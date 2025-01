Colin Cowherd dà alla NFL -Team una classe “D” per l’affitto di coaching

Dallas Cowboys ha ufficialmente nominato Brian Schottenheimer come il loro nuovo allenatore, che segna un cambiamento significativo nella leadership dopo aver separato i modi con Mike McCarthy.

Dopo aver prestato servizio come coordinatore offensivo dopo aver precedentemente partecipato come analista di coaching nel 2022, Schottenheimer è apparso come le migliori elezioni dopo che Cowboys ha valutato diversi candidati.

Tuttavia, non tutti sono entusiasti della decisione e il conduttore di Fox Sports Colin Cowherd non ha tagliato le parole in un recente episodio di “The Herd”.

“Brian Schottenheimer di Cowboys si sente assolutamente poco interessante. È una D “, ha detto Cowherd di dare un personaggio. “Venerdì Late News Dump è imbarazzante. Ancora una volta, l’ultima volta che è stato un caloroso coordinatore era 12, 13, 14 anni fa. Penso che i cowboy siano stati catturati a piedi e ecco come appare. “

"Brian Schottenheimer si sente assolutamente poco interessante. È un D."@ColincowherD Laurea Nuovo NFL -head Trainer Employment: pic.twitter.com/bkqe2sn3dq

Mentre Schottenheimer entra nel suo primo ruolo di allenatore principale, eredita una notevole pressione per fornire risultati.

Cowboys ha perso i playoff per la prima volta dalla stagione 2020 e la loro siccità del campionato continua a intrecciarsi in grande perché non hanno raggiunto una partita di campionato NFC o Super Bowl dal 1995.

L’obiettivo immediato sta ora cambiando per rafforzare il programma attraverso la bozza della NFL del 2025 e l’agenzia libera.

Il front office di Schottenheimer e Cowboys ha il loro lavoro scolpito per loro, e lo scetticismo sulla sua promozione va oltre le sue capacità di coaching.

I critici affermano che i cowboy hanno bisogno di più di semplici competenze tattiche, hanno bisogno di un leader in grado di fornire energia all’intera organizzazione.

Il successo a Dallas richiede non solo una forte pianificazione del gioco, ma anche qualcuno che può aumentare il morale e portare fresca energia in un franchising affamato di un campionato.

