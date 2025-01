Colin Cowherd fa una grande previsione sui playoff su Bills

I Buffalo Bills hanno fatto una potente affermazione nella loro wild card dell’AFC, travolgendo i Denver Broncos 31–7 e assicurandosi la quinta trasferta consecutiva al turno di divisione.

Anche se i Broncos sono balzati in vantaggio per 7-0, i Bills hanno risposto con un’inarrestabile serie di 31 punti, mostrando il tipo di dominio che ha fatto credere a molti che questo potrebbe essere il loro anno per rivendicare il Trofeo Lombardi.

L’analista della NFL Colin Cowherd ha condiviso questo ottimismo sulle prospettive del Super Bowl dei Bills.

Parlando al podcast “The Volume”, ha espresso la sua fiducia nella squadra di quest’anno.

“Penso che questo sia l’anno in cui i Buffalo andranno al Super Bowl. Penso che sia la versione migliore. Se riescono a rimanere in salute, non c’è niente che non mi piaccia in loro. Non riesco a trovare difetti nella squadra. “

“Penso che questo sia l’anno in cui Buffalo arriverà al Super Bowl” @colincoword & @JohnMiddlekauff sui Bills vincono sui Broncos e come Buffalo affronta i Ravens pic.twitter.com/CbzYb9wQkd — Il volume (@TheVolumeSports) 13 gennaio 2025

Cowherd ha riconosciuto che, sebbene i Bills non possano vantare la difesa più forte, ha tracciato parallelismi con i Kansas City Chiefs, che hanno trovato il successo in questa stagione nonostante i limiti offensivi.

La strada da percorrere porta a un elettrizzante scontro nel turno di divisione con i Baltimore Ravens, dando vita a quello che promette di essere un memorabile duello tra quarterback tra Josh Allen e Lamar Jackson.

I Ravens si guadagnarono il posto battendo i Pittsburgh Steelers 28-14 nella loro wild card game.

Mentre Baltimora ha ottenuto la vittoria nell’incontro della quarta settimana all’M&T Bank Stadium con una vittoria decisiva per 35-10, la prossima partita si sposta all’Highmark Stadium, dove i Bills hanno un impressionante record di 9-0 in questa stagione.

Mentre queste due potenti squadre si preparano ad affrontarsi, il terreno è pronto per quello che potrebbe essere un classico dei playoff istantanei.

Lo slancio dei Bills e il vantaggio sul campo in casa saranno messi alla prova contro una squadra dei Ravens che ha già dimostrato di poter gestire al meglio Buffalo.

