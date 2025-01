Colin Cowherd pensa che gli Steelers dovrebbero scambiare 2 stelle

I Pittsburgh Steelers entreranno in un’altra offseason senza vincere i playoff per l’ottava stagione consecutiva.

Sembra che tutto possa essere sul tavolo in termini di miglioramento della squadra, e questo include trovare il quarterback giusto.

Colin Cowherd di Fox Sports ritiene che gli Steelers dovrebbero fare grandi cose se vogliono ottenere un potenziale cliente di talento come Shedeur Sanders nel draft.

“Scambiarei TJ Watt, George Pickens, due scelte al primo turno se il tuo dipartimento di scouting dicesse ‘Shedeur Sander è il ragazzo'”, ha detto Cowherd giovedì, tramite “The Herd”.

"Scambierei TJ Watt, George Pickens, due giocatori del primo round e prenderei Shedeur Sanders se pensi che sia un QB titolare." — @ColinCowherd

I quarterback degli Steelers Russell Wilson e Justin Fields hanno entrambi giocato con grande impegno in questa stagione aiutando gli Steelers a raggiungere 10 vittorie e portarli ai playoff.

Tuttavia, quello era il limite che potevano raggiungere.

Wilson e Fields erano opzioni sicure come quarterback perché erano intelligenti con il calcio e sapevano come gestire l’attacco.

Ma alla fine, gli Steelers potrebbero aver bisogno di un quarterback che possa davvero sollevare la squadra.

Ora, vale la pena scambiare probabilmente il miglior difensore del gioco in TJ Watt per un ricevitore da 1.000 yard in George Pickens?

Probabilmente no.

Per non parlare del fatto che nell’ipotetico scenario di Cowherd, avrebbero regalato due giocatori del primo turno per un giocatore non provato.

Queste risorse sono troppo importanti.

Se stanno cercando un quarterback vincente che possa portarli al top, perché non provare a ottenere Aaron Rodgers a buon mercato se è disponibile?

Ha dimostrato di poter ancora giocare ad alto livello quest’anno e potenzialmente potrebbe portare con sé anche Davante Adams.

