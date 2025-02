College Baseball Week 2: Top 25 Clace, Game of the Week e What to Watch

La seconda settimana del 2025 la stagione di baseball universitaria è nei libri e grazie a diversi disturbi, ci sono stati shock per i 25 migliori sondaggi. Dopo aver lasciato cadere due partite durante il fine settimana, Virginia è scivolata in classifica e ha aperto la strada a LSU per rivendicare al posto del n. 2.

Ecco come cercano la Top 25 per la 2a settimana, oltre a uno dei nostri giochi preferiti della settimana e cosa guardiamo nelle prossime settimane.

Il gioco della settimana

Dai un’occhiata a questa corsa a casa della frizione da Alabamovy Will Hodo, che ha contribuito a crescere la marea in giro per l’Ohio.

“Li ho uniti nel quarto e ho detto:“ Amico, andremo a Bullpen, appenderà cinque zeri e torneremo e vinceremo questa cosa. “” Giù per 10-0 prima, @Alabamabsb attaccato di nuovo per battere lo stato dell’Ohio e vinto @Jaxcbc. pic.twitter.com/x1w7unvpuk – d1baseball (@d1baseball) 24 febbraio 2025

Guarda il giocatore

Jace Laviolette, RF, Texas A&M

Il outfielder è stato la base per gli agies nelle ultime due stagioni e quest’anno non è diverso. Kiley McDaniel di ESPN lo ha menzionato come la sua prospettiva n. 1 nella prossima proposta MLB ed è stata nominata nell’elenco del 2025 Golden Spikes Award. Finora ha colpito tre corse in casa in questa stagione e ha registrato otto RBI. La vera sfida arriverà da lui in post -stagione: può tornare alla serie di campionati e il Texas A&M può arrivare in cima questa volta?

Guardia

2 LSU vs. No. 19 Dallas Baptist (mercoledì 20:00)

Dallas Baptist dovrà affrontare la LSU nella serie di baseball del Amega Bank College, che è stata introdotta da Kubot ad Arlington, in Texas, dovrà anche affrontare quella che potrebbe anche essere una partita casalinga per Patriots. Patriots ha sofferto martedì scorso dopo aver perso con il Texas Rio Grande Valley 15-5; Hanno avuto il vantaggio di entrare al nono posto prima che Vaqueros registrasse 11 punti per soli cinque colpi. Uno dei motivi per cui seguiamo il lanciatore Luke Pettitte, figlio della Hall of Famer Andy Pettitte. D’altra parte, LSU ha avuto il solito inizio dominante della stagione. Le Tigers sono la seconda squadra più alta della SEC per il Texas A&M, ma una buona prestazione contro un’altra squadra che potrebbe dare loro un vantaggio.

Top 25 aggiornato

Ecco D1baseball.com 2 Top 25 migliori 25 grafici più informazioni su un’altra partita di ogni squadra.

Sempre a est.

1. Texas A&M Aggies

Ordine precedente: 1

Documentazione: 5-1

Un altro gioco: vs. Texas State, 19:00 di martedì (Secn+)

2. Tigri LSU

Ordine precedente: 3

Documentazione: 6-1

Un altro gioco: vs. Dallas Baptist, 20:00 di mercoledì

3. Volontari del Tennessee

Ordine precedente: 4

Documentazione: 7-0

Un altro gioco: vs. North Alabama, 16:30 martedì (Secn+)

4. Arkansas Razorbacks

Ordine precedente: 5

Documentazione: 6-1

Un altro gioco: vs. Grambling, 16:00 di martedì (Secn+)

5. Tar tacchi

Ordine precedente: 6

Documentazione: 6-0

Un altro gioco: vs. VSU, 16:00 di martedì (Accnx)

6. Georgia Bulldogs

Ordine precedente: 8

Documentazione: 8-1

Un altro gioco: Nello stato della Georgia, 18:00 di mercoledì

7. Florida State Seminoles

Ordine precedente: 9

Documentazione: 7-0

Un altro gioco: a Jacksonville, 18:00 di martedì

8. Florida Gators

Ordine precedente: 10

Documentazione: 7-0

Un altro gioco: A Stetson alle 18:30 di martedì (ESPN+)

9. Oregon State Beavers

Ordine precedente: 7

Documentazione: 5-2

Un altro gioco: vs. Baylor, 20:00 di venerdì

10. Virginia Cavaliers

Ordine precedente: 2

Documentazione: 3-3

Un altro gioco: vs. VMI, 15:00 di mercoledì (Accnx)

11. Oregon Ducks

Ordine precedente: 11

Documentazione: 6-2

Un altro gioco: vs. Columbia, 18:05 di venerdì

12. Wake Forest Demon Deacons

Ordine precedente: 13

Documentazione: 7-1

Un altro gioco: vs. Elon, 16:00 di martedì (Accnx)

13. Clemson Tigers

Ordine precedente: 14

Documentazione: 6-1

Un altro gioco: vs. Winthrop, 16:00 martedì (Accnx)

14. Vanderbilt Commodores

Ordine precedente: 15

Documentazione: 7-1

Un altro gioco: vs. Tennessee Tech, 17:30 di martedì (Secn+)

15. Texas Longhorns

Ordine precedente: 16

Documentazione: 5-1

Un altro gioco: vs. UIW, 19:30 di martedì (Secn+)

16. Oklahoma Sooners

Ordine precedente: Insoddisfatto

Documentazione: 6-0

Un altro gioco: vs. Texas Southern, 17:00 di martedì (Secn+)

17. Duke Blue Devils

Ordine precedente: 17

Documentazione: 4-3

Un altro gioco: a Campbell, 17:00 di martedì

18. Mississippi State Bulldogs

Ordine precedente: 18

Documentazione: 6-1

Un altro gioco: vs. Troy, 17:00 di martedì (ESPN+)

19. Dallas Baptist Patriots

Ordine precedente: 20

Documentazione: 6-1

Un altro gioco: vs. LSU, 20:00 di mercoledì

20. UC Santa Barbara Gauchos

Ordine precedente: 21

Documentazione: 6-1

Un altro gioco: a Pepperdine, 17:00 di martedì (ESPN+)

21. Troy Trojans

Ordine precedente: 24

Documentazione: 6-1

Un altro gioco: Nello stato del Mississippi, 17:00 di martedì (Secn+)

22. Southern Mississippi Golden Eagles

Ordine precedente: Insoddisfatto

Documentazione: 7-1

Un altro gioco: In Ole Miss, 17:00 di martedì (Secn+)

23. Cincinnati Bearcats

Ordine precedente: 25

Documentazione: 4-2

Un altro gioco: In UNLV, 21:05 di lunedì

24. Ole Miss Rebels

Ordine precedente: Insoddisfatto

Documentazione: 6-1

Un altro gioco: vs. Miss meridionale, 17:00 di martedì (Secn+)

25. Frogs TCU Horned

Ordine precedente: 22

Documentazione: 5-2

Un altro gioco: vs. Tarleton State, 19:00 di martedì (ESPN+)