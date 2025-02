Colin Cowherd crede che 1 team NFC sarebbe adatto a Aaron Rodgers

Ora che i New York Jets hanno deciso di passare da Aaron Rodgers dopo due cupo stagioni con lui, ci sono sicuramente una manciata di squadre che saranno interessate ai suoi servizi.

Mentre i migliori giorni di Rodgers sono dietro di lui, potrebbe fungere da una decente soluzione di arresto per una squadra affamata di una squadra dopo un giocatore adatto nella posizione del quarterback.

Con il futuro di Matthew Staffford come membro dei Los Angeles Rams, Colin Cowherd ha dichiarato a “The Herd W/ Colin Cowherd” che Rams avrebbe dato a Rodgers l’opportunità di far rivivere la sua carriera.

“L’idea di giocare in questo sistema con quell’allenatore avrebbe fatto appello a qualcuno”, ha detto Cowherd.

“L’idea di giocare in questo sistema con quell’allenatore avrebbe fatto appello a qualcuno.”@Albertbreer Sul potenziale adattamento di Aaron Rodgers con RAM: pic.twitter.com/uuw1k46zfi – Herd M/Colin Cowherd (@theherd) 13 febbraio 2025

Mentre Rodgers è chiaramente superato il suo ruolo da protagonista, ci sono quelli che sentono di avere ancora un anno di calcio decente in lui dopo aver rilasciato 3.762 yard di passaggio e 20 passaggi di touchdown in questa stagione.

Rams ha alcuni talentuosi giocatori di abilità, tra cui ampi destinatari Cooper Kupp e Puka Nucua e rilasciano Kyren Williams, nonché alcuni giovani stalloni per la difesa.

Sean McVay, il loro allenatore, è stato a lungo considerato un mago offensivo e forse potrebbe ottenere il massimo da Rodgers.

Tuttavia, c’è la questione del bagaglio fuori campo di Rodgers, e il modo in cui presumibilmente sta cercando di dettare passivamente in modo aggressivo gli affari della sua squadra e ci si deve chiedere se LA lo affronterà.

La squadra è andata 10-7 in questa stagione e si è conclusa per la prima volta nella NFC West prima di perdere nel round di divisione con il possibile campione del Super Bowl Philadelphia Eagles, e bisogna pensare che non è troppo lontano dal diventare un concorrente.

PROSSIMO: Video mostra Puka Nacua Meeting LeBron James