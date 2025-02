Colin Cowherd rivela ciò che ha sentito parlare di Luka Doncic -handel

Dallas Mavericks aveva uno dei primi cinque giocatori e lo ha lasciato andare.

Non molte squadre si vantano di avere una superstar di 25 anni, tanto meno una che le ha già portate alla finale della NBA nella Western Conference impilata.

Pertanto, tutti hanno cercato di scavare più a fondo e scoprire cosa stava succedendo.

Con questo in mente, l’analista della NBA Colin Cowherd ha affermato che una delle sue fonti gli ha detto che il GM Nico Harrison probabilmente non era responsabile di questo accordo.

“Basta fare commercio”@ColincowherD Condividendo il motivo per cui pensa che Mavs GM sia stato costretto a scambiare Luka Doncic con Lakers pic.twitter.com/df6izcofop – Volume (@TheVolumports) 5 febbraio 2025

Invece, la leadership superiore probabilmente lo ha costretto a prendere un appuntamento, motivo per cui si è persino stabilito per un solo primo turno.

Ha senso poiché MAVS ha alcuni nuovi proprietari e Doncic avrebbe diritto a un’estensione del contratto Supermax.

Poi di nuovo, anche se così, Mavs avrebbe potuto trovare un pacchetto commerciale migliore in cambio.

Presumibilmente Harrison ha parlato con il GM Pelinka Rob Pelinka di Los Angeles Lakers per tre settimane prima di terminare finalmente questo accordo, quindi non è come se non avesse più tempo sufficiente per testare il campo e misurare il miglior valore di Doncic.

Forse Harrison non condividerebbe i modi con Doncic.

Forse è stato costretto a farlo.

Non spiega ancora perché non farebbe una parte significativa del suo lavoro e cercherebbe di massimizzare il valore della sua risorsa più preziosa.

