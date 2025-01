Coldplay vence os fãs de críquete “Hearts novamente com este gesto” Jasprit Bumrah “durante um show ao vivo

Parece que o romance entre a banda de rock britânico e o marcapasso da Índia Jasprit Bumrah parece continuar. Coldplay, que realiza cinco shows na Índia entre 18 e 26 de janeiro, apelou a Bumrah durante seus shows ao vivo. O vocalista Chris Martin prestou homenagem a ele durante um de seus programas em Navi Mumbai, chamando -o de “número 1 no mundo”, ao qual Bumrah também mostrou sua gratidão nas mídias sociais. Agora, a camisa do teste Jasprit Bumrah era visível no palco como Martin, e a banda se apresentou na cidade natal de Bumrah Ahmedabad.

Jasprit Bumrah T -Shirt no Concerto Coldplay em Ahmedabad. pic.twitter.com/ubynypj868 – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 26 de janeiro de 2025

No primeiro show do Coldplay no Dy Patil Stadium, em Navi Mumbai, Chris Martin brincou que Jasprit Bumrah estava presente nos bastidores e pediu que ele parasse o show para derrotar em Martin.

No entanto, no próximo programa, Martin explicou que estava mentindo.

“Hoje, Bumrah nos enviou uma mensagem séria. Ele disse: “Ouça, eu não dei uma permissão para falar sobre mim em seus programas. Eu sou o maior jogador do mundo. Então, com respeito e amor por Jasprit, número um no mundo, esperamos que o enviemos amor por ele, mostrando esse clipe da Índia destruindo a Inglaterra – disse Martin durante o segundo programa.

Então, na tela gigante, ele tocou o clipe do icônico Yorker Bumrah sobre o lançamento de Inglaterra Ollie Pope durante a turnê de testes da Inglaterra na Índia em 2024.

Bumrah respondeu à nova fanfarra, notando -a nas mídias sociais.

“Isso me fez sorrir! Atmosfera incrível no concerto do Coldplay em Bombaim (do que vi aqui) e ainda mais especial para mencionar “, escreveu Bumrah no Instagram, reagindo ao tributo à equipe para ele.

Agora, o Coldplay segurando a camisa de Bumrah com eles no palco mostra respeito mútuo entre a equipe e o marcapasso.