Com a contratação de Anthony Santander, os Blue Jays fizeram o que tinham que fazer

O Toronto Blue Jays teve fazer algo.

Depois de tentativas inúteis de atingir vários agentes livres de ponta (Juan Soto, Corbin Burnes e Roki Sasaki rejeitaram o Team Canada neste inverno), os Blue Jays se encontraram em uma posição de desespero. Seu elenco, embora capaz de competir em 2025, permaneceu incompleto e insuficiente, especialmente no ataque. E com dois dos pilares da franquia do clube, Vladimir Guerrero Jr. e Bo Bichette, a apenas um ano da agência gratuita, o futuro estava se tornando cada vez mais incerto. A pressão, por esta franquia sem vitória na pós-temporada desde 2016, atingiu um nível febril.

Mas na segunda-feira, os Blue Jays deram uma pausa e uma injeção de poder muito necessária, com o clube supostamente concordando com os termos do outfielder Anthony Santander em um contrato de cinco anos. É uma combinação inevitável e óbvia entre um time sem pop e um agente livre com imensa energia.

Toronto terminou em 26º em home runs em 2024. Nenhum jogador, exceto Guerrero, superou 20 bolas longas. Apenas seis jogadores atingiram os dois dígitos. Os 156 home runs do clube foram o número mais baixo da franquia em uma única temporada desde 2004. Foi, para um time com aspirações de pós-temporada, um número embaraçoso.

Entra no Santander.

O ex-Oriole acertou 44 bolas grandes em 2024. Apenas Aaron Judge e Shohei Ohtani, os dois MVPs do esporte, terminaram a temporada com um número maior. O total do Santander foi o quinto maior home runs já rebatido por um rebatedor e o maior desde que Lance Berkman fez 45 em 2006. Berkman, Chipper Jones e Mickey Mantle são os únicos jogadores acima do Santander na lista em uma única temporada.

E embora 2024 tenha sido um avanço notável, o venezuelano de ombros largos se estabeleceu como uma força formidável no meio da ordem, com campanhas sólidas em 2022 e 2023. Desde o início da temporada de 2022, apenas Juiz, Ohtani, Kyle Schwarber , Pete Alonso e Matt Olson rebateram mais home runs do que Santander. Sua longa jornada desde a seleção da Regra 5 até o Jogo das Estrelas foi uma grande história de sucesso no desenvolvimento dos Orioles, e o Santander se tornou uma peça fundamental em seu ataque quando o clube voltou à disputa.

Mas embora o pop de Santander seja inegável, o resto do seu jogo tem algumas falhas, falhas que ofuscam o seu longo pacto com os Blue Jays.

Defensivamente, o Santander é limitado, uma luva abaixo da média num canto do campo externo. À medida que ele envelhece e sua velocidade continua a diminuir, uma mudança para a primeira base ou rebatedor designado pode ser vantajosa. E embora seu perfil ofensivo seja impressionante, a dependência excessiva da bola longa pode se tornar um problema com o passar dos anos. Santander registrou a média de rebatidas mais baixa de sua carreira em 2024 e fez muito menos caminhadas do que gostaria.

Por outro lado, poucos contratos na MLB são concebidos para parecerem originais no final. Santander, que entrará na temporada de 30 anos em 2025, pode declinar à medida que se aproxima dos 30. Muitos outros jogadores o fizeram. Mas ele também tem sido impressionantemente durável, jogando pelo menos 150 jogos em cada uma das últimas três temporadas, algo conseguido por apenas 15 outros jogadores.

Para Toronto, em suma, este acordo representa um risco que vale a pena correr.

Santander poderia Ele fará mais 40 home runs em 2025 e ajudará a impulsionar os Blue Jays de volta à glória em outubro. Mesmo que não o faça, embora não seja uma pedra angular da franquia, o Santander é uma peça complementar extremamente valiosa, especialmente para um time dos Blue Jays que entrou na entressafra com um grupo superficial de jogadores em posição. Mas com sua chegada, além da aquisição de Andrés Jiménez no início deste inverno, Toronto tem um grupo sólido de rebatedores junto com uma forte rotação inicial.

Outro braço bullpen para complementar a adição do mais próximo Jeff Hoffman e um rebatedor canhoto designado, como Joey Gallo, Anthony Rizzo ou David Peralta, em um contrato de um ano, completaria uma sólida entressafra para os Blue Jays. Ultimamente, a narrativa predominante em torno desta equipa tem sido a sua incapacidade de desembarcar o maior e melhor peixe do mercado. Mas, como um todo, Toronto melhorou mais sua versão de 2024 nesta entressafra do que pelo menos dois de seus rivais de divisão (Tampa Bay e Baltimore).

Nada disso vai aliviar a dor de sentir falta de Sasaki, Soto e Burnes, mas você tem que dar crédito ao front office de Toronto por fazer o que eles tinham que fazer. O Santander sozinho não consegue resolver os problemas dos Blue Jays, mas certamente pode ajudar.