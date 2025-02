Colin Cowherd rivela ciò che sente sui colloqui commerciali di Matthew Stafford

Il panorama commerciale della NFL è ronzante con speculazioni dopo l’accordo di successo NBAS Luka Doncic-Anthony Davis e Colin Cowherd ha aggiunto carburante al fuoco con un entusiasmante scenario a tre team.

La sua proposta teoria commerciale coinvolge giganti di New York, Los Angeles Rams e un potenziale Aaron Rodgers -Twist, catturato come fan e analisti.

Secondo Cowherd, un prolungato regista della NFL ha suggerito che questa idea apparentemente a lungo termine potrebbe avere più profitti di quanto si pensasse inizialmente.

Nel suo spettacolo “The Herd”, Cowherd ha rivelato che Los Angeles Rams aveva preso in considerazione la possibilità di scambiare Matthew Stafford ai Giganti in cambio della loro più ricercata bozza.

L’apparente frustrazione di Rams proveniva dalle discussioni in corso di quarterback e commenti pubblici della moglie di Staffford combinati con la loro riluttanza a ristrutturare il suo contratto per un accordo più ampio.

La situazione di New York Giants aggiunge un altro livello a questo scenario.

Con il capo allenatore Brian Daboll e GM Joe Schoen, che affrontano la crescente pressione per consegnare risultati, l’insoddisfazione della squadra con l’attuale bozza di quarterback sta rendendo un veterano come Stafford a un’opportunità interessante per stabilizzare la loro lista.

“Ciò che Rams vuole, mi viene detto che vogliono i giganti 1. Elezione rotonda al n. 3 “, ha spiegato Cowherd. “Vogliono fare questa scelta, muoversi e ottenere più scelte. Perché? Quindi hanno scelte extra per il prossimo anno quando devono salire per ottenere un QB. “

Matthew Stafford ai giganti. Aaron Rodgers a Rams. Ascoltare @ColincowherD fuori… “Ho fatto alcune chiamate ieri e alcuni messaggi questa mattina. Suggerrò qualcosa.” pic.twitter.com/hernipvd0u – Herd M/Colin Cowherd (@theherd) 13 febbraio 2025

Invece di ricoprire la loro posizione di bozza, potrebbero recitare di nuovo e accumularsi nel 2026, un anno che promette una classe di quarterback impilata con Arch Manning.

È qui che entra in scena Aaron Rodgers, che potenzialmente funge da bridge -quarterback in una stagione o due, mentre la squadra si posiziona per il loro futuro franchising.

I social media sono stati sopraffatti dalle reazioni dei fan che vanno dall’eccitazione alla possibilità che Rodgers a Los Angeles allo scetticismo sulla complessità di tale accordo.

