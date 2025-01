College Football Playoff 2024: primo sguardo alle semifinali

Il College Football Playoff è tornato in un luogo familiare. Le semifinali si giocano con quattro squadre in lizza per il titolo nazionale.

Dopo la vittoria per 23-10 dell’Allstate Sugar Bowl contro la Georgia giovedì, Notre Dame affronterà la Penn State il 9 gennaio al Capital One Orange Bowl alle 19:30 ET (ESPN). Alla vigilia di Capodanno, Penn State è avanzata sconfiggendo Boise State 31–14 al Vrbo Fiesta Bowl.

Il Texas aveva bisogno di un doppio straordinario 39-31 il giorno di Capodanno per sfuggire a una dura squadra dell’Arizona State, e i Longhorns affronteranno l’Ohio State, che ha sconfitto l’Oregon 41-21, nel Rose Bowl presentato da Prudential alle 19:30 ET (ESPN). . 10 gennaio al Goodyear Cotton Bowl Classic.

Ecco un primo sguardo agli incontri di semifinale tra le quattro squadre rimanenti nel campo da 12 squadre. –Heather Dinich

Vai a:

Penn State contro Notre Dame

Texas contro stato dell’Ohio

Quando: 9 gennaio alle 19:30 ET. TV: ESPN

Abdul Carter sarà abbastanza bravo da avanzare alle semifinali? Kevin Abele/Icon Sportswire

Cosa abbiamo imparato nei quarti di finale: Il linebacker della Penn State Drew Allar è più vicino a raggiungere il suo pieno potenziale nel draft NFL. Quando Allar è stato reclutato alla Penn State, è stato con l’aspettativa che avesse abbastanza talento per contribuire a portare il programma sulla scena nazionale. Bene, i Nittany Lions sono qui, ma non senza alcuni ostacoli sulla strada. È stata una curva di apprendimento per Allar, anche se alcuni dei lanci che ha effettuato contro Boise State al Fiesta Bowl erano del calibro della NFL. Ma ciò che ha elevato il suo gioco sono state le sue 13,8 yard per tentativo di passaggio, un record in carriera. E tutti e tre i suoi touchdown sono avvenuti con lanci di almeno 10 yard, legando la sua carriera al massimo. Se Allar riuscirà a portare i Nittany Lions a nuovi traguardi, le sue azioni cresceranno con loro.

Consigli dell’editore

1 Correlato

“Ha un sacco di talento grezzo e gioca bene all’interno del loro sistema”, ha detto a ESPN un GM della NFL. “Ma c’è ancora qualcosa che non va. Tuttavia, finalmente sta facendo grandi lanci e mostrando parte del potenziale menzionato prima. Sono cautamente ottimista riguardo al suo futuro”.

Fattore X: DE Abdul Carter. Il Big Ten Defensive Player of the Year si è infortunato nel primo tempo contro Boise State e giovedì ha pubblicato una foto su X Darth Vader in una vasca bacta, forse anticipando il suo ritorno. Un portavoce della scuola ha detto giovedì che la squadra non aveva ulteriori aggiornamenti. La difesa della Penn State era ancora d’élite senza Carter contro Boise State, ma il ritorno del miglior giocatore dei Nittany Lions e probabilmente della scelta al primo turno del draft NFL sarebbe un enorme impulso nella partita più importante mai vista. L’allenatore della Penn State James Franklin non ha fornito alcuna informazione oltre ai suoi commenti dopo il Fiesta Bowl. “Ovviamente,… la sicurezza, la salute e il benessere dei nostri ragazzi sono la priorità numero uno”, ha detto Franklin. “Ma poi so che Abdul vorrà giocare la prossima settimana e farà tutto il possibile per giocare la prossima settimana, se potrà.

Come vince Penn State: Rendere Notre Dame unidimensionale eliminando il suo gioco di corsa e costringendo gli irlandesi a una terza e lunga situazione. Segnare punti non è stato facile contro l’avara difesa della Georgia, poiché il miglior attacco di Notre Dame è stato un calcio d’inizio per un touchdown all’inizio del secondo tempo e un campo corto creato da un turnover alla fine del primo tempo. Se Penn State può fare quello che ha fatto contro Boise State – limitando Ashton Jeanty al suo totale di corsa più basso della stagione – il quarterback di Notre Dame Riley Leonard avrà una lunga giornata cercando di fare giocate esplosive nel gioco di passaggio. — Heather Dinich

Cosa abbiamo imparato nei quarti di finale: La difesa di Notre Dame è stata buona come pubblicizzata contro la Georgia allo Sugar Bowl. Il Fighting Irish è entrato in gioco al secondo posto nella classifica FBS in difesa del punteggio, cedendo 13,8 punti. La difesa ha concesso solo un canestro nel primo tempo. I Bulldogs sembravano diretti verso un touchdown alla fine del primo quarto, ma la sicurezza irlandese Adon Shuler ha respinto la palla dal linebacker Trevor Etienne. Jaiden Ausberry si è ripreso al Notre Dame 10. Dopo che gli irlandesi si sono portati in vantaggio per 6-3 su un field goal da 48 yard a 38 secondi dalla fine del primo tempo, la loro difesa ha escogitato la giocata più importante della partita. Al primo e 10 al Georgia 25, il quarterback Gunner Stockton è stato licenziato da RJ Oben, liberando la palla. Tackle Junior Tuihalamaka ha recuperato un fumble al Georgia 13. Il quarterback Riley Leonard ha lanciato un touchdown da 13 yard a Beaux Collins nel gioco successivo per dare agli irlandesi un vantaggio di 13-3. Gli irlandesi hanno fatto un buon lavoro contro la corsa, limitando i Bulldogs a 101 yard di corsa e licenziando Stockton quattro volte.

Fattore X: Leonardo. L’offesa di Notre Dame ha fatto proprio la cosa giusta contro la Georgia allo Sugar Bowl, e il trasferimento dell’ex Duke è stato un grande motivo per cui. Passava 15 su 29 per 90 yard e correva 14 volte per 80 yard. Con i Bulldogs che contenevano in gran parte i tailback Jeremiyah Love e Jadarian Price (combinando per 56 yard su 16 carry), Leonard ha dovuto sostenere lui stesso gran parte dell’offesa. Ha fatto alcune corse enormi per i primi down, oltre a lanciare un touchdown a Collins. I ricevitori di Notre Dame hanno faticato a ottenere una grande separazione contro la secondaria della Georgia, e le cose probabilmente non diventeranno molto più facili contro i Nittany Lions. Penn State è il n. 8 nell’FBS in run defence, cedendo 100,9 yard a partita. Leonard potrebbe dover fare ancora di più se gli irlandesi vogliono vincere l’Orange Bowl.

Come vince Notre Dame: Considerati i limiti offensivi di Notre Dame (almeno contro ottime difese), la sua difesa dovrà continuare a forzare palle perse e lasciare il campo al terzo down, che è esattamente quello che ha fatto contro la Georgia. La pressione su Allar sarà una priorità. Anche un’altra grande giocata su squadre speciali, come il calcio d’inizio di 98 yard di Jayden Harrison per un touchdown che apre il secondo tempo contro i Bulldogs, non farebbe male. Il calciatore irlandese Mitch Jeter è stato più che solido contro la Georgia, convertendo tre tentativi di canestro più lunghi di 40 yard. Anche Notre Dame deve ripulire i suoi 10 rigori. — Marek Schlabach

Quando: Giovanni. 10, 19:30 ET TV: ESPN

Il Texas affronterà l’Ohio State nelle semifinali del CFP. Immagini di Dale Zanine-Imagn

Cosa abbiamo imparato nei quarti di finale: Il Texas ha attraversato una vera crisi di identità nelle ultime sei settimane a causa della criminalità. I Longhorns sono passati dal dominio precipitoso nelle ultime due partite della stagione regolare all’incapacità di correre nel campionato SEC, al predominio precipitoso nel primo turno contro Clemson, alla lotta sul campo contro l’Arizona State. Quindi quale attacco precipitoso del Texas si manifesterà contro lo stato dell’Ohio? Non c’è dubbio che il Texas avrà bisogno di più fretta per battere i Buckeyes. Forse il placcaggio offensivo Cameron Williams sarà abbastanza in salute per giocare e aiutare a cambiare le cose. In ogni caso, abbiamo appreso che il Texas ha ancora del lavoro da fare per mettere insieme una prestazione offensiva completa.

Fattore X: Casco TE Gunnar. Al Texas piace usare la sua grinta nell’attacco dell’allenatore Steve Sarkisian, e Helm ha avuto un grande successo nella vittoria sull’Arizona State, con tre ricezioni per 56 yard – e il touchdown vincente ai tempi supplementari. Helm è stato grande anche nella vittoria del round di apertura su Clemson con sei ricezioni per 77 yard e un punteggio. Sarkisian lo ha elogiato mentre lo conduceva al Chick-Fil-A Peach Bowl, dicendo: “La quantità di cose che un tight end deve fare nei nostri sistemi lo rende estremamente prezioso. Quando ne hai uno buono, penso che renda il nostro vive molto più facilmente dal punto di vista di un playcaller.”

Come vince il Texas: Il Texas è stata la difesa numero 1 nel paese per un motivo per gran parte della stagione, e lo abbiamo visto per gran parte della sua vittoria sullo stato dell’Arizona. I Longhorns dovranno continuare a dare il tono andando avanti e inseguire Will Howard per metterlo a disagio. Il Michigan ha fornito un progetto per la vittoria a novembre, dominando i Buckeyes su entrambe le linee di mischia. Il Texas ha sicuramente il potenziale per farlo con i suoi fronti difensivi e offensivi. Ma i Longhorns dovranno assolutamente essere migliori in attacco per avere qualche possibilità di vincere. A volte furono sopraffatti dal fronte difensivo più piccolo dello Stato dell’Arizona. –Andrea Adelson

Cosa abbiamo imparato nei quarti di finale: Nessuno può fermare Jeremiah Smith e, per estensione, il reato dell’Ohio State. Contro una squadra dell’Oregon che li aveva battuti in ottobre, i Buckeyes sono usciti dal Rose Bowl pronti a dimostrare che i Ducks non hanno il loro numero. Con Smith che ha preso cinque palloni per 161 yard e due touchdown di oltre 40 yard solo nel primo tempo (ha terminato con 187 yard), sembrava che l’Ohio State stesse giocando a una velocità diversa mentre l’Oregon sembrava impotente. entrambi i lati della palla. Il wide receiver del primo anno era una cosa confusa, superando con facilità i Ducks del secondo posto mentre dimostrava di non essere solo il miglior debuttante del paese – o il miglior wide receiver – ma uno dei migliori giocatori di questo sport. Ha aiutato il fatto che quasi tutti i giocatori di abilità dell’Ohio State che hanno toccato la palla hanno trovato l’oro: il running back TreVeyon Henderson ha registrato una media di yard a doppia cifra per carry e ha aggiunto due touchdown, e il ricevitore largo Emeka Egbuka ha aggiunto un suo enorme gioco su un touchdown da 42 yard. preda. nella prima metà. Era tutto un promemoria del fatto che la migliore versione di questa squadra di Buckeyes potrebbe essere semplicemente inarrestabile.

Fattore X: Henderson. La difesa del Texas potrebbe non avere altra scelta se non quella di svendersi per fermare Smith, e sebbene Smith possa ancora ottenere il suo, certamente apre le cose ad altri wideout nell’attacco dei Buckeyes oltre a Henderson. Il senior non è stato particolarmente esplosivo in questa stagione, ma è stato costante. Ma a Pasadena sembrava più in forma che mai, registrando la sua prima partita da 100 yard della stagione. Non c’è dubbio che il gioco aereo dell’Ohio State sia il suo punto di forza, ma se riesce ad abbinarlo alla corsa più coerente di Henderson, i Longhorns avranno difficoltà in difesa.

Come vincerà lo stato dell’Ohio: I Buckeyes ora hanno una chiara ricetta per il successo. La fiducia che hanno ereditato dalla vendetta per la perdita dei Ducks dovrebbe essere una prova sufficiente del fatto che hanno il talento e l’esecuzione per battere qualsiasi squadra, specialmente il Texas. Sarà necessaria una buona dose di Smith e una difesa robusta che finora ha avuto più licenziamenti di qualsiasi altra squadra di playoff dovrà fare pressione su Quinn Ewers, ma molto ricadrà sicuramente sulle spalle di Will Howard. Al Rose Bowl, Howard sembrava a suo agio come in tutta la stagione. Non ha commesso errori importanti, ha lanciato tre passaggi di touchdown e ha trovato Smith più e più volte con grande successo. Dovrà fare più o meno la stessa cosa al Cotton Bowl. — Paolo Uggetti