE Undisputed Title e o Winged Eagle Title estarão em jogo no confronto no dia 1º de fevereiro no Lucas Oil Stadium.

Sim. Não Evento Estipulação Ganhador 1 WWE Raw (18 de abril de 2022) Partida individual Cody Rodes 2 Festa em Berlim 2024 PLE Luta individual pelo WWE Undisputed Championship Cody Rodes 3 Evento principal de sábado à noite (14 de dezembro de 2024) Luta individual pelo WWE Undisputed Championship Cody Rodes 4 Royal Rumble 2025 PLE Ladder match pelo WWE Undisputed Championship e pelo título Winged Eagle A ser determinado

Os dois ex-amigos brigaram um total de 23 vezes na promoção baseada em Stamford, incluindo shows ao vivo. No entanto, quando se trata de partidas de simples transmitidas pela televisão, Rhodes e Owens se enfrentaram apenas três vezes.

Durante a maior parte de suas carreiras, as duas estrelas lutaram juntas, formando equipes para enfrentar adversários diferentes. Exceto por uma dark match e duas disputas pelo título envolvendo várias estrelas, os dois ex-amigos não se enfrentaram em competições de simples até 2022.

O primeiro confronto de simples entre Rhodes e Ownes ocorreu no episódio de 18 de abril de 2022 do Monday Night Raw, que foi ao ar no KeyBank Center em Buffalo, Nova York, EUA. The American Nightmare saiu vitorioso no confronto por conta externa.

O segundo encontro entre Rhodes e Owens aconteceu depois que American Nightmare conquistou o título indiscutível da WWE ao derrotar Roman Reigns. O American Nightmare defendeu o título contra Ownes no 2024 PLE Berlin Bash.

As duas estrelas se enfrentaram na Uber Arena, em Berlim, Alemanha, onde Rhodes saiu vitorioso, apesar dos esforços de Owens. Este também foi o último confronto civil entre as duas estrelas, já que dois meses depois do PLE a disputa começou.

Cody Rhodes enfrentou Kevin Owens pela terceira vez na WWE na edição de 14 de dezembro de 2024 do Main Event de Saturday Night em uma partida de simples pelo WWE Undisputed Title. Como mencionado acima, Rhodes saiu vitorioso no confronto no Nassau Veterans Memorial Coliseum, em Uniondale, Nova York.

O quarto encontro entre as duas estrelas está marcado para 1º de fevereiro, no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, Indiana. O título indiscutível junto com o título da Águia Alada estão em jogo no quarto confronto. Enquanto Rhodes tentará defender o título e manter intacta sua invencibilidade, Owens tentará infligir danos e provar que é o “verdadeiro” campeão da WWE.

Quem você acha que levará a vitória no quarto confronto entre os dois? Como o resultado afetará a trajetória de sua rivalidade extrema na WWE? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

