Colin Cowherd reagisce all’assunzione di Aaron Glenn da parte dei jet

I New York Jets hanno finalmente fatto il grande passo assumendo il coordinatore difensivo dei Detroit Lions Aaron Glenn come prossimo allenatore.

Glenn arriva dopo un periodo impressionante che lo ha visto trasformare i Lions in una delle prime 10 difese.

Mercoledì, il conduttore di Fox Sports Colin Cowherd ha risposto alla squadra che assumeva Glenn mentre era in “The Herd”.

“Penso che (Glenns) sia impressionante. Ex Jet… non ho problemi con questo. Penso che i Jets abbiano il roster migliore (tra le squadre in cerca di un nuovo allenatore)”, ha detto Cowherd.