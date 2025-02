College Softball 2025 Anteprima: migliori squadre, previsioni WCWS

La stagione del softball College 2025 è qui!

L’Oklahoma può vincere il loro quinto titolo diretto o un’altra squadra aumenterà il trofeo del campionato nazionale? L’ex asso di Stanford Ace Nijaree Canady in Texas Tech? Sono i Gators della Florida davvero Quello Buono per tutte le loro aggiunte fuori stagione? Che ne dici di rielaborare la conferenza?

Ci sono molte storie interessanti nel 2025, quindi abbiamo chiesto ai nostri esperti-Jenny Dalton-Hill, Amanda Scarborough, Michele Smith e Madison Shipman- per rispondere ad alcune delle più grandi domande per aiutarti a prepararti per la stagione.

Hanno anche fatto le prime selezioni per i giocatori dell’anno, le previsioni di WCWS e hanno condiviso ciò che guardano Clearwater InvitationalQuesto inizia il 13 febbraio.

Vai a:

Storie più grandi I più grandi ostacoli a ou

Nuovi arrivati ​​| Squadre addormentate

POY RECKS | Previsioni WCWS

Clearwater Invitational

Qual è la trama più grande del softball del college per il 2025?

Jenny Dalton-Hill: Quale classe di trasferimento avrà il maggiore impatto? Abbiamo visto lo spostamento dell’attenzione del softball nel mondo in Texas Tech a causa della Nijaree Canady Jug, ma quanto velocemente migliorerà altri trasferimenti della traiettoria del programma?

Amanda Scarborough: Tutto sconosciuto. Quest’anno sarà l’anno di giocatori e squadre rivoluzionari con così tanti cambiamenti che entrano nella stagione: squadre di nuove conferenze, molti ingranaggi a impatto, un sacco di cambiamenti nel coaching e molte classi più anziane di anziani che completeranno l’ultima stagione!

Michele Smith: Tutta la “novità” dovrà affrontare molte conferenze di potere. Sarà interessante vedere come si svolge il sovraccarico della conferenza con nuovi problemi di viaggio e concorrenti dei giocatori nei nuovi stadi. Per alcuni, potrebbe essere una sfida adattarsi rapidamente.

Madison Shipman: L’adattamento a nuovi cambiamenti sarà senza dubbio uno dei più grandi eventi della stagione. Ma un altro che mi viene in mente è che l’Oklahoma sta guardando quest’anno. Ci sarà potere dopo aver completato la classe di anziani, che ha vinto quattro campionati nazionali consecutivi, il potere di raggiungere i cinque di fila?

Qual è il più grande ostacolo nella ricerca di una torba a cinque?

Dalton-Hill: Sento di rimanere una ripetizione per questa domanda: come fanno i soon a mantenere la loro cultura così tanti giocatori di laurea nell’ultima stagione? Dynamics Player si muove con nomi diversi in posizioni, ma questi giocatori possono gelificare e mantenere il “primo programma” e trovare il leader che li guida lì? Avranno sempre talento, ma essere il vantaggio di un giocatore è una salsa magica.

Editori birichini

Scarborough: Competitivo senza la loro classe superiore. Questo è stato un gruppo di vincitori che sapevano come navigare in tutte le diverse sfide che affrontano durante il loro tempo per indossare le uniformi. Chi si esibirà per soddisfare queste lacune/grandi guardie? Che aspetto ha questo programma senza questi antipasti a quattro anni?

Fabbro: L’Oklahoma non avrà brocche dominanti in un cerchio che una volta in passato, né la sua veterana classe senior, che credeva di non poter perdere. Credo che i dipendenti dell’allenatore Patty Gasso otterranno la difesa e colpiranno il successo e l’allenatore Jennifer Rocha utilizzerà il personale di Chander per la competizione. È ancora una squadra forte prima, ma dovranno vincere in modo diverso.

Shipman: Scopri qual è l’identità di questa squadra. Questa stagione riguarderà principalmente l’identificazione dei nuovi punti di forza dell’Oklahoma. Sarà un attacco domestico? Titching dominante in un cerchio? Difesa delle luci?

Quale nuovo arrivato o trasferimento avrà il maggiore impatto oltre al Canada?

Scarborough: Brocca matricola UCLA Addisl Fisher. Da quando si è impegnata nell’UCLA nel 2022, ci sono stati molti occhi su Fisher’s Fisher, molti occhi. Sii molto divertente.

Dalton-Hill: Oklahoma State Pit di Ruby Meylan. È una grande scelta di cowgirls, che aveva bisogno di un sostituto per Lexi Kilfoyl. Meylan, che ha giocato a Washington la scorsa stagione, si è unito alla classe High -End di altri quattro marcia. Quando Oklahoma e Texas lasciano il Big 12 Pro Sec, che lascia la porta aperta alla nuova scuola per regnare il più alto.

Fabbro: Jenny, sono Homer quando sono d’accordo con te?! L’allenatore Kenny Gajewski ha fatto un ottimo lavoro quando raccoglievano brocche e battitori chiave per lo stato dell’Oklahoma e penso che quest’anno non sia diverso. Meylan sarà forte in cerchio con grande entusiasmo ed esperienza. Un’altra talentuosa trasmissione di monitoraggio è il outfielder Megan Delgadillo; Può intervenire e correre ed è un giocatore dinamico.

Shipman: Auburn Jug Haley Rainy. Rainy era il 2024 Big West Džbán dell’anno e nelle ultime due stagioni si trovava nei regionali. Dopo essersi laureato da oltre 280 turni della scorsa stagione, Auburn aveva bisogno di una spalla a impatto e si è piovoso.

Quale squadra al di fuori della Top-10 preseason ha le migliori possibilità di raggiungere il World World College delle World Series?

Dalton-Hill: Sono homer quando scelgo l’Arizona? Penso che Wildcats abbia una nuova vita quando iniziano una stagione con un parco giochi completo e sano. La scorsa stagione, si sono classificati occasionalmente sul campo a causa di un infortunio. Si sono laureati ai grandi scambisti, ma la palla vola sempre per i gatti selvatici. Hanno anche cambiato il pestaggio di allenatori e Amber Freeman ha redini per i pipistrelli. Lasciali rilassare e lasciarlo volare.

Scarborough: Arizona. Wildcats è arrivato a Super Regionals la scorsa stagione nonostante tutte le loro ferite nel cerchio. Nel 2025, inizia la stagione sana, con un personale profondo e il restituzione di così tanti dei loro giocatori chiave. L’Arizona è una squadra che segue la Dinn Netz Jug.

Fabbro: Nebraska. Dopo che il torneo non si è esibito nel 2024, Cornhuskers ha l’opportunità con una sana maggioranza di arrivare a Oklahoma City e Jordy Bahl Jug non sarà l’unica ragione per cui possono farlo. Hanno aggiunto trasferimenti chiave come Hannah e Lauren Camenzind e Kacie Hoffman, quindi penso che il Nebraska sorprenderà molte persone fino a OKC.

Shipman: Arkansas. Razorbacks restituisce forza e velocità nella loro linea, con giocatori come Bri Ellis e Reagan Johnson. Hanno aggiunto Kailey Wyckoff, che ha lanciato 0,400 la scorsa stagione, e Robyn Herron ha lanciato alcuni grandi turni l’anno scorso. Sono entusiasta di vedere cosa può fare l’Arkansas quest’anno.

Chi è la tua prima selezione per i giocatori dell’anno?

Dalton-Hill: Catcher della Florida Jocelyn Erickson. Sono per sempre un fan di Erickson perché è per molti versi un giocatore di impatto. Era un giocatore dell’anno 2024 S come trasferimento del primo anno. Con lei in una squadra così calda in questa stagione avrà ancora più attenzione!

Erickson ha colpito 86 RBI e 15 corse in casa per Gators nel 2024. Brett Rojo-USA oggi Sport

Scarborough: Canady. Penso che potrebbe farlo di nuovo, proprio questa volta, in un’altra squadra. Potrebbe essere il primo giocatore a vincere Poy per due squadre diverse?!

Fabbro: Credo che il giocatore dell’anno scenderà in Canada e Bahla. Entrambe queste brocche hanno la possibilità di guidare i loro programmi al mondo del mondo del mondo del mondo e di consolidare la loro eredità nello spettacolo della loro profondità di talento.

Shipman: Canady. La sua combinazione di velocità e movimento porta al suo costante dominio nel cerchio.

Chi è la tua scelta di vincere WCWS?

Dalton-Hill: Ai fan in Oklahoma non piace, ma in questa stagione guardo la Florida. I trasferimenti chiave sono stati prelevati per unirsi alla squadra che ha già eccelso in gioventù la scorsa stagione. Può essere un anno in SEC che vede battaglie che ci danno partite WCWS diversi fine settimana di stagione regolare!

Scarborough: Sono d’accordo con Jenny! La Florida ha aggiunto profondità al cerchio e al loro infield e la loro offesa è una buona miscela di velocità e forza. Dopo la scorsa stagione, Gators come squadra giovanile ha questa squadra, i ritorni chiave, i parchi giochi profondi e una forte offesa per un altro.

Fabbro: Penso che ci sia una grande possibilità che la serie del campionato possa essere una partita Texas vs. Florida. Entrambe le squadre sono giovani ed esperte, ma penso anche che non puoi contare l’UCLA con un buon giovane parco giochi. Lo stato dell’Oklahoma ha anche una grande chimica ed è forte in tutte le posizioni offensive e difensive.

Shipman: La mia prima selezione per vincere WCWS è il Texas. Longhorns sembra essere una squadra costruita per la stagione post. Innanzitutto, la loro profondità nel cerchio con Teagan Kavan, Gutierrez e Mac Morgan. Hanno una combinazione di velocità ed energia offensivamente. I battitori ritorna come Reese Atwood e Mia Scott che stanno cercando di riportare un crimine al WCWS.

Dalton-Hill: Seguo l’impatto del cambio di coaching in Auburn. Chris e Kate Malveaux sono uno dei migliori insegnanti del gioco e guardare il loro primo anno di navigazione a partire da Clearwater sarà interessante. In questa stagione non saranno un candidato nazionale, ma hanno la capacità di mettere insieme qualcosa di abbastanza strano e sono curioso di vedere il loro punto iniziale.

Scarborough: Virginia e Texas A&M. Virginia è una squadra che è cresciuta negli ultimi anni e ha restituito molti veterani. Il Texas A&M non ha iniziato la stagione tra i primi 10 dal 2008, quindi ci sono molte aspettative nei confronti di Aggies. E a destra, con il ritorno della brocca di Emiley Kennedy in un cerchio e una forte classe di anziani.

Fabbro: Sono entusiasta di guardare il Texas A&M e il Missouri. L’allenatore Ford ha fatto un ottimo lavoro per Aggies e Kennedy è uscito la scorsa stagione, quindi sarà interessante vedere se può ancora avere il braccio a sinistra caldo. L’allenatore Larissa Anderson era anche eccellente nel Missouri. Le tigri sono sempre una squadra difficile e competono per ogni tiro. Sono entusiasta di vedere queste due squadre giocare.

Shipman: Non vedo davvero l’ora di vedere di nuovo Virginia. La brocca di Eden Bigham è stata eccellente nella regionale di Knoxville la scorsa stagione. Virginia restituisce diversi antipasti dalla sua squadra del 2024, tra cui Jade Hylon e Bella Cabral.