Com uma derrota nos playoffs sobre o Oregon, o estado de Ohio mostra que superou a derrota em Michigan e pode estar no auge de seus poderes.

PASADENA, Califórnia – Era para ser o jogo mais esperado do College Football Playoff até agora.

Foi difícil ver.

Era para ser um confronto das quartas de final digno do jogo do título nacional.

Acabou sendo uma surra.

Ohio State chegou às semifinais do College Football Playoff com uma demonstração de força que deve consolidar os Buckeyes como os favoritos para erguer o troféu em Atlanta em menos de três semanas. Eles estrangularam o invicto Oregon no Rose Bowl, vingando uma derrota anterior de um ponto do Big Ten para os Ducks em um clássico instantâneo no final de outubro.

O placar final de 41 a 21 mal dá uma ideia da magnitude da carnificina da noite de quarta-feira. Estava 7-0 quando a maioria dos espectadores mudou do final do Peach Bowl. Estava 14-0 quando Oregon registrou a primeira descida. Estavam 34-0 quando o poderoso ataque dos Ducks finalmente cruzou o meio-campo pela primeira vez.

Três vezes, o técnico do Oregon, Dan Lanning, chamou o Ohio State de “grande time” durante seus comentários iniciais aos repórteres após o jogo de quarta-feira. Ele acrescentou que os Buckeyes são “um time que tem a capacidade de vencer tudo” se jogar como jogaram contra os Ducks.

“Eles estavam clicando em todos os cilindros”, disse Lanning. “Não tivemos a capacidade de detê-los e não tivemos a capacidade de fazer nada ofensivamente. “Não enfrentamos muitos momentos como esse nesta temporada.”

Enquanto o Oregon (13-1) chega a um acordo com outra temporada sensacional que ficou aquém do primeiro título nacional do programa, o Ohio State retorna a Columbus com, como disse o técnico Ryan Day, “muito mais futebol para jogar”. Os Buckeyes enfrentarão o Texas nas semifinais com uma vaga no jogo do título nacional em jogo.

“Acreditamos que quando atuamos em alto nível, podemos jogar com qualquer outro time do país”, disse Day.

O estado de Ohio, sendo um dos últimos quatro times de futebol universitário em pé, é em partes previsível e surreal. Afinal, há apenas um mês, os Buckeyes sofreram uma derrota famosa que abalou os alicerces do programa.

Michigan chegou a Columbus como um azarão de 20,5 pontos e emergiu com uma surpreendente reviravolta de 13-10. Os Wolverines, com cinco derrotas, ampliaram sua seqüência de vitórias para quatro consecutivas na rivalidade, apesar de terem passado apenas 62 jardas em todo o jogo.

À medida que os segundos finais passavam, gritos de “F*** Ryan Day” choveram das arquibancadas do The Horseshoe. O futuro de Day permaneceu um tema de intensa especulação que o diretor atlético Ross Bjork se sentiu compelido a abordar, dizendo aos repórteres que estava “absolutamente” confiante de que Day retornaria em 2025.

Nas três semanas entre a derrota de Michigan e a estreia do Ohio State College Football Playoff contra o Tennessee, Day diz que se reuniu com sua equipe para enfatizar a oportunidade que os Buckeyes ainda tinham pela frente. Ele admitiu que a forma como o Ohio State avançou para a pós-temporada “não foi o que esperávamos, não foi o que planejamos”, mas também lembrou aos Buckeyes que seu objetivo de ganhar um título nacional ainda era alcançável.

“Esses caras são resilientes”, disse Day. “Estamos em um lugar onde você pode ouvir muito barulho, mas eles não fizeram isso”.

A maior mudança desde o jogo do Michigan, segundo Day, é um foco renovado nos pequenos detalhes, nos jogadores fazendo seu trabalho, estando conscientes da situação e executando o plano de jogo. Isso ficou evidente no touchdown de abertura do Ohio State, uma recepção de 45 jardas e executada pelo talentoso recebedor calouro Jeremiah Smith.

Tudo na jogada foi perfeito, desde o quarterback Will Howard fazendo com que toda a defesa do Oregon fluísse na direção errada ao fingir uma transferência, até Smith correndo uma rota precisa e outros recebedores mantendo seus bloqueios no campo. O resultado foi Smith dançando na end zone com o dedo pressionado nos lábios para silenciar a multidão do Oregon.

A outra área em que o estado de Ohio parece ter melhorado desde que o jogo de Michigan está encontrando maneiras criativas de envolver mais seu grupo de criadores de jogo. Smith teve apenas dois alvos no segundo tempo contra o Michigan e 35 jardas de recepção no jogo. Na quarta-feira, contra o Oregon, Smith teve cinco recepções para 161 jardas e dois touchdowns faltando mais de 10 minutos para o final do segundo quarto. Ele terminou o dia com sete agarramentos para 187 jardas.

“Ele é forte e ataca a bola no ar tão bem quanto qualquer recebedor que já vi”, disse Lanning. “O garoto está pronto para a NFL. “Ele é tão talentoso, tão especial.”

No ataque, o coordenador ofensivo do estado de Ohio, Chip Kelly, foi agressivo e criativo ao colocar a bola nas mãos de Smith e de seu destacado recebedor Emeka Egbuka. Na defesa, os Buckeyes pressionaram constantemente o quarterback do Oregon, Dillon Gabriel, demitindo-o oito vezes e forçando vários outros arremessos apressados.

O resultado foi brilhante para os fãs do estado de Ohio. Não tanto para espectadores neutros que esperam um jogo atraente.

Oregon teve um breve lampejo de vida, marcando um touchdown e uma conversão de dois pontos antes do intervalo e, em seguida, abrindo o segundo tempo com outro gol. Os atacantes do Oregon agitaram toalhas e correram para trás do banco, torcendo pela multidão. Os fãs dos Ducks responderam com um canto “Go Ducks”. Você pode sentir os usuários das redes sociais procurando pelo famoso GIF do O agente funerário emerge de seu caixão.

Não foi assim. Ohio State demitiu Gabriel duas vezes na próxima posse de bola do Oregon para forçar uma cesta de três pontos e, em seguida, encerrar o jogo para sempre com um touchdown de seis jogadas e 56 jardas.

Quando questionado sobre como o estado de Ohio melhorou desde a derrota em Michigan, Lanning disse simplesmente: “Às vezes não é o seu dia”.

“Hoje não foi o nosso dia”, continuou Lanning. “Não foi o dia deles contra o Michigan. Mas o que é único no futebol universitário agora é que você tem que jogar o seu melhor no final. Acho que qualquer pessoa que assiste ao Ohio State reconhece que está jogando um futebol muito bom no momento.”