Colin Cowherd rivela la sua previsione per il Super Bowl

È rimasto poco tempo per condividere i carri armati del Super Bowl mentre il Super Bowl di domenica è arrivato e Kansas City Chiefs è destinato a incontrare le Philadelphia Eagles in un Super Bowl LVII-Rematch rivolto alla prima tre torta nella NFL-la storia.

Non puoi essere un membro della sala multimediale della NFL senza prendere una posizione dura su una previsione del Super Bowl e Colin Cowherd ha recentemente consegnato il suo.

Con il gregge a New Orleans per la settimana del Super Bowl, Cowherd ha condiviso la sua scelta ufficiale del Super Bowl domenica mattina.

“Occasionalmente, sceglievo (Tom) Brady nei più grandi giochi e mi è stato quasi sempre ricordato che è stato un errore … Mi piace Kansas City”, ha detto Cowherd.

.@ColincowherD Fa la sua scelta ufficiale #Superbowlix “Occasionalmente, sceglievo Brady nei più grandi giochi e mi è stato quasi sempre ricordato che è stato un errore … Mi piace Kansas City 30-27.” pic.twitter.com/ydunqtnehl – Herd M/Colin Cowherd (@theherd) 9 febbraio 2025

Cowherd ha spiegato perché sceglie i capi, ha messo in evidenza il record di 12-0 della squadra in partite a un punteggio in questa stagione, dando a Andy Reid crediti per quanto costantemente la sua squadra gestisce da una settimana di addio che tutti si sono uniti con un’altra impressionante statistica che ha elencato lo ha portato a stabilirsi Su una vittoria del 30-27 per i capi.

I capi hanno vinto il Super Bowl LVII contro gli Eagles 38-35, e sebbene si tratti di due della massima difesa della NFL, sembra appropriato che avranno un’altra spara contro i comandanti di Washington.

Cowherd ha anche accreditato i Chiefs per vincere 37 partite consecutive quando hanno vinto la partita di entrate e ha notato che sono 7-0 quest’anno anche quando il loro avversario non genera un fatturato.

Le entrate saranno una partita interessante in quanto si trattava di due delle squadre instabili della lega per quanto riguarda i regali in questa stagione, i boss hanno girato la palla solo 14 volte mentre gli Eagles l’hanno fatto 15 volte.

Vedremo se Cowherd ha ragione tra poche ore.

