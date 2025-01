Colin Cowherd sceglie il vincitore del Super Bowl

I Buffalo Bills entrano in quello che potrebbe essere il loro momento di playoff più decisivo nella storia recente.

Mentre l’obiettivo di lunga data della squadra è stato quello di superare i Kansas City Chiefs nella postseason, ora devono affrontare un diverso tipo di sfida: contenere sia Lamar Jackson che Derrick Henry dei Baltimore Ravens.

Con l’avvicinarsi di questa partita cruciale, il conduttore di FOX Sports Colin Cowherd si è fatto avanti con la sua previsione per il Super Bowl.

“Josh Allen è stato fantastico. … Penso che Buffalo vincerà il Super Bowl”, ha detto Cowherd in “The Herd”.

“Penso che Buffalo vincerà il Super Bowl. Questa è la mia scommessa.”@ColinCowherd preferendo le banconote ai corvi pic.twitter.com/6F74wiORHN — Equipaggio con Colin Cowherd (@TheHerd) 17 gennaio 2025

Secondo l’analisi di Cowherd, tutti i tasselli sono finalmente andati al loro posto per il successo di Buffalo in questa stagione.

Crede che questa iterazione della squadra si distingua come la più forte mai vista, con un roster che non mostra evidenti debolezze quando è in buona salute.

Immagina uno scenario in cui i Bills sconfiggono i Ravens in uno scontro Allen-Jackson che promette di essere un gioco che trascende le alleanze della squadra.

Sia i Bills che i Ravens hanno costruito roster impressionanti attorno ai loro quarterback di calibro MVP e per tutta la stagione si sono costantemente mostrati come legittimi contendenti al campionato.

Eppure solo una squadra continuerà il suo viaggio verso il premio finale.

La difesa di Buffalo affronta forse la prova più dura contro l’offensiva dinamica di Baltimora.

Anche se potrebbe non essere realistico fermare completamente i Ravens, la chiave sta nel limitarne l’efficacia.

Come in molte partite di playoff ad alto rischio, il risultato potrebbe dipendere da quale squadra vincerà la battaglia per il turnover in quella che promette di essere una gara elettrizzante.

