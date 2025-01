Colgate vs. Previsão Exército, probabilidades: 2025 Celações de basquete universitário, 29 de janeiro, as melhores apostas por modelo comprovado

Dois dos principais competidores no confronto da Liga Patriota quando os Raiders Colgate lutam contra os Cavaleiros Negros do Exército na quarta -feira. Colgate vem de uma derrota de 81-77 contra a American no sábado, enquanto o Exército lançou uma decisão por 66 a 53 contra a Marinha no domingo. Os Raiders (9-12, 6-2 Patriot), que estão empatados no primeiro na conferência com a American, estão 3-8 na estrada nesta temporada. Os Cavaleiros Negros (11-9, 5-3 Patriot), que são o terceiro na liga, estão 8-3 em seu campo local em 2024-25.

A ponta da Gillis Field House em West Point, NY, é estabelecida para as 18h et. Colgate venceu as últimas 10 reuniões, incluindo uma vitória de 71 a 59 em 2 de janeiro. Colgate é o favorito de 4,5 pontos nas últimas chances de Colgate vs. O exército do consenso da Sportsline, enquanto o total de pontos acima/abaixo da pontuação é de 142,5. Antes de fazer qualquer Colgate vs. Exército, Confira as previsões de basquete universitário do modelo de projeção da Sportsline.

Aqui estão várias linhas de basquete universitário e tendências para o Exército vs. Colgate:

Colgate vs. Exército Spred: Colgate -4,5

Colgate vs. Exército acima/Under: 142,5 pontos

Colgate vs. Linha monetária do Exército: Colgate -187, Exército +155

COL: Os Raiders atingiram a equipe total em 21 de seus últimos 34 jogos (+5,95 unidades)

Exército: Cavaleiros Negros atingiram o jogo total em 17 de seus últimos 29 jogos (+3,75 unidades)

Por que você deveria apoiar Colgate

O sênior Eaves Jeff Woodward tem sido dominante. Apesar do tempo perdido devido a uma lesão, ele jogou em 13 jogos, todo mundo começa e calcula a média de 14,3 pontos, 7,5 rebotes, 2,9 assistências e um bloco em 26,8 minutos. Ele vem de um duplo com 25 pontos e 11 rebotes na derrota contra os americanos. Em uma vitória por 87 a 80 sobre Bucknell em 20 de janeiro, ele marcou 18 pontos e pegou nove rebotes.

O guardião sênior Nicolas Louis-Jacques é um dos três Raiders com anotações médias de dois dígitos. Em 21 aberturas, média de 12 pontos, 1,8 rebotes e 1,3 assistências em 28,3 minutos. Ele marcou em dois dígitos em quatro dos últimos cinco jogos, incluindo uma apresentação de 21 pontos, dois participantes e dois flanges em uma vitória de 90 a 67 sobre Lafayette em 18 de janeiro. Ele marcou 27 pontos em uma derrota por 79 a 73 para Iona em 22 de dezembro.

Por que você deve apoiar o exército

A guarda sênior Jalen Rucker é um dos quatro Cavaleiros Negros que tiveram uma média da pontuação da figura dupla. Em 19 jogos, todos começam, com média de 18,4 pontos, 4,6 rebotes, 3,1 assistências e 1,7 assaltos em 33,3 minutos. Ele marcou 20 ou mais pontos em sete jogos, incluindo 34 pontos da temporada e 13 rebotes em uma vitória extravagante de 103 a 100 sobre Le Moyne em 3 de dezembro. Ele marcou 29 pontos e acrescentou quatro rebotes em 70-68 venceu em Lafayette em 15 de janeiro.

O aluno do segundo ano Josh Scovens foi vermelho, marcando dois dígitos nos últimos cinco jogos. Em uma vitória de 76-71 sobre a Holy Cross em 22 de janeiro, ele marcou 25 pontos, enquanto pegou quatro rebotes e distribuiu três assistências. Ele marcou 22 pontos e acrescentou quatro rebotes e três bloqueios em uma vitória de 74-69 em Lehight em 11 de janeiro. Em 20 jogos, todos os iniciantes têm uma média de 16,2 pontos, 4,2 rebotes, 1,8 assistências, 1,2 assaltos e 1,2 bloqueios em 32,2 minutos.

Como fazer equipes do Exército contra Colgate

O modelo Sportsline está passando pelo total, projetando 144 pontos combinados.

Então, quem ganha Colgate vs. Exército e que lado da propagação atinge mais de 50% das vezes?