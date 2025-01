Colin Cowherd nomina l’allenatore che i Bears assumeranno

I Chicago Bears sono a un bivio critico mentre cercano il loro prossimo allenatore, una decisione che potrebbe plasmare il loro futuro per gli anni a venire.

Con la potenziale aggiunta di Caleb Williams, la posta in gioco non potrebbe essere più alta: l’allenatore giusto potrebbe aiutare a liberare lo straordinario talento della Williams e dare finalmente ai Bears il loro quarterback in franchising.

Ma nel competitivo Nord NFC non c’è molto spazio per gli errori.

In un recente episodio del podcast “The Herd”, Colin Cowherd ha dato un suggerimento intrigante: Mike McCarthy potrebbe essere la mano ferma di cui i Bears hanno bisogno.

Cowherd ritiene che la partenza di McCarthy da Dallas sia stata calcolata, limitando potenzialmente la capacità dei Cowboys di intervistare i migliori candidati coordinatori.

“Conosco Mike McCarthy. Il limite non è Andy Reid. Non è Sean McVay. Lo capisco, ma il suo livello in 18 anni, 12 volte sono i playoff. I Bears non sono una squadra dal soffitto alto in questo momento. Diciamo solo questo, ed è ciò che dimostra il suo curriculum, Mike McCarthy ti stabilizza molto rapidamente e ti trasforma in una squadra vincente.

“Invece di scaricare il tuo patrimonio netto in Bitcoin, che ne dici di aprire prima un conto di risparmio e di mettere giù le basi?”@ColinCowherd dice che i Bears dovrebbero assumere Mike McCarthy pic.twitter.com/Qil5y0BOvU — Equipaggio con Colin Cowherd (@TheHerd) 15 gennaio 2025

Prendendo spunto dalle recenti tendenze della NFL, l’analisi di Cowherd rileva come franchigie in difficoltà come Commanders, Broncos, Chargers e Patriots si siano rivolte ad allenatori esperti, tre dei quali vantano apparizioni al Super Bowl.

Anche se McCarthy potrebbe non raggiungere le vette di allenatori d’élite come Reid o McVay, la sua coerenza è innegabile.

Tracciando un parallelo interessante, Cowherd ha chiesto: “Invece di scaricare il tuo patrimonio netto in Bitcoin, che ne dici di aprire prima un conto di risparmio e di mettere giù le basi?”

Per una squadra dei Bears che sta ancora cercando la sua base, l’approccio di McCarthy potrebbe fornire le basi di cui hanno bisogno.

Il suo curriculum suggerisce che potrebbe trasformarli in un contendente costante ai playoff, ottenendo regolarmente 9-8 o 10-7 stagioni.

Quella stabilità potrebbe essere esattamente ciò di cui i Bears hanno bisogno prima di cercare un allenatore più giovane e dinamico che li porti al livello successivo.

