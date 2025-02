Com Luka Doncic, LeBron James e Austin Reaves Reaves Lakers passam por Portland

A estrela do Lakers, LeBron James, leva à cesta durante uma vitória de 110 a 102 sobre o Portland Trail Blazers na noite de quinta-feira. (Cameron Browne / Nbae através de imagens Getty)

Ele Lakers Eles estão procurando respostas quando se trata de maximizar seu trio de estrelas. LeBron James e Austin ReavesAs coisas estavam um pouco menos lotadas na noite de quinta -feira, quando o casal se virou para arrastar o Lakers para uma vitória muito necessária após as terríveis derrotas consecutivas.

James e Reaves fizeram os maiores chutes, obtiveram as maiores paradas e, em uma noite eles não tiveram Luka Doncicempurrou o Lakers para um 110-102 Victoria Sobre o Blazers of Portland Trail.

James marcou 40 na segunda noite de um consecutivo e Reaves acrescentou 32, os dois jogadores também obtiveram paradas importantes quando Portland (23-33) empurrou no último trimestre.

Os Lakers lutam para vencer, principalmente James e Reaves, deixaram o treinador JJ Redick, elogiando seus líderes.

“Realmente apenas desafia qualquer coisa normal. E não apenas feitos e obras físicas. É a mentalidade ”, disse Redick sobre James. “Ele é, acho que vi outro dia, ele é um bilionário. E ele está jogando na segunda noite de um consumo aos 40 anos após 22 anos a cada registro de maldição e cada elogio. … é um dos melhores concorrentes.

“E Nate (McMillan, assistente) e eu estávamos conversando sobre isso antes do jogo. É incrível treinar. Traz todos os dias. … Estabeleça o padrão de como você deve abordar este navio. E isso é o mais incrível para mim. É apenas uma mentalidade de fazer isso, levantar -se no dia seguinte, faça isso, levante -se no dia seguinte, faça -o repetidamente.

Então, por que não levar a noite livre?

“Porque eu ainda amo o jogo e ainda tenho muito o que dar ao jogo, para dar aos meus colegas de equipe, para dar esta liga enquanto estou aqui”, disse James. “Eu não tenho muito tempo. Então, enquanto estou aqui hoje, tentarei dar o que recebo quando estiver no chão. Então, por quê? É o amor do jogo e agora tenho a oportunidade de mostrar ao meu filho as fileiras de como ser um profissional nesta liga. E estar juntos (com) todos os dias, isso é um prazer.

E em Reaves, Redick tem um jogador que constantemente lutou contra um time de Portland que tentou intimidá -lo da bola, mantendo um ombro cortado no processo. Reaves fez um trio de grandes jogadas defensivas no último trimestre para ajudar a manter os Lakers à frente.

“Isso lhe dará todas as grama de suco competitivo que tem todas as noites”, disse Redick. “Isso é realmente o que é reduzido.”

A versão dos Lakers que terminará nesta temporada não está perto de ser determinada. Eles estão presos entre a versão que chegou a 10 jogos acima de 0,500 e a que se comprometeu quando Anthony Davis e Max Christie trocaram por Doncic.

Espera -se que Doncic apareceu em três jogos do Natal, jogando no progresso de um avanço, com Redick dizendo que o time só é cauteloso no retorno do guarda de uma tensão na panturrilha.

“Conversando com ele na terça -feira à noite após o treino, nos sentamos juntos. Tudo está dentro ”, disse Redick sobre Doncic. “Ele está (acima) a parte mental do choque e tudo está em um lugar muito bom. E agora temos que obtê -lo fisicamente onde você precisa ser Luka.

Doncic e Jarred Vanderbilt estão a caminho de jogar no sábado em Denver.

Os Lakers (33-21) ainda estão esperando Doncic entrar em algum tipo de ritmo após sua extensa ausência, embora Redick tenha dito que a equipe está focada em encontrar maneiras de James, Reaves e Doncic brilharem juntos.

“Nós somos todos nós. Não é apenas a equipe. Eles também são os jogadores. Eles são eles e trabalhamos juntos para encontrar o equilíbrio para permitir que nossos três melhores jogadores estejam no seu melhor “, disse Redick”. Você pode não acontecer em três meses.

Mas a luta que os Lakers mostraram na quinta -feira, pois trabalharam com óxido da ruptura das estrelas, juntamente com o fadiga de um dos mais difíceis de retornar à NBA, voando de Charlotte para Portland, é algo em que eles podem construir.

“A melhor maneira de competir nesta liga é jogar duro”, disse James. “Você pode passar por muitos jogos se puder jogar duro. Você pode cobrir com muitos erros.

A avaliação de James sobre o que é necessário para vencer na NBA foi criada por seu treinador.

“Eu tive essa revelação, como não sei, seis semanas atrás, há dois meses”, disse Redick. “E a matemática é importante. Como realmente é. Tente gerar fotos de alto valor. Estratégia em torno dos lançamentos e o que eles acreditam, como todas essas coisas. É super importante. comunicar tudo isso Você joga duro todas as noites, provavelmente perderá.

“… você se dá a oportunidade de ganhar todas as noites, se jogar duro.”

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.