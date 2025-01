Colin Cowherd rivela perché i Bills hanno perso contro i Chiefs

I Buffalo Bills erano a quattro punti dal Super Bowl.

Invece, porteranno il loro record nei playoff contro Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs a 0-4.

Secondo Colin Cowherd, è a causa di Sean McDermott.

Dopo la straziante sconfitta contro i Chiefs, Cowherd si rivolse a X per sostenere che non avevano nessuno da incolpare se non se stessi per essere iperconservatori.

Buffalo non ha nessuno da incolpare se non se stessa. Iper conservatore. — Colin Cowherd (@colincowhoherd) 27 gennaio 2025

A dire il vero non sembrava affatto così.

L’allenatore McDermott ha scelto di optare per due all’inizio della partita.

Ci è riuscito più volte anche al quarto down; la sua squadra è stata fermata.

Alla fine, è difficile puntare il dito contro un’altra perdita straziante.

Certo, spetta a McDermott tenere pronta la sua squadra e trovare finalmente un modo per battere i Chiefs, soprattutto dopo averli sconfitti più volte nei playoff e battendoli nella stagione regolare.

Tuttavia, a volte non c’è nulla che nessuno possa fare.

A questo punto, i Chiefs e i Mahomes sembrano semplicemente inevitabili, almeno nell’AFC.

Josh Allen ha giocato il miglior calcio della sua carriera in questa stagione.

Ancora una volta, ha giocato molto bene anche nella sconfitta di fine stagione contro i Chiefs.

Sfortunatamente, la difesa dei Bills non è riuscita a reggere il confronto sul campo.

I Chiefs stanno ora cercando di vincere il loro terzo Super Bowl consecutivo.

D’altra parte, i Bills potrebbero essere sul punto di separarsi dal loro allenatore dopo aver vinto 15 delle 20 partite giocate in questa stagione.

