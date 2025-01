Colts contratam Lou Anarumo: O respeitado coordenador defensivo permanece na AFC depois de passar os últimos 6 anos no Bengals

O Indianapolis Colts encontrou seu novo líder defensivo, como anunciou a contratação o ex-coordenador defensivo do Cincinnati Bengals, Lou Anarumo, para o cargo na terça-feira.

Anarumo substitui o falecido Gus Bradley, que foi demitido no final da temporada após o colapso da defesa de Indianápolis na reta final. Bradley foi dispensado da equipe de Frank Reich para ser o DC de Shane Steichen, mas durou apenas dois anos com Steichen antes de se separar.

Anarumo passou as últimas seis temporadas como coordenador defensivo de Cincinnati depois de treinar zagueiros com os Giants e Dolphins, e antes disso na faculdade com Purdue, Marshall e Harvard. Suas unidades foram extremamente fortes durante os primeiros anos de sua gestão e ele ganhou a reputação de criar planos de jogo personalizados para ajudar a limitar alguns dos melhores zagueiros da NFL.

No entanto, as suas defesas recuaram significativamente nos últimos anos, à medida que o talento disponível envelhecia e atrofiava. Isso culminou na temporada de 2024, na qual o Bengals ficou em 25º lugar em jardas e pontos permitidos e a defesa provavelmente lhes custou a chance de chegar aos playoffs.

Ele agora irá para Indianápolis, onde terá a tarefa de trabalhar com jogadores como Laiatu Latu, Kwity Paye, Zaire Franklin, Kenny Moore, DeForest Buckner, Grover Stewart, JuJu Brents e muito mais. Não é exatamente o talento que ele tinha durante o auge do Bengals, mas é mais do que o que estava em campo pelos Bengals na temporada passada. E os Colts obviamente esperam que a versatilidade do esquema que Anarumo traz para a mesa faça mais por sua defesa do que o sistema mais estático de Bradley.